SISTE REIS: Mafiabossen Totò Riina ble gravlagt ved en privat seremoni på kirkegården i hjembyen Corleone etter at kirken nektet ham og familien en offentlig begravelse. Foto: TULLIO FILIPPONE / AFP

Mafiaen klar for Brexit

kommentar

Yngve Kvistad

Publisert: 28.11.17 06:37

MENINGER 2017-11-28T05:37:55Z

Brexit kan gi mafiaen nytt spillerom, frykter europeisk politi.

Totò Riina tok angivelig med seg Cosa nostra i graven da Sicilias siste gudfar ble stedt til hvile for noen dager siden.

Ikke at organisert kriminalitet døde med Riina, det er det ingen som tror. Ferske funn beviser at denne myteomspunne sektoren av systematisert djevelskap fortsatt driver med sitt.

Det er hva de holder på med, og hvordan de gjør det som har endret seg siden Totò Riinas jernneve hadde grep om virksomheten.

Konsekvensene av Brexit , utflyttingen av finansinstitusjoner og EU -tilsyn fra Storbritannia til kontinentet, kan gi moderne mafiagrupperinger utilsiktet innpass og innflytelse, ifølge en internasjonal antimafia-konferanse i Milano . Den årlige samlingen av polititopper, spesialetterforskere og dommere fra hele Europa falt denne gang i tid sammen med begravelsen av historiens mest hensynsløse mafiaboss.

Profilerte mafiajegere tror at Riinas død markerer et vannskille, fordi den nye generasjonen skurker har en annen modus operandi ; bestikkelser, hvitvask og økonomisk kriminalitet gjennom tilsynelatende legal virksomhet. Mindre blodig, men vel så effektiv.

Da Totò Riina døde i et fengselssykehus i Parma fredag for en drøy uke siden, var han fortsatt Il capo di tutti capi – Sjefen over alle sjefer i Cosa nostra, den sicilianske mafiaen. En avsindig brutalitet ga ham tilnavnet «beistet» eller «udyret». Formålet med terrorregimet Riina innførte fra midten av 1970-tallet og som i 1983 ga ham full kontroll over Cosa nostra, var å spre så mye frykt at konkurrerende klaner og staten ville be om nåde. Så skulle Totò Riina diktere betingelsene for fred og fordragelighet.

Blodbadet i Palermo og bombeaksjoner på fastlandet gjorde at mafiafamiliene underkastet seg den nye gudfaren, men staten reagerte motsatt. Det ble innført nye antimafialover, egne dommere med utvidede fullmakter kunne på sekundet godkjenne overvåkning av mistenkte og deres familier, spesialstyrker gikk til skarpe aksjoner og rettsvesenet avsa strenge straffer som i perioden fra 1986 og frem til i dag har buret inne så å si hele lederskapet i Cosa nostra.

Professor John Dickie, den britiske mafiaeksperten som har skrevet standardverket om Cosa nostra, har sagt at Totò Riina vil gå inn i historien som «han som ødela Cosa nostra». Ikke bare førte Riinas feilslåtte strategi til at staten har konfiskert alt av verdier og eiendom knyttet til det enkelte mafiamedlem, en konsekvens av statens offensiv er også at mafiaens øverste råd, Kommisjonen, ikke har kunnet møtes for å utpeke ny Capo dei capi eller annen ledelse.

Ved å strupe Cosa nostra finansielt og organisatorisk mener italiensk påtalemakt og politi at de har svekket den tradisjonelle militante mafiaen på en måte som i praksis sendte den i graven med Totò Riina. Talende nok måtte begravelsen på kirkegården i Corleone gjennomføres som en privat seremoni fordi Riina er utstøtt av Den katolske kirke og fordømt av paven etter at han for bare noen måneder siden kunne meddele at han «ikke angret en dritt».

Med mer enn 150 drap på samvittigheten, i den grad han hadde noen, og det absolutte fravær av ønske om tilgivelse fra noe hold, falt det pave Frans formodentlig naturlig å lyse Totò Riina og hans medsammensvorne i bann.

Denne konsekvente linje fra kirkens lederskap er også ny, og understreker en betimelig avstandstaken som ikke bare utdefinerer mafiaens ondskap, men som rammer mafiaens medlemmer der det nok smerter dem mest – å bli nektet kirkens sakramenter. Så mye av mafiaens indre mytologi er knyttet til katolsk trosliv, og det å bli utestengt fra dette svir antagelig mer enn en lunken lutheraner er i stand til å fatte.

For Sør- Italia og Sicilia, som har måttet tåle mye ufortjent nedlatenhet på grunn av mafiaen, er det i dobbelt forstand befriende at Cosa nostras grep slipper taket.

De sørlige regionene vil nok fortatt slite med enkeltfamilier i enkelte provinser, men lokal mafia er så uglesett at de i mange byer har gitt opp å samle inn «beskyttelsespenger» og annen form for utpressing.

I Palermo står den såkalte Addiopizzo-bevegelsen så sterkt at mafioser som prøver å true butikker og restauranter til å betale «pizzo» (beskyttelse), risikerer å få juling selv hvis de dukker opp med et slikt forlangende.

For fastlandet og regionene lenger nord i Italia er dette imidlertid dårlig nytt, ifølge Federico Cafiero De Raho, sjefanklager i den italienske antimafiakommisjonen.

I en ny rapport, som ble presentert under konferansen fredag, har de tradisjonelle «mafiahovedstedene» Palermo og Napoli fått konkurranse av Milano som ny hovedarena for organisert kriminalitet.

Den klassiske old-school-bossen som fikk blod til å fryse når han trakk springkniven er avløst av barnebarnet med styreverv i banken og kontakter i politikken. Moderne mafiavirksomhet er ublodig, men ikke nødvendigvis ufarlig, ifølge Palermo-dommeren Roberto Scarpinato: – Det er, alt i alt, mindre vold; de trenger ikke drepe deg hvis de kan kjøpe deg, oppsummerer han.

Milano er Italias finansielle sentrum, og ferske avsløringer viser hvordan gamle blodpenger og narkomilliarder er hvitvasket via internasjonale finansinstitusjoner og reinvestert legalt. Ifølge rapporten kan regionene Lombardia (som omfatter Milano) og Lazio (som omfatter Roma) om kort tid seile opp som de mest mafiainfiltrerte økonomier. Det vil fordre en så høy grad av korrupsjon at ingen vil kunne stole på noen, og det vil bli omtrent umulig å få bukt med, advarer italienske myndigheter.

De Raho frykter i likhet med Italias finansminister Pier Carlo Padoan at disse ressurssterke kriminelle kreftene, som helt klart samarbeider med likesinnede i absolutt hele Europa, i dette øyeblikk jobber på spreng for å lure sine tentakler inn i de finansinstitusjonene som nå Brexit-flyttes ut av London.

Italias tidligere politisjef , Alessandro Pansa, nåværende generaldirektør i Departementet for informasjonssikkerhet, mener at det han kaller «de nye kriminelle strukturene» allerede har kommet langt i å utvikle en sofistikert form for kriminalitet som er uhyre vanskelig å avsløre. Som han selv sier:

– Bitcoin-mafiaen vil erstatte mafiaen som vi kjenner den, men mafia er det, like fullt.

