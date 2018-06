REFSER RAPPER: – Kaveh, du gjør meg utrygg. Du gjør meg trist. Men mest av alt: Du ødelegger alt jeg jobber med hver eneste dag, skriver Monica Csango.

Kaveh, du gjør meg utrygg

debatt

Publisert: 19.06.18 07:49

MENINGER 2018-06-19T05:49:58Z

Folk som hater jøder hater ofte også andre minoriteter. Tenk på det neste gang du er på jobb og roper «fuck jøder».

MONICA CSANGO, programleder og forfatter

«Veggene kan ha ører», pleide min bestemor å si. Hun og søsteren hennes ble sendt avgårde på dødsmarsjen til Auschwitz. Jeg har skrevet om dette i boken «Fortielser», som jeg gav ut på Kagge forlag sist år. Min far er ungarsk jøde, og har bodd i Norge store deler av sitt liv. Men han vokste opp uten far i post-holocaust Ungarn. Min mor er født i Norge av ungarske foreldre av jødisk herkomst. De unnslapp nazistene med et nødskrik, men store deler av min fars familie ble massakrert.

Bestemors forsøk på å konvertere til kristendommen under krigen hjalp lite. Et mirakel gjorde at hun overlevde Holocaust. Da vi besøkte min bestemor i Ungarn ble det derfor snakket med lave stemmer om det ble nevnt noe som hadde med det jødiske å gjøre.

For snart fem år siden valgte jeg etter mange års stillhet å ta bladet fra munnen for å snakke om noe som hadde plaget meg lenge: Jeg hadde sluttet å snakke om min jødiske herkomst. Jeg var selektiv med hvem jeg kommuniserte med om min herkomst. Hvorfor det? Fordi jeg var redd. Fordi jeg har familiemedlemmer som har blitt spyttet etter. I Norge, i Oslo.

I 2014 og 2015 post- terroren i København og Paris deltok jeg da jeg kunne i debatter og nyhetssendinger, for å snakke om hvorfor antisemittismen er så skadelig. Hat henger sammen, folk som hater jøder hater ofte andre minoriteter.

Jeg reiste så ofte jeg kunne rundt på skoler for å snakke med ungdom om hvem jeg er, om hvordan hat avler mer hat og opfordrer og motiverer folk til å lære mer om folk og problemstillinger man ikke forstår.

Men prisen for å mene noe er innimellom så høy at jeg velger å la være.

Det siste halvannet året har jeg ikke diskutert problematikken så ofte som jeg egentlig selv vil. Jeg synes det er synd, fordi det er en hjertesak for meg. Så hvorfor er det slik?

Jo, slikt skjer når det i Norge marsjerer nynazister i gatene.

Når jeg stadig leser at jøder blir hetset, og også drept, flere steder i Europa. Sist i Paris i mars i år da 85 år gamle Mireille Knoll ble drept. Jeg startet å skrive en kronikk da, men lot det ligge.

Det skjer når Karpe Diem lager tekster hvor «jøde» er likestilt med «bikkje» «fitte» og «kødd» .

Og det skjer som en konsekvens av en norsk rapper som jeg for ikke lenge siden var på konsert med velger å rope «fuck jøder» foran en fullsatt park.

Hver især er disse handlingene med til å få meg til å ti stille, fordi kanskje slik kan noen la være å vite at jeg eksisterer? Men er det slik det skal være? Er det virkelig slik at jeg en kvinne i førti-årene, født og oppvokst i Norge, arbeidende skattebetaler, kan være en slik trussel? Fortjener jeg et «fuck jøder»? Er det ikke mulig for meg å få fred? Er det slik at jeg alltid skal frykte for at noen skal si eller gjøre noe som får meg til å føle meg ikke ønsket her?

Nå er det ikke slik at det finnes mange jøder i Norge. Rundt 1500. I en fersk undersøkelse fra HL-senteret viser det seg at 13 prosent av den norske befolkningen mener at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser» 70 prosent av jødene som er spurt i undersøkelsen svarer at de opplever at jødehatet er blitt verre de siste årene. Og det er akkurat det jeg føler på nå.

Kaveh, du gjør meg utrygg. Du gjør meg trist. Men mest av alt: Du ødelegger alt jeg jobber med hver eneste dag. Fordi hat henger sammen. Folk som hater jøder hater ofte også andre minoriteter. Tenk på det neste gang du er på jobb og roper «fuck jøder».