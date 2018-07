POSITIVE TALL: – Vi har ikke noe grunnlag for å generalisere og knytte utfordringene i Oslo til folk med en bestemt bakgrunn, skriver kronikkforfatter Abdullah Alsabeehg. Foto: Jan Petter Lynau

Integreringen går i riktig retning

Publisert: 05.07.18 08:56

Handler ungdomskriminalitet om hudfarge, eller handler den om sosiale forskjeller? For å svare på dette, må vi først vite hvordan det faktisk går med ungdom med minoritetsbakgrunn.

ABDULLAH ALSABEEHG, bysturepolitiker i Oslo (Ap)

Vi i Ap har ment at utfordringene vi ser kan knyttes til økte sosiale forskjeller og utenforskap. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har forsøkt å knytte problemene til innvandring. I begynnelsen av juni la SBB fram sin rapport om levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. For første gang på ti år forsøker SBB å gi en analyse av hvordan det står til med ungdom med minoritetsbakgrunn. Rapporten baserer seg på informasjon fra et representativt utvalg på 1 049 norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16 til 39 år med familiebakgrunn fra Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam, de aller fleste er ungdom under 30 år.

Norskfødte ungdommer med innvandrerforeldre lykkes svært godt i Norge. SSB-rapporten bekrefter at norskfødte med innvandrerforeldre føler mer tilhørighet til Norge enn landet deres foreldre kommer fra. Norsk er det dominerende språket hos dem, 76 prosent snakker norsk hjemme. Utdanningsnivået er fortsatt høyt. Norskfødte med innvandrerforeldre har oftere høyere utdanning enn resten av befolkningen sett under ett. Fordi en stor andel er studenter, er gruppen i mindre grad i arbeid. Flere unge med innvandrerforeldre eier egen bolig sammenlignet med unge i befolkningen for øvrig. De har like høy tillit til politiet, vårt rettsvesen og til vårt politiske system som resten av befolkningen.

Det er likevel noen tydelige utfordringer. Norskfødte med innvandrerforeldre opplever oftere å bli ofre for vold og trusler enn resten av befolkningen. Mange føler at de blir diskriminert i utdanning eller arbeidsliv. Inntektsnivået for norskfødte med familiebakgrunn fra Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam er 15 prosent lavere enn resten av befolkningen som er i samme alder.

Hvorfor er denne undersøkelsen interessant? Ungdom vi snakker om på Holmlia, Romsås eller på Stovner er i hovedsak norskfødte som bor i områder med høy andel innvandrere. Noen er norskfødte med innvandrerforeldre, og andre er ikke det. Hvordan det faktisk går med norskfødte med innvandrerforeldre er viktig for å kunne gi en riktig analyse av situasjonen i dag.

SSB-undersøkelsen viser altså at det generelt går svært godt med norskfødt ungdom med innvandrerforeldre oppvokst i Norge. Derfor har vi ikke noe grunnlag for å generalisere og knytte utfordringene til folk med en bestemt bakgrunn. Vi må heie på de som lykkes, og hjelpe de som faller utenfor, uavhengig av hvilken hudfarge de har.

Undersøkelsen viser også at norskfødte med innvandrerforeldre er de som mest opplever å være rammet av kriminalitet i nærområdet sitt. Vold og trusler går selvsagt også ut over denne gruppen. «Innvandrer mot resten av oss» - retorikk vil derfor ikke ha noe mening. Denne retorikken virker særlig stigmatiserende når vi snakker om ungdom som selv oppgir at de har full tilhørighet til Norge, har norsk som sitt hovedspråk og har høy tillit til politiet og vårt demokrati. Kriminaliteten kan ramme oss alle. Alle er opptatt av å skape trygge lokalsamfunn.

Fordi det går bra med de aller fleste, betyr ikke det at vi må slutte å bry oss om mindretallet som ikke har det like bra. Vi vet at forskjellene i samfunnet øker, og at det rammer hardest grupper som allerede blir diskriminert i arbeidslivet, har lavt inntektsnivå sammenlignet med andre eller mangler gode språkferdigheter.

Vår viktigste oppgave som lokalpolitikere er å sikre ungdom en solid utdannelse og arbeid til alle. Derfor bevilger nylig et flertall i Oslo bystyre med Arbeiderpartiet i spissen over 90 millioner kroner til forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet, blant annet styrking av skolens arbeid. Så forventer vi at politiet knuser kriminelle gjengmiljøer.