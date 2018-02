Næringsminister Monika Mæland (fv), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, generalsektretær i NATO Jens Stoltenberg og statsminister Erna Solberg på Ørland i fjor sommer. Foto: Wold, Ole Martin

Publisert: 15.02.18 04:02

NATO beveger seg sakte i riktig retning når det kommer til pengebruk. Norge henger etter.

Under forsvarsministermøtet i NATO tirsdag kunne generalsekretær Jens Stoltenberg fortelle at 15 av 29 medlemsland ligger an til å ha forsvarsbudsjetter som utgjør to prosent av BNP i 2024. Sikkerhetssituasjonen i Europa og verden krever en betydelig opprustning og fornying av vestlig militærmakt. Skal NATO beholde det teknologiske forspranget som alltid har vært en avgjørende for alliansens slagkraft og avskrekking, så må det skaffes betydelige mengder nye våpensystemer. Det krever økte budsjetter.

USA øker sine forsvarsbudsjetter, og forventer nå at de europeiske landene og Canada følger etter. Bare slik kan man unngå at skjevheten i byrdefordelingen øker. En skjev byrdefordeling tærer på alliansens samhold, spesielt på USAs vilje og evne til å garantere for Europas sikkerhet. Dette understrekes gang etter gang av amerikanske politikere fra begge partier, og budskapet har blitt ekstra tydelig under president Donald Trump. Økte forsvarsbudsjetter betyr økt sikkerhet, både militært og politisk. Det er en god investering.

Norge er ikke et av de 15 landene som ligger an til å nå målet om to prosent. Våre forsvarsbudsjetter vil etter det Forsvarsdepartementet beregner faktisk utgjøre en lavere andel av BNP i årene som kommer. Fra regjeringshold pekes det gang etter gang på at Norge øker budsjettene, at vi overoppfyller NATOs krav om andel som skal brukes på investeringer og at kombinasjonen av et lite land med et veldig høyt BNP per innbygger gjør at prosentmålet ikke kan være avgjørende for størrelsen på forsvarsbudsjettene. Dette er ikke argumenter som er tatt ut av luften. Allikevel holder de ikke helt inn.

Norge må øke forsvarsbudsjettene mer enn det regjeringen legger opp til. Ikke for å tilfredsstille et prosentmål, men fordi vi trenger økt militær kapasitet. Norge trenger en større og mer moderne hær, Jens Stoltenberg sier til Forsvarets Forum denne uken at vi bør ha enn fullverdig, mekanisert brigade som kan settes inn på kort varsel. Det er en ryddig og klok bestilling. Norge trenger også flere og bedre helikoptre, til spesialstyrkene og andre formål. Vi trenger mer og bedre luftvern, flere ubåter og langtrekkende presisjonsvåpen. Alle disse kapasitetene kan brukes både i NATO-sammenheng og til nasjonalt forsvar av Norge. At Norge av alle land i NATO, ikke kommer dit fordi vi går i feil retning på budsjettene når 15 av våre allierte er i ferd må nå målet om to prosent, forteller at Erna Solbergs regjering ikke prioriterer Forsvaret høyt nok.