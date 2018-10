REDD I MØRKET: – Det er så kjipt at jeg ikke klarer å nyte treningsøkta utendørs etter at det har blitt mørkt. Jeg som elsker å trene ute i frisk luft kryper kjapt inn på treningssenteret med det samme mørket melder sin ankomst, skriver Hanna Sundquist. Foto: Privat.

Jenter er redde for å jogge i mørket: - Jeg har ekstra høy puls når jeg jogger ute

MENINGER 2018-10-21T07:13:58Z

Jeg har ekstra høy puls når jeg jogger ute. Ikke på grunn av treningsøkta, men på grunn av frykt. Ifølge vår ferske undersøkelse er frykten høyst reell. 1 av 4 jenter har opplevd noe skremmende på joggetur.

debatt

Publisert: 21.10.18 09:13 Oppdatert: 21.10.18 09:41

HANNA SUNDQUIST, redaksjonssjef for magasinet Shape Up.

Jeg skulle virkelig ønske at jeg ikke kjente på denne følelsen. Ekstra hjertebank, et ubehagelig sug i magen og en trang til å saumfare omgivelsene rundt meg. Tanker om hva som kommer til å skje hvis noen angriper meg går på repeat i hodet mitt, og lengselen etter den trygge dusjen hjemme blir større for hvert skritt jeg tar.

Overskrifter om hva som har hendt med andre jenter på joggetur dreper all form for endorfinrush og runners high. Hva om det i dag er jeg som er på feil plass til feil tid? Jeg angrer på at jeg ikke la treningsøkta innendørs.

Det er så kjipt at jeg ikke klarer å nyte treningsøkta utendørs etter at det har blitt mørkt. Jeg som elsker å trene ute i frisk luft kryper kjapt inn på treningssenteret med det samme mørket melder sin ankomst.

Det går jo helt sikkert fint, jeg vet det. Jeg føler meg litt som en dramaqueen som har disse sinnsyke tankene. Folk flest vil bare godt, og risikoen for at jeg møter på en galning med vonde hensikter er minimal. Likevel klarer jeg ikke å skyve under en stol at det har skjedd en rekke overgrep på jenter på joggetur. Redselen jeg kjenner på veier tyngre enn lysten til å svette i mørket.

Jeg er ikke alene om å kjenne på denne frykten.

Vi i Shape Up ønsket å finne ut om det er flere som kvier seg for mørke treningsøkter, så vi fikk utført en undersøkelse blant 573 jenter i alderen 18-35 år. Hele 82 prosent oppgir at de er engstelige for å trene ute når det er mørkt. 82 prosent, dere!

Det som derimot overrasket meg mest, var at så mye som 24 prosent oppgir at de har opplevd noe skremmende på joggetur. Vi snakker altså om at nesten en av fire jenter har erfart noe som gir grunn til å kjenne på denne frykten. I denne undersøkelsen hadde vi mulighet for åpne svar, og jeg kjente klumpen i halsen vokse seg større og større mens jeg scrollet meg nedover.

Her er noen av dem:

«Jeg ble overfalt og voldtatt».

«Jeg ble forfulgt av to menn i en bil».

«Jeg ble ropt etter av en mann som kommenterte utseendet mitt».

«Jeg ble tilbudt alkohol av noen fremmede».

«Jeg møtte på en som begynte å snakke intenst til meg».

«En person fulgte etter meg på joggeturen, men ga seg da jeg møtte på en jeg kjente».

«En ruset mann tok tak i armen min og ropte til meg».

«Jeg har tidligere blitt forfulgt, noe som gjør at jeg kvier meg for å være alene ute i mørket».

Da vi spurte om hva som skal til for økt trygghetsfølelse var det en viktig faktor som gikk igjen: Mer lys.

I fjor rettet Shape Up fokus på jenters frykt for å trene ute i mørket. Vi arrangerte løp i mørket, delte ut refleksvester, lagde selvforsvarsprogram, og hadde flere relevante reportasjer på trykk. Hjertesaken vår ble hedret som årets mest inspirerende sak under Årets mediepriser i Bergen. Stas!

I år gønner vi på ytterligere. Jeg tar saken i egne hender og oppfordrer alle til å oppgi hvor det mangler lys. Ved å signere dette oppropet , lover jeg å gjøre det jeg kan i min makt for å få opp mere lys i det ganske land. Jeg vet det er ambisiøst, men hvis vi får inn nok signaturer, skal jeg personlig kontakte gjeldende politikere og si ifra hvor det mangler lys.

Vi kan ikke fjerne personer med vonde hensikter, og vi kan ikke fjerne all irrasjonell frykt. Men vi kan snakke høyt om det. Vi kan stå sammen og si ifra om at det ikke er greit å føle seg utrygg i eget nabolag. En liten ting kan gjøre stor forskjell. Og en frisk joggetur i mørket kan jo tross alt gjøre at mørketida føles litt lysere.