Den umulige bursdagssangen

Publisert: 18.02.18 17:31

MENINGER 2018-02-18T16:31:39Z

«Hurra for deg som fyller ditt år» er utvilsomt verdens vanskeligste bursdagssang.

LORELOU DESJARDINS, fransk blogger og forfatter, bosatt i Norge

I går kveld deltok jeg i bursdagen til kjæresten min, og da nordmenn omkring meg begynte å synge «Hurra for deg som fyller ditt år», tenkte jeg: «Pokker, jeg har fremdeles ikke lært meg den sangen».

Så ble jeg flau (som jeg bruker å bli når dette skjer), og betraktet folk rundt meg mens jeg prøvde å huske strofene. Jeg forsøkte å hoppe og snu meg rundt i rett tid, og håpte at ingen la merke til det. Men under sangen observerte jeg også andre utlendinger i rommet, en fyr fra Colombia, og innså at han bare nynnet «Ta-ta-TA-ta», og la til et veldig høyt «GRATULERER» mot slutten av sangen.

«Du kan ikke den sangen, du heller, ikke sant?», spurte jeg etterpå.

«Husker den aldri», svarte han.

TAKK TIL DEG, jeg er altså ikke alene om det.

Jeg har tilbrakt åtte lange år her nå, og har aldri klart å lære meg den norske bursdagssangen. Denne jenta prøver virkelig ikke å integrere seg, tenker du kanskje. Men jo, jeg gjør det. Og jeg har gjort det i lang tid. Jeg snakker og skriver norsk. Jeg har norske venner, og har til og med en norsk kjæreste som ler hysterisk hver gang jeg strever med den sangen.

«Den er så lett!», sier han, før han begynner å synge avgårde på ukjente strofer i raskt tempo. Jeg har kåret denne sangen til verdens vanskeligste bursdagssang. Ikke bare har den kompliserte strofer, den krever sine dansetrinn også.

Grunnene til at den er verdens vanskeligste bursdagssang, er:

1. Sangen inneholder utrolig mange strofer.

På engelsk behøver du bare å lære «Gratulerer med dagen». Du repeterer bare dette et visst antall ganger, noen ganger inkluderes navnet på bursdagsbarnet. Antallet hjerneceller som kreves for å synge den på engelsk: Tre. Antallet minutter som trengs for å huske denne setningen: To.

For å kunne den norske versjonen, må du lære deg minst ni setninger, og ingen av dem er selvrepeterende på noe vis.

Hurra for deg som fyller ditt år!

Ja, deg vil vi gratulere!

Alle i ring omkring deg vi står,

og se, nå vil vi marsjere,

bukke, nikke, neie, snu oss omkring,

danse for deg med hopp og sprett og spring,

ønske deg av hjertet alle gode ting!

Og si meg så, hva vil du mere?

Gratulere!

Det finnes selvsagt et annet vers også, som har enda flere strofer.

2. Merkelige setninger med ord i feil rekkefølge

Setningsstrukturen i denne sangen er veldig rar. Det kommer fra gammelmodig norsk (eller burde jeg si dansk i stedet?). For eksempel: «Alle i ring omkring deg vi står.» Ingen sier dette i virkeligheten: Alle rundt i en sirkel vi deg står.

«Ønske deg av hjertet alle gode ting»: Ønsker deg fra våre hjerter, alle gode ting. Og hva i all verden betyr «Og si meg så»?

Prøv å si alle disse setningene i veldig raskt, med riktig melodi –og med dansebevegelsene intakt.

3. Dansebevegelsene

Også er det viktig å lære seg når du skal hoppe, snu og bukke. Ja, for dansebevegelser er påkrevet. Og i rett øyeblikk, idet sangen fremføres. Bare se på videoen av kronprinsparet som synger på kongens gebursdag, hvis du ikke tror meg.

Hurra for deg som fyller ditt år

Ja, deg vil vi gratulere!

Alle i ring omkring deg vi står (reis deg!)

Og se nå vil vi marsjere (marsj!)

Bukke, nikke, neie, snu oss omkring (knebøy, nikke, snurr rundt)

Danse for deg, med hopp og sprett og spring (hopp og sprett)

Ønsker deg av hjertet, alle gode ting

Og si meg så hva vil du mere?

Gratulerer!

Jeg sier det bare, dette er en øvelse som er ment å forhindre at nordmenn ikke utvikler Alzheimers i ung alder. Den holder dem aktive og årvåkne.

4. Hvorfor holde på en så komplisert sang? Utgjør den en norsk verdi?

Den kunne faktisk vært en test for utlendinger i Norge, fordi den er så vanskelig.

Jeg tipper at Sylvi Listhaug snart kommer til å kreve at utlendinger synger sangen idet de krysser norskegrensen. Hvis du ikke synger strofene helt riktig, eller glemmer å snurre rundt på rett tidspunkt, er det UT! Etter at man har klart testen å spise en hel pakke brunost og gå på ski uten å falle, selvsagt.

Null stress, for den beste grunnen til å lære seg denne sangen er å unnslippe følelsen av å være idioten i bursdagsselskaper.

Og for dem som ønsker å fremstå som ekstra integrert, finnes det et vers nummer to av sangen (som jeg har til gode å høre en nordmann synge, forresten). I mine villeste drømmer synger jeg denne, som en sangfugl foran nordmenn som strever med å huske ordlyden:

Høyt våre flagg vi svinger. Hurra!

Ja, nå vil vi riktig feste!

Dagen er din, og dagen er bra,

men du er den aller beste!

Se deg om i ringen, hvem du vil ta!

Dans en liten dans med den du helst vil ha!

Vi vil alle sammen svinge oss så glad:

En av oss skal bli den neste!

Til å feste!

LYKKE TIL!

