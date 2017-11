#METOO: - Jeg savner mer gravende journalistikk der mediene viser seg villige til å ta et oppgjør med dem som trakasserer i egen og nærliggende bransjer, i samme grad som de er villige til å ta de utenfor, skriver skribent Stian Lothe. Foto: Nilsson, Thomas / VG

Media feiger ut i #metoo-debatten

debatt

Publisert: 30.11.17 15:41 Oppdatert: 30.11.17 15:45

MENINGER 2017-11-30T14:41:02Z

Ikke én eneste avis har navngitt sine egne menn som har seksuelt trakassert kvinner på det groveste.

STIAN LOTHE , skribent.

I land som Sverige og England ruller hoder i offentligheten som følge av oppgjøret med menn i mediebransjen som seksuelt trakasserer kvinner.

I Norge, derimot, feiger mediene ut og unnlater å publisere navn på de som har begått grove overgrep. I grunn gir norske mediehus sine egne overgripere, og for øvrig de fra nærliggende bransjer, følgende signal: «Om du velger å seksuelt trakassere kvinner her, kan det hende du mister jobben. Men vit det at vi kun vil snakke om deg her i gangene. Vi vil ikke sette noen bremser for din videre karriere i bransjen og trakassering av kvinner.»

Når en person i mediebransjen får sparken for seksuell trakassering, lar som regel ledelsen i mediehuset gjerningspersonen si opp uten noe mer oppstyr. Dette kan sikkert forklares med at historier om seksuell trakassering kan stå som en refleksjon av et dårlig arbeidsmiljø dyrket av ledelsen.

Samtidig har de ingen problemer med å ofre sine egne med fullt navn når en av deres journalister har begått plagiat. Da går gjerne redaktørene selv ut og beklager på vegne av hele avisen. Kanskje er det slik at ledere da tenker at det å ta avstand offentlig fra de som plagierer kan tolkes som kvalitetssikring i avisen og derfor komme dem selv til gode. Flere argumenterer med at det å navngi overgripere er karrieredrepende.

Men hvordan er det å bli tatt for dette ikke en garanti for å aldri få seg en jobb i bransjen igjen? Seksuell trakassering og plagiat bærer naturligvis ikke samme alvorlighetsgrad, men jeg mener eksempelet over illustrerer feilslått taktikk fra lederes side. Nå over til et mer relevant eksempel. Til sammenligning er det interessant at flere norske mediehus valgte å gå ut med navnet til professoren i Stavanger som skrev sleivete meldinger til kvinner som han for øvrig ikke var i en direkte maktposisjon over.

Samtidig har ikke én eneste avis navngitt sine egne menn som har fysisk seksuelt trakassert kvinner på det groveste.

Mediene legitimerer gjerne tausheten rundt sine egne med å peke på at det ikke foreligger noen rettskraftig dom, men så vidt jeg vet foreligger det ingen dom, eller anmeldelse for den saks skyld, mot professoren.

Videre sier de gjerne at det å gå ut med navn er altfor belastende for gjerningspersonener og deres familier, men hvordan kan de forsvare at navngivningen av professoren ikke har hatt en tilsvarende påkjenning for han og hans nærmeste? Det er ikke slik at mediene ikke dekker historiene som har kommet ut, selv om de unnlater å publisere navn på gjerningspersoner. Problemet er at de kun pirker forsiktig i overflaten i stedet for å gå inn i enkeltsaker og avsløre gjengangerne blant de som trakasserer.

Ta for eksempel Aftenposten. Avisen har nå publisert to opprop med de fengende hashtaggene #stilleforopptak og #nårmusikkenstilner. Tilhørende har de publisert 60 historier fra kvinner i underholdnings- og musikkbransjen. Jeg tviler ikke et sekund på at dette er ekte historier fra kvinner som virkelig har blitt seksuelt trakassert. Men inntil avisene begynner å grave i minst én av enkelthistoriene og inntil jeg ser minst ett hode rulle som følge av dette, tviler jeg på at fraser som «1001 kvinnelige musikere #syngerut» vil ha noen reell effekt, selv om det er aldri så klikkbart stoff.

Men hva mener jeg egentlig med reell effekt? I det legger jeg at norske personer som seksuelt trakasserer skal måtte se at deres gjerninger får faktiske konsekvenser for videre karriere og omdømme. Konsekvensen av at ingen har blitt navngitt har vi allerede sett. Middelaldrende menn i hele Norge lader i skrivende stund opp til julebord med de samme #metoo-vitsene.

Dette er et tegn på at kampanjen ikke har truffet dem og det skyldes at de ikke har sett at de mange historiene har fått konsekvenser for en eneste identifisert person. Jeg sier ikke at vi trenger å bytte ut ulven på melkekartongene med dem som seksuelt trakasserer. En slik gapestokk-kultur kan svekke rettsikkerheten ved at enkeltpersoner blir dømt utenfor rettsapparatet. Likevel savner jeg mer gravende journalistikk der mediene viser seg villige til å ta et oppgjør med dem som trakasserer i egen og nærliggende bransjer, i samme grad som de er villige til å ta de utenfor.

For alt jeg vet må man kanskje skyte en rev for at hønene skal få gå i fred.