MYE LEST: Kommentarer om Trond Giske-saken i Arbeiderpartiet, Frank Løkes «Skal vi danse»-exit og Sylvi Listhaug gikk av som justisminister. Foto: Terje Pedersen / Scanpix, Cicilie S. Andersen / VG, Mattis Sandblad / VG.

Debatt

De 25 mest leste meningene i året som gikk

Hva har Frank Løke til felles med Listhaug, Støre og Hareide? Han var gjenstand for en av de mest leste kommentarene i VG i 2018.

Her er de mest leste kommentarene og debattinnleggene publisert av VGs debatt- og kommentaravdeling i år:

1. Sylvi Listhaug og konspirasjonsteoriene.

– Det verste var at Sylvi Listhaug fyrte opp under hatet mot Ap. Ikke at hun såret dem som ble rammet av terroren 22. juli. Det hun gjorde er farlig. Livsfarlig, skrev Hanne Skartveit i årets mest leste kommentar, den 17. mars.

2. Listhaug ble forlatt av sine egne.

Også nummer to på lista handler om Sylvi Listhaug.

– Sylvi Listhaug gikk så langt at hun til slutt sto alene, skrev Frithjof Jacobsen, da Listhaug gikk av som justisminister den 20. mars.

3. Støre har ikke lenger tillit til Giske.

– Ap-leder Jonas Gahr Støre etterlot liten tvil om at Trond Giskes dager som nestleder i partiet i praksis er over. Men for å redde partiet må det holdes på formalitetene til siste slutt, skrev Jacobsen 2. januar.

4. Finn deg nye baller, Løke!

– Helgens «Skal vi danse»-episode bød på seksuell trakassering i beste familieunderholdningssendetid, da håndballspiller Frank Løke presset den så godt som nakne kroppen sin mot sin forsvarsløse og hardtarbeidende dansepartner Tone Jacobsen, skrev Guri Idsøe Viken i et debattinnlegg på VG.

5. Snøret i bånn

– Får man snøret i bånn hos hverandre, kan allting skje. Bare se på Per og Bahareh, skrev Anders Giæver 3. desember, etter at VGs Eirik Mosveen spurte Hadia Tajik om hun hadde fått «snøret i bånn» hos sin nye kjæreste første kvelden de møttes.

6. Hareides stolte tap

– Knut Arild Hareide sto opp for det han tror på. Han visste at han kunne tape. Likevel tok han kampen i åpent lende, skrev Hanne Skartveit 3. november.

7. Kritiserer bloggere for baby-spons

– Flere norske kjendiskvinner bør skjønne at barnet deres ikke har samme funksjon som en Chanel-veske, skrev VGTV-programleder Morten Hegseth i slutten av oktober.

8. «Ex on the beach»: Når forsøk på overgrep blir underholdning

– I jakten på unge tv-seere har Discovery valgt å vise et forsøk på overgrep i «Ex on the Beach». To kvinnelige deltagere beføler, presser seg på, klorer og forsøker å tvinge seg til å ha trekant med en av de mannlige deltagerne, skrev Jarle Haugland i et debattinnlegg.

9. Kjærlighet gjør blind – men det hjelper ikke

– Sirkus Sandberg dro til Arendal for å gjenoppta jakten på sin egen heksejakt. Det var en smått utrolig seanse, skrev Astrid Meland fra Arendalsuka.

10. Til slutt sprakk det

Aktoratets grilling av Eirik Jensen er over. Han holdt nesten helt inn, skrev Astrid Meland om Jensen-saken i slutten av oktober.

11. Kritiserer NRKs lørdagssatsing: – Pinlig!

Ingrid Gjessing Linhave fikk kritikk fra en seer, etter en episode med en surfer på en strand i Sydney.

12. Hareide – rå og undervurdert!

KrF-leder Hareide ser ut til å være en råere maktpolitiker enn mange trodde, skrev Hanne Skartveit i oktober.

13. Skam deg, kvinne!

Vi har hørt deg stønne og hyle i sengen, skrev Kjetil Rolness i sommer.

14. – Noe av det pinligste jeg har sett på Dagsrevyen!

NRKs TV-programmer engasjerer. Denne gangen var det Finn H. Andreassen som skrev om «Tenåringssjokket» på Dagsrevyen.

15. Henrik Mestad: – Her er mitt juleønske til politikerne

Skuespilleren oppfordret politikerne til å gi oss en pause fra støyen.

16. Listhaug presset fra skanse til skanse

Hanne Skartveits analyse rett før Listhaugs avgang.

17. Ernas største ydmykelse

I denne regjeringen er alt det tydeligvis lov, skrev Frithjof Jacobsen i mars.

18. Sommerkroppen 2018: – Helsepolitiet skal ikke få stoppe meg og deg fra å gå på stranda i sommer!

Kroppspositivist Carina Carlsen oppfordret oss til å gå på stranda, uansett fasong.

19. Ulrikke Falch og Carina Carlsen: Mener Mads Hansen mobber på Instagram.

20. Kriselig Folkeparti

Hvor lenge kan partileder Knut Arild Hareide bli sittende? Spurte Frithjof Jacobsen i august.

21. Nå kan alt skje

Hanne Skartveit om Listhaug-bråket i mars.

22. Forbrytelse og Staff

Yngve Kvistads minneord om Tor Erling Staff.

23. Porno er et samfunnsproblem

Hvor mange gutter må gå på Viagra før vi tør å snakke om porno som et folkehelseproblem? Spurte student Bergitte Viste.

24. Paradise-deltager: – Jeg kommer til å angre resten av livet

Newa Reza angret på deltagelsen i skandale-serien.

25. Liten, mindre, minst.

Venstre er sykt. Noen tror at medisinen er amputasjon, skrev Frithjof Jacobsen i starten av desember.