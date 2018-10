SVARER: - Karakteren i matte betyr ikke noe spesielt for hvordan man gjør det på lærerstudiet, skrev Bjorvatn forleden. I dag får han svar.

Professor: Feil om virkningen av mattekravet

Professor Bjorvatn villeder i sitt innlegg i VG om mattekarakterer på lærerstudiet.

KARL ØYVIND JORDELL, Professor ved Universitetet i Oslo .

Det er villedende når professor Bjorvatn i VG for 24. september skriver : «Motstandere av karakterkravet i matematikk fryktet at det vil føre til

en betraktelig nedgang i antall søkere til lærerstudiet og at det dermed

ikke blir utdannet et tilstrekkelig antall lærere i fremtiden. Denne

frykten ser ut til å ha vært ubegrunnet. Faktisk var det i 2018 et

rekordhøyt søkertall til ærerutdanningen.»

For det første er det feil at søkningen var rekordhøy i år -- til

utdanningen for trinn 1-7 var det flere søkere i 2015, året før kravet

om 4 i matte ble innført.

Viktigere er det at etter innføring av kravet har antall tomme plasser

har økt med ca 50 prosent på den lærerutdanningen hvor det er størst

problemer, nemlig utdanningen for trinn 1-7. For å se dette, må man

imidlertid gå bakenfor de lettest tilgjengelige tallene.

Det så ut til å være ca 270 tomme plasser i denne utdanningen da

studieåret startet. Ved vurdering av dette tallet må man imidlertid ta

hensyn til at antall studieplasser i år er skåret ned med 50, slik at

man egentlig har 270 + 50 = 320 tomme plasser. I fjor hadde man 388.

I et litt bredere tidsperspektiv bør det tas hensyn til at antallet

studieplasser også i fjor ble beskåret, da med snaue 100 (94). Regner

man inn dette tallet, var fjorårets antall tomme plasser altså snaue

500, og årets drøye 400. Når antall studieplasser har vært ca 15-1600,

innebærer dette i realiteten at ca 30 prosent av plassene står tomme.

Tallmaterialet gir også grunnlag for å beregne virkningen av kravet om 4

i matte, som kom i 2016. I årene 2013 og 2014 var antall ledige plasser

ca 270 pr år.

Året 2015 var atypisk, med bare 83 ledige plasser; det skyldtes nok at

mange studenter sikret seg studieplass da, fordi det var sendt ut

signaler om at det fra det påfølgende år, 2016, ville bli stilt krav om

4 i matematikk.

Virkningen kan da beregnes slik: Antall tomme plasser økte fra de nevnte

ca 270 i 13/14, til ca 400 i snitt i 16/17, en økning på ca 50 prosent.

Å ta hensyn til at plasser er kuttet, er nødvendig, så meget mer som

motivet for å kutte nok kan være å skjule problemene med rekruttering

til utdanningen for trinn 1-7. Som kjent er det slik at dersom man ikke

vil ha noen tomme plasser, begrenser man seg til å ha null studieplasser