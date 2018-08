Nå er til og med høyresiden opptatt av ulikhet

Høyresiden står i offside på Arbeiderpartiets banehalvdel. Nå vil de gjøre noe med at de rikere blir stadig rikere. Sier de da.

«Vi er alle sosialdemokratar» sa den nå avdøde Arbeiderparti-politikeren Einar Førde. Alle syntes han var genial. Bortsett fra Gro. Hun mente dette var idiotisk.

For Brundtland ville snakke om de borgerlige som gjør forskjell på folk.

Høyresiden derimot, hørte på Førde. I sin paradegren stjeling av saker fra Arbeiderpartiet , er de nå faktisk i ferd med å perforere mantelen. De har boret seg frem til «ulikhet».

I høst kommer den blåblå regjeringen med en stortingsmelding om ulikhet. Og i går troppet alt som kan sjåførskysses av statsråder og statsrådsmateriell opp til stjernespekket konferanse om ulikhet i Gamle Logen i Oslo.

Det var jo lunsj inkludert.

I pausen gikk en av våre nye landskvinner krokbøyd mellom stolradene for å rydde opp de hundre halvtomme kaffekoppene deltakerne ikke hadde orket å ta med seg.

Hun kunne se ryggene på den blåblå eliten som har fjernet arveavgiften.

Kanskje så hun også konferansieren i øyekroken. Det var tenketankdronning Kristin Clemet som har foreslått å utjevne ulikhet ved å fjerne formuesskatten.

Og det er mulig ryddehjelpen fikk et lite nikk av NHOs sjefsøkonom Øystein Dørum, som vil kutte selskapsskatten . Samtidig som han er bekymret for økende ulikhet.

Høyresiden har stjålet venstresidens kjernesak. Og glemt å lese bruksanvisningen.

For det eneste vi kan være sikre på med denne oppskriften, er at ulikheten øker. Det går an å argumentere for skattelettene likevel. Men ikke samtidig som man står opp mot ulikhet.

Venstreleder Trine Skei Grande snakket på sin side om innovasjon for å bekjempe ulikhet. Erna Solberg mente flere må inn i arbeidslivet. – Dette må handle om noe mer enn skatt, sa Siv Jensen.

Om de beholder regjeringsmakten til 2067 skal du se de lykkes.

Paradoksalt nok er det Donald Trump som har gjort alle opptatt av ulikhet. I valgkampen hørtes han tidvis ut som en aktivist fra ytre venstre med sin kritikk av globalisering og ulikhet.

Men Trump har ikke egentlig tenkt å gjøre noe for å redusere ulikhet. Når hans motstandere vil det, har det mye å gjøre med at økt ulikhet kan gi mer Trump og høyrepopulisme.

Arbeiderpartiet prøvde under sin mislykkede valgkamp for et år siden å gjøre ulikhet til et tema. De angrep Erna Solberg for å ikke ta dette alvorlig nok.

Jonas Gahr Støre hadde noen poenger (ref. over). Det er umulig å komme unna at det har vært en økning i ulikheten i Norge. Og ser vi på formuer blir det enda verre. Professor Kalle Moene kunne (litt humoristisk) rapportere om at vi har flere dollarmilliardærer per innbygger enn USA.

Problemet med norsk ulikhet er ikke egentlig at folk tjener penger. Når de rike blir rikere, blir de fattige rikere og. Materiell velstand er bra for alle. Problemet er at en økonomisk elite kan få for stor politisk makt. Rikingene jobber ikke på vegne av fellesskapet. De jobber for seg selv. Og det kan komme i konflikt med fellesskapets interesser.

Om store grupper blir hengende etter mens naboen kjører Tesla romskip, er det et problem. Ulikhet kan føre til mindre sosialt samhold, mer kriminalitet og dårligere helse.

Samtidig har Erna Solberg noen poenger. Vi har lav ulikhet i inntekt sammenlignet med land som USA, Storbritannia, faktisk de fleste andre land. I Norge har ikke middelklassen stått på stedet hvil i inntekt, som i USA. Tvert om, alle har blitt mye rikere.

Nordmenn er rett og slett født med en dobbel Joker Nord. Økonomen Branko Milanovic mener fødested avgjør to tredeler av inntekten din, uavhengig av hvilke evner og kvalifikasjoner du har.

Når Norge siden 1980 har hatt økning i ulikheten kommer det av økte lønnsforskjeller, dernest økning i inntektene til kapitaleierne og i tillegg innvandring.

Og dette kan bli verre om vi ikke passer på. Kalle Moene viste til Sverige som et eksempel. Der øker den økonomiske ulikheten. Det gjør også oppslutningen til høyrepopulistene i Sverigedemokraterna, til tross for økonomisk opptur.

Moene mener ulikheten øker på grunn av «overdrevne innstramminger» i den svenske velferdsstaten etter deres krise på 1990-tallet. Men vi kan like gjerne snakke om innvandring. Om svenskene hadde holdt innvandringen på norsk nivå, ville ulikheten vært langt lavere.

Også i Norge er innvandringen særlig utover på 2000-tallet en hovedforklaring på økt økonomisk ulikhet. Vi har tatt imot mye middelklasse fra fattige land som havner nederst når de kommer til Norge.

Noen må finansiere dette. Problemet er at venstresiden ikke vil snakke om innvandring. Og at høyresiden ikke vil snakke om skatteøkning.

Da er det som gjenstår å starte en krig. For det hadde faktisk hjulpet på ulikheten. Eller vi kan ta en ny runde med den arveavgiften.