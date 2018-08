– HAR TILLIT: Under Norway Cup forrige uke kommenterte statsminister Erna Solberg for første gang Per Sandbergs ferietur. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Ikke alle feil er lov

kommentar

Publisert: 07.08.18 11:11

MENINGER 2018-08-07T09:11:18Z

Når det koker i politikkens korridorer, ropes det om at «det er lov å gjøre feil». Men er det ikke på tide med skjerpings i stedet?

Det er menneskelig å feile, heter det. Det er lov. Dessuten er det sunt. Fordi vi forstår. Utvikler oss. Blir klokere, mer ydmyke, tenker konsekvenser, og kanskje gjør vi ikke engang tabben på nytt. Fugl Føniks opp av asken, et bedre mennesker som viser sin synd og skyld for alle som vil se der man ligger flyndreflat foran sine nærmeste eller på jobben eller i media.

Unnskyld, sier vi, det var dumt av meg, sier vi, det skal ikke skje igjen, jeg vet ikke hva jeg tenkte på eller om jeg tenkte i det hele tatt, men også jeg er et menneske, og jeg er ikke ufeilbarlig.

Vi sier: Nå har jeg lært.

Det er noe fint og sant og klokt over klisjeen om at det ligger i vår natur at vi begår feil.

Synd da, at det er noe politikere tidvis misbruker når det brenner i gardinene. Det er greit å ha noe å skylde på.

Denne gang er det statsminister Erna Solberg som bruker klisjeen i rettferdiggjøringen av en statsråds uforståelige tankeløshet.

Fiskeriminister Per Sandberg dro på «impulsferie» med kjæresten Bahareh Letnes til Iran uten å informere Statsministerens kontor og med jobbtelefonen i kofferten.

En koffert han knapt rakk å pakke ut før han fikk svar på hvor han sto.

Da Erna Solberg onsdag i forrige for første gang kommenterte sin ministers famøse ferie, startet hun med å si at han hadde brutt regelverket i og med at han burde ha meldt fra om reisen på forhånd. Men hun sa selvfølgelig også dette:

«Per Sandberg har min tillit, og det er lov å gjøre feil i dette landet.»

Det er for tidlig. At det er lov å gjøre feil, bør ikke brukes som argument ved første og beste anledning når maktmennesker driter seg mer eller mindre loddrett ut. Det er en ansvarsfraskrivelse, og folket fortjener bedre fra de utvalgte som bestemmer og former samfunnet på vegne av dem.

Ordene kan komme senere, i etterpåklokskapens, konsekvensenes og konklusjonenes lys. Først da lyder det ikke lenger hult. Først da smaker det ikke lenger av «er det så nøye, da?»

Om det i det hele tatt kan sies om Per Sandbergs handlinger, da. Alle feil er rett og slett ikke lov.

FrPs leder Siv Jensen uttalte at hun var glad for at Sandberg hadde beklaget hendelsen, erkjent at han ikke burde gjort det han gjorde og at regjeringen tar sikkerhet på største alvor.

Men også Jensen bare måtte si det:

«Det er altså lov å gjøre feil, og den feilen han har begått er ikke å være på ferie, men det er å ikke varsle om det på forhånd og at han tok med seg telefonen sin.»

Vi kan ikke kreve at politikere er mindre menneskelige enn oss. De kan være like korttenkte, teite og impulsive.

For sånn er vi jo, vi mennesker. I større eller mindre grad gjør vi alle dumme ting. At alle andre også er dumme, er likevel ingen unnskyldning.

Og det får da virkelig være måte på.

Det kreves ikke et overmenneske for å skjønne at jobbtelefonen skal ligge hjemme når du er minister og skal til et mullastyrt regime som er kjent for hacking og overvåkning. Sandberg fikk dessuten sikkerhetsråd før han besøkte Iran som statsråd i 2016. Telefonen hans undersøkes nå av PST.

Å følge den enkle regelen om å si fra til Statsministeren er også, for å underdrive, relativt lett å huske.

Det hele virker sløvt. Slurvete. I kategorien under å glemme pass, piller og briller.

Fiskeriministerens handlinger kvalifiserer rett og slett ikke til innpass i «lov å gjøre feil»-kategorien. Han kjente godt til råd og rutiner, men fulgte dem ikke.

Jeg er spent på om vi får en detaljert og konkret forklaring fra Sandberg om hvordan dette kunne skje.

Statsministeren bør spare klisjeen til feil som det faktisk er forståelig at begås. Og ellers oppfordre til skjerpings.

Mandag ettermiddag ble det kjent at statsministeren ga Sandberg en offentlig korreks for at han ikke fulgte rutinene for statsrådenes reiser.

«Per Sandberg har ikke fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mobiltelefon og varsling av reise», skrev Solberg i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap).

Videre skrev hun: «Fiskeriministeren er klar over at han har gjort feil, og sier at han har tatt lærdom av dette og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter».

Hun forsikret også at regjeringen «har etablerte systemer og rutiner for å ivareta sikkerhet». Det virker ikke sånn. Om fiskeriministerens handlinger sier noe om kun hans «rutiner» eller om en generell holdning i regjeringen gjenstår å se.

Hvilke konsekvenser vil ferieturen få for fiskeriministeren? Se, dét vet ingen. Og dagene går. Velgerne fortjener, om ikke det fulle bildet, så i det minste noen hint.

Det blir for enkelt når Høyres nestleder Jan Tore Sanner i Politisk kvarter på NRK i går sa at: «Det er ikke slik at en statsminister kommuniserer med sine statsråder gjennom media. Det foregår mellom statsministeren og den enkelte statsråd.»

Jeg går ut ifra at Per Sandberg og Erna Solberg kommuniserer. Det er ingen motsetning mellom dét og det å opplyse folket, for eksempel via media. Det går an å si noe annet om konsekvensene for fiskeriministeren enn at (sitat: Sanner) «Det skal følges videre».

Også Sanner sa selvsagt at «Så er det også slik at det kan begås feil.»

I et portrettintervju med VG Helg i juni sa AP-leder Jonas Gahr Støre følgende til VG:

«Det er menneskelig å snuble. Men i politikken er det ikke rom for det. Vi er i ferd med å få en generasjon politikere som er så opptatt av ikke å gjøre feil at de knapt gjør noe.»

Hva og hvem han sikter til er noe uklart. Etter AP og de andre partienes hårreisende #metoo-skandaler , Listhaugs Facebook-innlegg og Sandbergs ferietur virker dette å være en sannhet med modifikasjoner.