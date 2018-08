Foto: Roar Hagen

KrF i homospagaten

Den bitre partistriden rundt en vielse av to kvinner viser at KrF sliter med sin egen fortid. Motstand mot homofil kjærlighet og ekteskap mellom to av samme kjønn har gått ut på dato.

Historien er rik på viktige samfunnsendringer. De viktigste av dem handler om å gi nye grupper i befolkningen en likeverdig plass i samfunnet. Når vi feirer utviklingen i vårt eget demokrati, løfter vi frem de som har kjempet for rettigheter og likeverd. For kvinner, for minoriteter og for barn for eksempel. Vi innser også at vår fortid har mange eksempler på diskriminering og overgrep.

En av de viktigste prosessene de siste tiårene har vært at homofile får rett og rom til å leve ut sin kjærlighet og seksualitet. Homofili var i mange år straffbart, og de som elsket noen av samme kjønn kunne bli diskriminert og trakassert. Mange måtte leve ut sin kjærlighet i skjul for familie og omgivelser. Det er en stor psykisk belastning som for flere gjorde livet tungt og vanskelig.

Nå er denne tiden heldigvis på det nærmeste over. Kjærlighet og samliv mellom to av samme kjønn er akseptert. For de fleste er det knapt noe man reflekterer over. Flere fremtredende personer i norsk offentlighet er homofile, uten at det definerer hverken deres gjerning eller offentlige person. Samfunnet har åpnet for etablerte samlivsformer mellom to av samme kjønn, de nektes ikke lenger muligheten til å ha at familieliv. Kirken, som for mange nordmenn er stedet der kjærligheten blir formalisert og feiret gjennom vielser, har også fulgt etter til slutt. Dette har gjort Norge til et friere og bedre land.

Men i KrF har flere fortsatt problemer med utviklingen. Etter at stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold viet en ansatt i KrF til en annen kvinne, har flere i partiet krevet at han ikke lenger skal få ha posisjonene som familiepolitisk talsperson. Bekkevold hadde orientert sine partifeller på Stortinget om vielsen, og ingen hadde da innsigelser. Hvis han nå skal straffes for å gjøre noe som svært få i Norge mener er problematisk, viser det at KrF sliter med å skjønne hvordan man bygger et godt samfunn der forpliktende kjærlighet mellom mennesker ikke bare er tillatt, men blir oppmuntret til.

Bakgrunnen for striden i KrF er et vagt punkt i partiprogrammet om synet på ekteskap mellom to av samme kjønn. Det virker som om dagens ledelse ikke har maktet å ta et endelig oppgjør med dette forstokkede synet på kjærlighet i deler av eget parti. Med Bekkevold-saken har den mulighet til å slå fast en gang for alle at partiet som liker å prate om nestekjærlighet og menneskeverd har kommet seg videre fra fortidens tabuer og undertrykkende syn på homofili.