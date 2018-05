PRESIDENT: Donald Trump avbildet i Det hvite hus samme dag som han både avlyste Nord-Korea-møtet og sa at det likevel kunne komme til å skje på den planlagte datoen. Foto: Evan Vucci / AP

President, du lyver!

Publisert: 30.05.18 06:59

DET HVITE HUS (VG) Vi vet alle at Donald Trump ikke alltid er så nøye med fakta, men det gjør likevel inntrykk å være førstehåndsvitne til at han lyver.

Lørdag var den amerikanske presidenten igjen irritert på storavisen New York Times. Denne gangen på grunn av en artikkel avisen publiserte dagen før, om det mulige toppmøte mellom ham selv og Nord-Koreas Kim Jong-un.

Donald Trump fyrte løs på Twitter:

«Den sviktende New York Times siterte «en høyerestående ansatt i Det hvite hus», som ikke eksisterer, på at «selv om møtet likevel blir noe av vil det være umulig å holde det 12. juni, fordi det er kort tid til og mye planlegging er nødvendig». GALT IGJEN! Bruk virkelige folk, ikke falske kilder»

Her lyver Donald Trump. Minst en og en halv gang.

Dette var ikke en falsk kilde. Dette var en virkelig person. Jeg både så og hørte ham når han snakket om disse tingene. Og jeg har lydopptak av det.

Forrige uke fikk undertegnede nemlig mulighet til å være en del av gruppen med journalister som jobber fra Det hvite hus. Jeg var derfor til stede da denne ansatte, som presidenten altså hevder ikke eksisterer, overfor journalistene der ga uttrykk for at 12. juni nå ville bli for tidlig å holde møtet.

La oss ta en gjennomgang av hva som skjedde torsdag i forrige uke:

På morgenen offentliggjorde presidenten et brev der han avlyste 12. juni-møtet med Kim . Senere samme dag sa han til journalister at det likevel kunne hende at møtet ble noe av, til og med på den datoen.

Enda litt senere på dagen inviterte presseavdelingen til Trump journalistene i Det hvite hus til en bakgrunnssamtale med en av presidentens Asia-rådgivere. Han kunne siteres, fikk vi beskjed om, men ikke med navn og tittel. Derimot skulle han omtales som «a senior White House official», eller noe sånt som «en høyerestående ansatt i Det hvite hus» på norsk.

På lydbåndopptaket jeg gjorde av samtalen, kan man høre rådgiveren få spørsmål om det likevel er mulig å få til møtet 12. juni, slik Trump noen timer tidligere hadde antydet. Rådgiveren svarer at man har mistet mye tid og at det er en viss mengde dialog som må gjennomføres på et lavere nivå før de to presidentene kan sette seg ned sammen.

«12. juni er om 10 minutter.», sier rådgiveren.

Han sa det riktig nok ikke ordrett, men jeg tror alle de rundt 50 journalistene i rommet, og de rundt 200 som skal ha deltatt via telefonoverføring, oppfattet at han mente det slik New York Times skrev; Et møte 12. juni vil være umulig å få til nå. «10 minutter» er ikke lang nok tid til å gjennomføre forberedelsene.

Siden New York Times ikke siterer kilden ordrett velger jeg derfor å bare kalle det en halv løgn når presidenten skriver «GALT IGJEN!» om dette.

Men at den ansatte eksisterer, er det altså ingen som helst tvil om. Kanskje var ikke presidenten klar over at denne bakgrunnssamtalen fant sted to dager tidligere da han lørdag tvitret om «falske kilder»? I så fall burde noen i staben hans sagt fra til ham. Slik at han minst kunne ha slettet meldingen, og aller helst beklaget den.

Men slik fungerer selvsagt ikke denne administrasjonen og denne presidenten. Det har vært en rekke tilfeller i snart halvannet år nå der det har vist seg at ting som blir sagt er direkte løgn.

Som en av de faste journalistene i Det hvite hus sa til meg et par-tre dager før presidentens løgnaktige tveet:

«I tidligere administrasjoner fikk man sparken dersom presidenten oppdaget at du løy. Slik er det ikke nå. Nå kommer løgnene fra toppen, og dersom de ansatte kommer med en løgn Trump tjener på, eller kanskje selv allerede har fortalt, så er det bra for karrieren deres.»

Så dersom jeg hadde sagt «president, du lyver» til Donald Trump, er jeg ganske sikker på hva svaret hadde vært:

«Nei, jeg gjør ei!»