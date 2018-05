ANGRER IKKE: - Når det kommer til verdier, er «Paradise Hotel» som alt annet i livet. Du velger selv hvordan du vil oppføre deg, og hva du vil si og gjøre, skriver Lipinska.

«Paradise»-Ann Marielle: – Jeg har ikke angret et sekund

debatt

Publisert: 26.05.18 12:55

MENINGER 2018-05-26T10:55:03Z

Jeg er uenig i gårsdagens kritikk mot «Paradise» og «Ex on the Beach». Jeg har vært med to ganger, og «Paradise Hotel» er en opplevelse jeg aldri ville vært foruten.

ANN MARIELLE LIPINSKA (28), blogger og tidligere Paradise-deltager

Det var med undring og interesse jeg leste Malin Rysstads kronikk i VG, hvor hun advarer unge mot å delta i programmer som «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel».

– Det er stor sannsynlighet for å angre, og for at man med årene kommer til å føle seg ukomfortabel med å ha blitt seksualisert på den måten, skrev Rysstad.

Jeg er uenig. Jeg har vært med to ganger, i 2014 og i år, og jeg har ikke angret et sekund.

«Paradise Hotel» er en opplevelse jeg aldri ville vært foruten. Det er både utrolig gøy og tøft på samme tid, og man lærer masse om seg selv.

Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen når Rysstad skriver at det kun er sex og fyll på «Paradise Hotel». Når man er på hotellet, har vi kun «fest» to ganger i uken, og vi får begrenset tilgang på alkohol. Dagene er lange, og består av mye venting og jobbing. Vi lager jo tross alt ett TV-program.

Når det kommer til verdier, er «Paradise Hotel» som alt annet i livet. Du velger selv hvordan du vil oppføre deg, hva du vil si og hva du vil gjøre. Og om du vil ha sex foran kameraene eller ikke, for den saks skyld. Klipperne klipper alle best mulig. Det vet jeg. Jeg har tross alt vært med to ganger.

Jeg husker veldig godt første gang jeg møtte Stian «Staysman» Thorbjørnsen, vi var leid inn på ett juleball i Ålesund sammen, og han sa noe veldig klokt til meg. «Det er etter Paradise Hotel at den virkelige jobben begynner», sa han.

Det har han helt rett i. Det nytter ikke sitte hjemme og vente på at ting skal skje, eller rave rundt på nattklubber og ta selfies.

Når det kommer til å stille opp på bilder i FHM, så er det jo leit at Malin Rysstad angrer på undertøysbildene hun tok, men det er noe som ikke har noe som helst med «Paradise Hotel» å gjøre. Dessuten, det er veldig mange sterke flotte kjente kvinner som har valgt å posere for dette bladet og andre lignende blader, uten at det har satt dem i ett dårlig lys. Jeg er en av dem.

Vi lever i 2018 og alle kan velge selv hvordan de vil fremstille seg selv. Har man en kropp man er komfortabel med å vise frem, er det overhodet ikke noe som er galt med det. Jeg tror mindretallet angrer når de har tatt slike bilder, for det er kult å se tilbake på når man er eldre at man har gjort noe slikt, tenker jeg.

«Paradise Hotel»-oppholdet kan åpne mange dører, det har det i alle fall gjort for meg. Man blir jo invitert på masse events og åpninger, og da blir man jo fort kjent med masse spennende mennesker. Man kan få jobbmuligheter og tilbud man ikke ville fått ellers.

Men det er jo klart at det kreves mye hard jobbing for å holde seg i rampelyset , og ting kommer ikke av seg selv.

Det er også viktig med hva slags forventninger man har. Man kan ikke bare melde seg på ett TV-program og forvente at man skal leve som kjendis i evig tid i ettertid. Men er man smart og jobber hardt, så kan man få til mye gøy!