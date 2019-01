NY I BOKBRANSJEN: – Det er vanskelig å ta Petter Stordalen seriøst som forlagseier om dette er det forholdet han har til presseetikk og redaktøransvar, skriver Viken. Her er Stordalen sammen med forlegger Jonas Forsang i Pilar og forfatter Tom Egeland på Capitana. Foto: Hallgeir Vågenes

– Hold deg unna redaktørene, Stordalen!

Jeg skjønner godt at DN-redaktør Amund Djuve endret beslutningen om å kutte ut kulturanmeldelser, etter massiv kritikk fra lesere som er glad i DNs gode anmeldere. Men det er uheldig om han følte seg pressa til det av noen av Norges fremste finansfolk.

GURI IDSØ VIKEN, skribent.

Det nytter å boikotte, sier flere nå i sosiale medier etter at Dagens Næringsliv gjorde om beslutningen om å si opp sine faste litteratur-, film- og kulturanmeldere og heller fortsette med anmeldelser som før.

Vedtaket kom etter massiv kritikk, hvor kulturaktører som Oslo Jazzfestival og Petter Stordalens forlag Capitana truet med å boikotte avisen som annonseplattform og regnes altså som en seier for kulturfeltet.

Mon det. La oss snu litt på det. La oss si at det var Equinor som sa at de ville trekke annonsene sine i DN om ikke DN skrev mer om deres olje- og gassvirksomhet. Ville vi syntes det var like greit om avisa endra sine redaksjonelle prinsipper da? Ville vi sittet like godt i våre sosiale mediesofaer og feiret seieren?

Sannsynligvis ikke. De fleste i Norge har heldigvis ennå klippefast tro på demokratiske rettigheter som pressefrihet og ytringsfrihet. Vi tror på redaktørers mulighet til å fremme saklig og fri informasjons- og opinionsformidling og sette egen agenda med utgangspunkt i hva de mener det er viktigst for oss å vite, ikke i hvem som betaler mest.

Det er nødvendig for at mediene skal kunne sørge for en opplyst velgermasse og fungere som vaktbikkjer og korrektiv for maktpersoner i det offentlige, i næringslivet og i samfunnet for øvrig.

Debatten om hvorvidt mediene skjøtter samfunnsoppdraget sitt godt og om ulike mediers redaksjonelle linje er god, er selvfølgelig viktig.

Også i dette tilfellet, hvor oppsigelsen av noen av Norges beste kulturanmeldere potensielt kunne rammet kulturlivet hardt. Men boikott er et sterkt virkemiddel som potensielt får store økonomiske konsekvenser for de som utsettes for den, og som derfor kan presse disse til å gjøre ting de ellers, ut i fra egne vurderinger, ikke ville gjort.

Det framstår også litt hyklersk, all den tid ingen aktør plikter å annonsere noe sted som helst og de fleste annonseavtaler reforhandles jevnlig.

Dette endrer seg ikke bare fordi vi snakker om koselige ting som kultur. Særlig ikke når det kommer fra en aktør som stort sett jobber med å hente andre forlags mest kommersielt vellykkede forfattere og tjene penger på disse og som eies av en av Norges mest sentrale næringslivsledere.

Det er vanskelig å ta Petter Stordalen seriøst som forlagseier om dette er det forholdet han har til presseetikk og redaktøransvar.

Man driver ikke den frie presse som man driver en hotellkjede, og man behandler ikke en avis som man behandler en leverandør av økologisk frokostblanding.

Det er ikke fritt for at også markedskrefter påvirker mediemarkedet, men mediene har også et samfunnsansvar som rettferdiggjør at de fins. I et velfungerende demokrati må dette ligge til grunn for redaksjonelle vurderinger. Det burde det vel egentlig gjøre hos forlagene også.

Det er én person som bør bestemme DNs redaksjonelle linje, og det er ikke Petter Stordalen, men DNs redaktør Amund Djuve. Jeg skjønner godt at Djuve endret beslutningen etter massiv kritikk fra lesere som er glad i DNs gode anmeldere. Men det er uheldig om han følte seg pressa til det av noen av Norges fremste finansfolk.

Snart kommer regjeringas nye mediemelding. Det er ikke rart om denne sier at mediene bør søke mer privat finansiering, noe som også var budskapet i den nye kulturmeldinga. I debatten som følger håper jeg mediene husker samfunnsoppdraget sitt. Vi er mange som står beredt til å forsvare det, og vi betaler gjerne for avisa.