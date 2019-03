Debatt

Terroren på New Zealand: – Som en norsk muslim føles dette personlig og nært

I dag føles fredagsbønnen så vanskelig og tung, men viktigere enn alt.

Publisert: 15.03.19 12:44







UMAR ASHRAF, samfunndebattant

I dag våknet jeg som alle andre til nyheten om terrorangrepet i New Zealand . Jeg dro meg ut av sengen, men jeg var så oppgitt at jeg valgte å legge meg litt igjen for å skumme gjennom nyhetsbildet. Jeg så vitner fortelle om skytingen på innsiden av en moské. Jeg følte meg så dårlig. Jeg klarte ikke å dra på jobb. Jeg måtte å be om hjemmekontor så jeg kan delta på fredagsbønnen, det føles viktigere enn alt annet i dag.

Jeg prøver å jobbe, men klarer ikke å la være å gå inn på nyhetssidene. Som en norsk muslim føles dette personlig og nært. Ikke mange timer etter at angrepet har funnet sted kommer rapportene om at terroristen i New Zealand var inspirert av norske Anders Behring Breivik.

Umar Ashraf.

På sosiale medier leser jeg også om støtten terroristen mottar. Helt ukritisk deler bloggen Resett en sak. «Rykter i sosiale medier sier at skytterne gjorde dette som et tilvar på islamistisk terror» skriver de over innlegget. Motvillig og med angst går jeg inn i kommentarfeltet. «Kan ikke forsvares, men kan forklares», skriver en person. En annen skriver «Angrep er det beste forsvar… jeg mener all den innblanding av muslimer i Norge ikke sunn for landet». «Ja der får de smake på sin egen medisin» skriver en til. «På tide», skriver en annen herremann under fullt navn.

Det kryr av hatefulle kommentarer. «Var jo bare et spørsmål om hvor lang tid det ville gå før noe slikt kunne eller ville skje... mange vil nok si ’they had it coming’». Breivik er innelåst, men ideologien lever videre. Hver dag opplever vi stor forakt for muslimer og religionsfriheten.

les også Dette vet vi om terrorangrepene på New Zealand

Regjeringen har ved flere anledninger blitt oppfordret til å igangsette en handlingsplan mot muslimhat, blant annet av Likestillings- og diskrimineringsombudet, i samsvar med andre muslimske samfunnsdebattanter. HL-senterets befolkningsundersøkelse fra 2017 avdekket at én av ti mener vold mot muslimer kan forsvares og at én av tre har utpregede fordommer mot muslimer. 31 prosent tror muslimer ønsker å ta over Europa og 42 prosent tror muslimer ikke vil integreres i det norske samfunnet.

Og nærmere halvparten av befolkningen mener muslimer har seg selv å skylde for økende muslimhets.

les også Moren til Ebba Åkerlund (11): – Dypt tragisk at navnet hennes misbrukes

Men vi taler for døve ører. Kanskje er regjeringen naiv nok til å tro at det hatet vi ser på nettet kun er ord som ikke kan omsettes til handling? Denne naiviteten er skremmende all den tid vi vet at handlinger på norsk jord er inspirasjon til at muslimer blir drept på den andre siden av kloden.

Selv på en dag som dette klarer ikke vår statsminister å kalle en spade for en spade. «Det dette ser ut som, er et terrorangrep fra høyreekstreme mot innvandrere og flyktninger (..)», sier hun. Nei, ikke innvandrere og flyktninger, det handler om muslimer. Det handler om min religionsfrihet og det hatet som er rettet mot en moské. Det er et angrep på min identitet. Dette er muslimhat i sin verste form. Og den kommer også til syne i kommentarfeltet på statsministerens egen Facebook-side.

Mens vi sørger over de tapte livene, bærer vi også på en frykt. Det er ikke enkelt å tre inn i en moské for å be en bønn lenger. Ikke etter i dag. Vi har følt oss truet mange ganger tidligere. Og vår regjering ser ikke ut til å forstå alvoret.

I dag skal jeg delta i fredagsbønnen, og be for de som har mistet sitt liv, og de som har mistet sine kjære. Men det føles tungt, vanskelig, og utrygt. Hva tenker våre folkevalgte om det?