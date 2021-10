Kommentar

Deltidsjobb: Reality-stjerne

Av Astrid Meland

SENTERPARTISTER, MINISTERE OG REALITY-STJERNER: Trygve Slagsvold Vedum, Emilie Enger Mehl og Sanda Borch.

Finansministeren var med på «Maskorama». Utenriksministeren på «Fire stjerners middag». Og neste år kan du se justisministeren slite seg ut i «Kompani Lauritzen».

Kompanirekrutt 36 på Setnesmoen leir med hjelm på hodet og gjørme i ansiktet. Hun kan du se på TV2 til våren.

For Norges nye justisminister Emilie Enger Mehl (28) er med i realityserien.

Hun droppet deler av valgkampen til fordel for innspillingen, og sier til Kampanje at hun gjorde det fordi det er et positivt program som fremstiller forsvaret på en god måte.

Dette er ikke noe nytt for den sporty juristen, jegeren og politikeren. Hun ble kjent for norske TV-seere da hun vant NRK-programmet «Anno» i 2015, og ble innvalgt som politiker på Stortinget etter dette.

FINANSMINISTEREN: Trygve Slagsvold Vedum var fugleskremselet i NRK-serien «Maskorama».

Og hvorfor ikke? Det er ikke noe galt i å være med på TV. I tillegg donerer Emilie Enger Mehl hele honoraret bort til frivillige organisasjoner. Hun kunne tatt pengene selv.

Så har jo også sjefen hennes satt et eksempel her. Han husker vi som fugleskremselet i NRKs utkledningsshow «Maskorama».

Og kanskje kan TV-erfaringen komme til nytte for finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Han har nemlig også vært med i NRK-innspillingen «Sløsesjokket», et program som høres ut som noe for gjerrige byråkrater i Finansdepartementet.

LANDBRUKSMINISTEREN: Sandra Borch og Bjørn Wettre Holthe i TV2 storserie «Skal vi danse.» De endte på syvendeplass.

Den nye landbruksministeren Sandra Borch som også er fra Senterpartiet, er kanskje den i regjering med bredest erfaring fra TV. For hun var med i «Skal vi danse», «Masterchef» på TV3, «4-stjerners middag» på TV Norge og «Typen til» på NRK.

I departementet har Borch har store sko å fylle. Den forrige landbruksministeren Olaug Bollestad er antagelig mer kjent som influencer enn som påtroppende leder i det krympende partiet KrF.

UTENRIKSMINISTEREN OG KULTURMINISTEREN: Aps Anette Trettebergstuen og Anniken Huitfeldt i Discoverys «Alle mot Alle.»

I Arbeiderpartiet er de litt gråere, men Borch får konkurranse av den gryende TV-stjernen vi har i utenriksminister Anniken Huitfeldt, som har deltatt i spørreprogrammet «Brille» på NRK, tilberedt andemiddag i TVNorges kjendisserie «Fire stjernes middag» og vært med i spørreprogrammet «Alle mot alle» på Discovery.

Der var også en annen statsråd med, nemlig Aps Anette Trettebergstuen som er kulturminister.

NUMMER 36: Kompani Lauritzen ble spilt inn i august og september i år. Emilie Enger Mehl fra Sp tok fri fra deler av valgkampen for å være med i realityserien som sendes til våren.

Det er mest morsomt at de er med på TV. Vi kan håpe på noen gøyale øyeblikk.

Men det kan selvsagt også bli småpinlig. Tenk om justisministeren bryter reglene, og avfyrer vådeskudd, slik vi husker Bernt Hulsker gjorde i forrige sesong av «Kompani Lauritzen». Det er heller ikke så betryggende om vi får se justisministeren bryte sammen i en søle av gjørme og gi opp.

Og tenk om statsråden havne i flaue krangler med andre kjendiser!

Om politikerne blir alt for PR-kåte, kan det slå tilbake på dem.

Det er en fin balanse mellom det å by på seg selv, og fremstå som mest opptatt av seg selv.

Mange av oss har også en tendens til å stole mest på trauste, ukarismatiske politikere, som Angela Merkel og Erna Solberg. I alle fall når det blir alvor.

Merkels nye arvtaker i Tyskland, Olaf Scholz kalles av mange bare «kjedelige Olaf». Og han har suksess. Selv sa han det ganske godt i valgkampen:

– Jeg vil bli kansler, ikke sirkusdirektør.

Men som vi vet nekter den nye norske regjeringen å ansette folk som har jobbet i PR.

Da må politikerne stå for reklamen selv.