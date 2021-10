Kommentar

NRK gir barn dårlig samvittighet

Av Astrid Meland

SPENNENDE SERIE: I Newtons «Ikke gjør dette mot klimaet» utfører de dyktige programlederne spektakulære og ikke så veldig troverdige eksperimenter om hva som kan skje når verden varmes opp.

Er poenget med NRKs nye serie å gi ungene klimaangst?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Her om dagen la jeg merke til at sønnen min på seks hadde begynt å se en ny serie på NRK Super.

Jeg holdt på å steke hamburgere. Det viste seg at ungen hadde gått inn på «Ikke gjør dette mot klimaet» mens han ventet på middag.

På skjermen gikk det steinras, etter hvert ble det oversvømmelse og senere badet de i bæsj. Programlederne sa de hadde overdrevet litt.

STEINRAS ØDELEGGER CAMPINGFERIEN: I en av episodene smadrer et stort ras campingvognen. Årsaken til raset er global oppvarming og det at vi spiser for mye rødt kjøtt.

Og det stemte. Seksåringen fikk høre at hamburgeren han snart skulle spise, den kan gi livsfarlig skred. Vi så store kampesteiner smadre en campingvogn. Det dukket det opp sauer og kyr omgitt giftig, grønn promp og rap.

Jeg sjekket aldersgrensen. Den var på seks år. NRK oppgir at målgruppen er ti pluss.

I et eksperiment klarte programlederne å redde seg unna flom ved å klatre opp i øverste etasje i et stadig mer oversvømt hus. Budskapet var at om ungen fikk for mange plastleker, så kan det ende slik.

I en annen episode badet de i bæsj. Det var flyturen til Syden sin skyld. For flyr vi for mye, blir det flom og da kan kloakksystemet gå lekk.

Det var så ekkelt at en av programlederne brakk seg. Også flere foreldre har reagert. Fredag meldte NRK selv at 54 personer har klaget inn serien til Kringkastingsrådet. En seer har ifølge Kampanje truet med å anmelde serien.

Det er vel litt å ta i. Men jeg skjønner at foreldre stusser.

Ikke fordi serien er dårlig. Tvert om, den er spennende, påkostet og programlederne er flinke.

Men serien serverer ville overdrivelser. Og sprer dårlig samvittighet.

OVERSVØMMELSE TRUER HUSET: I dette eksperimentet redder programlederne seg fra oversvømmelse ved å klatre opp i etasjene. De tester ut hvor høyt havnivået kan bli om 1000 år.

Barn og unge (og voksne) skal slippe å gå rundt å være redde for at de må bade i bæsj eller at de tas av skred fordi de spiser hamburger.

For det kommer ikke til å skje. Vi vet at frykt for global oppvarming, «klimaangst», er blitt et fenomen. Folk forteller at de sover dårlig om natten.

Og det er ikke rart folk er bekymret for dette.

Men barn i Norge skal føle seg trygge. Vi er i gang med å forberede oss på varmere og våtere klima. Verden er dessuten blitt mye bedre, ikke dårligere, til å begrense skadene av naturkatastrofer.

Barn skal ikke måtte ta ansvar for global oppvarming. Men mange av oss får mer ro i sjelen ved å bidra med det vi kan. Og rådene i programmet – om å spise mer fisk og ta tog – de er gode.

Men bedre for klimaet enn moralisering, det er mer fornybar energi, karbonfangst- og lagring, hydrogen, biogass, skog, solceller, elbiler, vindmøller, atomkraft og en hel rekke andre teknologiske og politiske løsninger.

India og Kina og andre og fattigere land skal løfte langt flere av sine innbyggere opp i middelklassen. Ikke færre. Å nekte dem høyere velstand vil være absurd. Derfor kommer flere til å fly og kjøre bil i fremtiden.

Det betyr økte utslipp om vi ikke tar i bruk nye rensemåter og lager oss alternativer til fossiler. Det er det som er viktig. Og her må politikere og vitenskapsmiljøer lede an.

NRK sier til Kampanje at de ikke tror serien gjør barn redde og at unge TV-seere sitter klistret. Det siste forstår jeg godt. De får en liten katastrofefilm i hver episode.

Vi får håpe de ikke blir skremt. I sommer fortalte NRK om 12 år gamle Pernille som var redd for sol og varme. Da sa Mental Helse at vi ikke kan bruke barn som virkemiddel i klimasaken.

NRK sier videre at et av målene med serien er å vise hvilke konsekvenser klimaendringer vil føre til. De sier til og med at de gir unge en balansert fremstilling.

Der synes jeg de bommer.

Jeg fortalte sønnen min at han ikke kommer til å måtte klatre opp på takterrassen for å overleve global oppvarming.

Heldigvis er han en realist som dessuten har sett litt for mye på TV. Han likte dramatikken, men for ham skygget actionen for budskapet i serien.

Han spiste hamburgeren sin uten tegn til samvittighetskvaler. – Det der er jo bare film, mamma, sa han.

Han trodde altså ikke en døyt på det han så.