Fylkeskommunal stormannsgalskap

Troms og Finnmark har fått innvilget skilsmisse. Nå går diskusjonen høyt og lavt om Viken også skal oppløses.

Den nye regjeringen åpner for dette, dersom et flertall i fylkestinget selv ønsker det. Meningene er delte.

Mens Sp-politikere jubler over utsikten til å få tilbake Akershus, Østfold og Buskerud, ønsker enkelte Ap-ordførere å beholde storfylket. Ordfører i Ås, Ola Nordal (Ap) mener det er dårlig bruk av samfunnets ressurser å rive opp igjen det som er etablert.

Merete Gandrud (Ap) i Flå mener at verden ikke blir bedre av å gå tilbake. Hun sier til og med at man i det nye fylket har fått «bedre politisk kontakt med de gamle fylkene». En politiker som faktisk mener noe er blitt bedre er verdt å sette kryss i taket for.

Motforestillingene faller Klassekampens politiske redaktør, Bjørgulv Braanen, tungt for brystet. «At feilaktige beslutninger uansett skal bli stående, svekker legitimiteten og vitaliteten i det demokratiske systemet», skriver han. Han mener tvangssammenslåingen av Viken er blant «de groveste overgrepene mot lokale folkevalgte i moderne norsk historie».

Det er grandiose ord om et forvaltningsnivå som de fleste trekker på skuldrene av. Når engasjementet er lavt, skyldes neppe det at folk ikke vet sitt eget beste.

Med noen unntak er fylkenes oppgaver for få og puslete til at det betyr noe for folks hverdag. I mange år har man prøvd på ulikt vis å revitalisere fylkeskommunen, uten nevneverdig suksess.

Det beste argumentet for oppløsning er at vi fortsatt velger stortingsrepresentanter etter de gamle fylkesgrensene. Det er en fallitterklæring som innebærer at de gamle fylkene som struktur vil leve videre på et eller annet vis.

Braanen har rett i at regionreformen er usedvanlig dårlig politisk håndverk. Det vil henge ved de fire borgerlige partiene, og det er ekstra svakt at ingen vedkjenner seg ansvaret for gjøkungen.

Problemet er at det ikke er noen stor gevinst i den andre enden. Hadde det åpenbart blitt bedre tjenester og mer demokrati av å oppløse Viken, kunne det vært en riktig beslutning.

Nå risikerer man bare å bruke mye tid, penger, krefter og politisk kapital på å reversere noe som neppe blir særlig mye bedre. Det finnes nok av viktigere utfordringer for våre politikere å gyve løs på.

Selv om Støre-regjeringen bør la Viken bestå, betyr ikke det at de skal sitte med hendene i fanget. Sist de rødgrønne styrte, lovet de en massiv overføring av makt til fylkene. Selv om de hadde flertall i åtte år, skjedde det lite.

Nå har de faktisk mulighet til å vise om de mener alvor denne gang. Det regionene trenger er oppgaver og ansvar, ikke nye grenser.

Resultatet kan bli at høyresiden, som ønsker å nedlegge fylkeskommunen, kan le sist. For hver time brukt på å diskutere struktur for fylkespolitikerne heller enn å løse oppgavene, mister det regionale nivået stadig mer relevans for vanlige folk.