Skytingene i Oslo – hva skjer?

Av Shazia Majid

ENDA EN SKYTING: Mandag kveld denne uken ble en gutt i tenårene skutt i magen like ved Stovner senter. Han er utenfor livsfare.

Seks skyteepisoder, åtte ofre og en drept på litt over to måneder. Hva er det som skjer i Oslo?

Det er spørsmålet alle stiller seg.

Oslo er riktignok en storby, beryktet som sådan, i alle fall her i landet. Men Oslo er ikke Malmö, Og Norge er ikke Sverige. Sverige er på Europa- toppen i drap med skytevåpen. Hittil i år har det vært 273 skytinger og 40 drepte i nabolandet.

Slik er det definitivt ikke her. Men noe har skjedd.

Seks personer er blitt drept med skytevåpen i Norge i år. Det er det høyeste tallet på ti år. Det blir sjeldent drept folk i dette landet. Når drap begås, skjer det ikke med skytevåpen. I bare ett av ti drap har det blitt brukt skytevåpen.

Men ikke nå lenger. I år er hele 35 prosent av drapene begått med skytevåpen.

Ikke sett maken

Og mandag kveld kunne den statistikken blitt enda dystrere. Da ble det avfyrt skudd mot en gutt i tenårene på Stovner i Oslo.

Skuddene faller bare uker etter at en annen ung mann, Hamse Hashi Adan (20), ble skutt og drept på Mortensrud i Søndre Nordstrand bydel.

Vi har knapt opplevd så mange skytinger på så kort tid.

Det er egnet til å la det gå kaldt nedover ryggen på en. Det skaper naturligvis frykt i Oslo. Og det må stoppes.

Så er spørsmålet om så mange skytinger samtidig er rene tilfeldigheter? Er skytingene knyttet til hverandre? Er det gjengoppgjør, eller oppgjør mellom kriminelle?

Eller er dette rett og slett æresbegrepet og matcho-kulturen som herjer i innvandrermiljøene?

Og det store spørsmålet: Flyter det med skytevåpen i Oslos gater? Har de blitt lettere å få tak i? Og hvor gode har politiet vært på det forebyggende arbeidet?

Svenske tilstander og oss

I Sverige skjer 80 prosent av skytedrapene innenfor de kriminelle miljøene, og ofrene er unge menn mellom 20–29 år.

Det dreier seg ofte om narkotikahandel – og statistikken forklares med alt fra sosiale problemer i utsatte områder, rusproblemer, motsetninger grunnet etnisk- og kulturelt mangfold og lettere tilgang til illegale skytevåpen fra Balkan.

Storbyene Göteborg, Malmö og Stockholm er hardest rammet. Sistnevnte har hatt 109 skyteepisoder i år.

Her hjemme vet vi følgende:

Ofrene er alle unge menn. De fleste har innvandrerbakgrunn. De fleste bor i bydeler på østkanten av byen. Mange av skytingene har skjedd i boligområder. To av skytingene, på Skøyenåsen og Tåsen, har tilfeldige ofre og atypiske siktede.

Og så: Det er kanskje første gang det er så mange skyteepisoder på så kort tid. Men vi har også tidligere hatt et «skuddår».

«Skuddåret» 2018

I perioden oktober 2017 til oktober 2018 var det hele 18 skyteepisoder i Oslo. 40 unge menn ble siktet for skytingene. Og det som kjennetegner disse episodene kan si noe om hva vi snakker om i dag.

Som i Sverige dreide det seg den gang om konflikter eller oppgjør mellom personer i kriminelle miljøer i hovedstaden. Og langt de fleste hadde kriminelle rulleblad.

Antagelig ser vi det samme nå. Det som dog er mer graverende denne gangen er den unge alderen på ofrene. Gutten på Stovner er mindreårig. Et annet offer er 18 år.

Utviklingen med hensynsløs bruk av skytevåpen ute i offentlig rom vitner om ungdom uten respekt for politi og menneskeliv. Det er et uttrykk for stadig mindre tillit til politiet, og et mer hardbarket kriminelt miljø.

Et lyspunkt i den dystre statistikken er at politiet har siktede i alle sakene. En person er blitt siktet for Stovner-skytingen i dag. Det vitner om god kjennskap.

Vise hvem som er sjefen

Men det er maktpåliggende at politiet nå viser hvem som er sjef i denne byen.

Det har de gjort tidligere da pakistansk-norske gjenger herjet i hovedstaden. Etter en gjengskyting på Aker Brygge i 2006 fikk politiet nok og opprettet en egen enhet som het gjengprosjektet. Galleriet var oversiktlig, og politiet fikk kontroll. Til stor lettelse for byens borgere.

I 2018 meldte altså en ny generasjon pøbler seg. De er mer multi-etniske, linjene er uklare og galleriet langt mer uoversiktlig.

Flere krangler om det samme, narkohandel, men denne gangen med bånd til mafia i Sverige – og uten fengende navn på gruppene.

Det er for tidlig å si om skyteepisodene i 2021 er grupperinger som skyter på hverandre.

SJEFEN: Politiet har siktede i alle skytingene så langt. Foruten den siste. Her er det politiets innsatsleder, Svein Arild Jørundland, som oppdaterer mediene etter skuddene på Stovner mandag kveld.

Stovner fortjener bedre

Det som er sikkert et at Stovner-folket er knust. De som har jobbet så hardt for å inkludere og styrke ungdommen, særlig guttene. Ungdommer som er skolelei, driver dank og kommer fra fattige, trangbodde innvandrerfamilier.

På Stovner er de redd for å bli stemplet som den farlige bydelen. Det er så ufortjent, sier de. Og det skjønner jeg.

Når nær sagt all «innvandrerungdom» er bra ungdom. De står på og jobber mot odds og de fleste klarer seg.

Men så smeller det.

Arv eller miljø?

Det som er annerledes denne gangen, sammenlignet med da jeg vokste opp – er det voldsomme engasjementet fra lokalbefolkningen.

Særlig foreldrene til «innvandrerungdommen». De er rasende, klare til å gjøre en innsats – og de stiller alle de vanskelige spørsmålene.

Har fedrene vært lite tilstedeværende? Er det stammekulturen som farger ungdommen? Gjør politiet nok? Kan vi ta problemet ved roten ved å legalisere rusmidler? Trenger vi flere fritidsklubber?

Det finnes ikke enkle svar på kompliserte spørsmål. Menn som skyter har lange, vanskelige historier bak seg.

Men en ting er de fleste enige om: Vi skal ikke ha «svenske tilstander» i Norge.

Derfor må politi- og påtalemyndigheter slå knallhardt ned. Det samme må foreldrene – som er nødt til å vise autoritet overfor sønnene.

Og på lang sikt, en landsby som ser og anerkjenner guttene.

Slik at det ikke er skurkene som får muligheten til å gi de unge guttene den tilhørigheten mange av de søker.