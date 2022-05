KJÆRLIGHETEN: – Det er helt fantastisk at folk finner hverandre og kjærligheten, men hver gang noen roper fra hustaket at «Jeg elsker deg» og slenger på hjerter i ulike farger, lurer jeg jo på hvorfor de ikke bare sier det til hverandre, spør Sanna Sarromaa.

Debatt

Snakk lavt når du snakker om kjærlighet

Er det en gang kjærlighet, hvis man ikke forteller det med store ord til sine nærmeste 400 venner?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

I William Shakespeares komedie «Much Ado About Nothing», på norsk «Stor ståhei for ingenting», sier Don Pedro: «Speak low if you speak love».

Det er et av mine favorittsitater. Jeg førte det inn i min hjemmelagde diktbok allerede som tenåring. Jeg er ingen litteraturviter og jeg har knapt nok lest Shakespeare, men jeg tror setningen betyr at kjærlighet er såpass seriøse greier at det gjelder å snakke om det med en lav stemme – nettopp for å understreke hvor alvorlig det er.

Og for at andre ikke skal høre.

Det resonnerer hos en finne. Den finskeste av alle finske diktere, Eino Leino, har et dikt som alle mine landsmenn kjenner – i hvert fall åpningsverset. «Den som er lykkelig, bør gjemme lykken sin», lyder det.

Man skal glede seg stille og alene «for lykke tåler ikke blikkene til andre mennesker», skriver Leino.

De som er lykkelige bør dra langt inni skogen og fryde seg over lykken sin mutters alene, er Leinos oppfordring. Høres det ikke herlig finsk ut? Det er nesten noe fjernsynsteateraktig over det.

Det er derfor dere aldri ser glade finner – de har gjemt seg i skogen og koser seg der for seg selv. Ikke rart Finland i år etter år kåres til verdens lykkeligste land.

De fleste har hørt om de fem kjærlighetsspråkene som handler om hvordan man kommuniserer kjærlighet. Men i tillegg til de gamle språkene – fysisk nærhet, gaver, tjenester, anerkjennende ord og tid til hverandre – har det oppstått et helt nytt språk: å rope ut og kringkaste sin kjærlighet til folk som ikke har noe med det å gjøre.

Fenomenet virker å være utbredt hos middelaldrende mennesker i sin andre og tredje runde. Når forelskede femtiåringer slipper seg løs på tastaturet for å fortelle sine 400 venner at de har en kjæreste, mangler ikke superlativene eller emneknaggene.

KJÆRLIGHET I SOSIALE MEDIER: – Når forelskede femtiåringer slipper seg løs på tastaturet for å fortelle sine 400 venner at de har en kjæreste, mangler ikke superlativene eller emneknaggene.

Som psykologen Guy Winch sier i den berømte Ted-talken sin om kjærlighetssorg (som jeg har måttet høre på altfor mange ganger): «Når middelaldrende mennesker dater, soser de ikke akkurat rundt. Det er «Love Actually» som møter «The Fast and the Furious».

Og tempo, det har sannelig enkelte. En fyr som bare for noen få måneder siden tok kontakt og ville på date med meg, ble nylig sammen med en annen dame. De har altså ikke kjent hverandre så veldig lenge, høyst fire måneder.

Den korte tiden var likevel ingen hindring for et nydelig kjærestebilde de delte – ikke bare med venner, men like gjerne med hele den nysgjerrige allmennheten som også jeg er en del av.

Det var fire linjer med emneknagger om kjærlighet på ulike språk. De, #couple og #humans, ønsker sikkert å bli fanget opp internasjonalt. Når begge har både ekteskap og flere kjæreste- og samboerforhold bak seg, er det ganske modig å erklære at man har møtt #sjelevennen sin etter bare noen få måneders kjæresterier.

Jeg vil ikke være noen festbrems, for ikke å nevne kjærlighetsbrems, men likevel lurer jeg litt på: Hvilke ord ble brukt om den forrige kjærligheten sin? For ikke å nevne: Hvordan skal den neste omtales? Hvordan overgår man egentlig #denstorekjærligheten? Hvis den forrige var en #sjelevenn, hva blir den neste? Folk er jo ikke dumme. De husker.

Jeg husker i hvert fall godt et par som hvert år i forbindelse med bursdagene sine la ut hverandres bilde med masse hjerter, smilefjes og STORE kjærlighetsord. Hun var «jenta mi» og «kvinnen i mitt liv» og han elsket henne av hele sitt hjerte. Og den samme liturgien igjen andre veien, når han hadde bursdag og det var hennes tur å utbasunere sin uendelige kjærlighet for ham. Samtidig visste halve byen at mannen drev med sitt. Det visste bare ikke kona – før hun visste. Da ble det fort slutt med det sjette kjærlighetsspråket – og sikkert med alle de andre språkene også.

Det er helt fantastisk at folk finner hverandre og kjærligheten, men hver gang noen roper fra hustaket at «Jeg elsker deg» og slenger på hjerter i ulike farger, lurer jeg jo på hvorfor de ikke bare sier det til hverandre? Hva er vitsen med å skrive det til oss andre? Jeg går jo ut fra at Morten elsker Katrine når de tross alt er blitt sammen.

Jeg ønsker selvsagt ikke å fremstå som en kjip surpomp. Jeg trykker jo på «like» som bare det og sender hjerter til de nyforelskede i sin andre, tredje og til og med fjerde runde. Det hender at jeg tenker at hvis de har klart å finne en kjæreste, bør også jeg klare det. På en måte gir de meg håp i det som noen ganger kan virke som en ensom og håpløs ørkenvandring.

Samtidig kan jeg ikke la være å tenke på: Skjønner de ikke at det kan ta slutt? Skjønner de ikke at fallhøyden fra #soulmates blir rimelig stor? Og når man allerede har opplevd #denstorekjærligheten, hva har man igjen da til den neste? #restkjærlighet?

Det er selvsagt helt greit og sunt å være stolt av den man elsker. Det er jo mye verre å være den som gjemmes bort, den som kjæresten ikke vil vedkjenne seg i offentligheten. Jeg har vært der selv en gang. Det var sårt aldri å bli presentert for hans søsken, all den tid han fikk treffe min bror. Men det var liksom alltid for tidlig eller passet seg bare ikke.

En ektefølt kjærlighetserklæring i ny og ne kan være på sin plass, selv i full offentlighet, men det kan fort bli krampaktig. Som om de prøvde å overbevise oss andre om sin egen lykke! Noen ganger blir det akkurat litt for mye. Da tviler jeg på om de tror på det selv, eller om de kanskje ønsker seg at vi andre gjennom våre hjerter og likes skal hjelpe dem med å overbevise seg selv om den livsløgnen de vil tviholde på.

Nå vil sikkert kommentarfeltet mene at jeg er misunnelig. De har rett. Det er jeg. Jeg skulle gjerne ha funnet min #soulmate og #human, jeg også, og vært i en #couple.

Men så er jeg også finsk. Er jeg så heldig at jeg får meg en #kjæreste, drar jeg dypt inn i skogen og er lykkelig der alene. Ingen av mine 1209 venner på Facebook kommer til å få vite det.

For jeg snakker lavt når jeg snakker om kjærlighet.