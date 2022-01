Kommentar

Kraften i strømkrisen

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Strømkrisen kan splitte partier, sprenge regjeringen, er nesten uløselig og ingen av de politiske partiene har særlig mye å være stolt av.

Selv om det ikke gjenspeiler seg i oppmerksomheten fra politikere eller mediene, våger jeg påstanden at vanlige folk mer bekymret for strømprisene enn for pandemien.

Mange av oss opplever noe vi aldri før har erfart, å spinke og spare på noe vi har tatt for gitt. Ungdommene som sprader rundt i t-skjorte og ankelsokker klager på at det er kaldt i stua, vant som de er til at strøm ikke er noe vi knusler med.

Selv folk som burde ha til salt i grøten, gruer seg til strømregningen. Og vi innser at det er ganske begrenset hvor mye vi kan spare. Både hjemmet vårt og samfunnet som sådan er blitt stadig mer avhengig av strøm. Og det har vært en villet politikk.

En varslet krise, blir den kalt, men på politikerne våre kom den som julaften på kjerringa. Når vi kommentatorer snakket om hva som ville skape hodebry for en ny, rødgrønn regjering, sto stort sett både ulv, olje, lensmannskontor, skogforvaltning, kontantstøtte, Viken og det tredje kjønn over kraft på lista.

Årsaken til de høye strømprisene i store deler av Norge er lett å enes om. En tørr sommer, slunkne vannmagasiner, lite vind i Europa og en kald vinter. Samtidig har flere land i Europa stengt ned viktige energikilder av klimahensyn, åpenbart uten å ha gode nok grønne alternativer på plass. Kombinert med høye gasspriser.

Men der stopper også enigheten. For om dette bare er en svikt i markedet som vi kan betale oss ut av eller om det er noe strukturelt galt med kraftmarkedet, splitter både folk, partier og til og med regjeringen.

De fleste som har sittet med ansvaret for norsk energipolitikk, har støttet og heiet på at vi har koblet oss på det europeiske kraftmarkedet, med tilhørende bygging av utenlandskabler.

På den måten tjener Norge gode penger på å eksportere strøm. I perioder der vi selv har lite strøm, kan vi kjøpe fra utlandet. Senest i julen importerte Norge kraft for å få ned prisen.

Den åpenbare fordelen er forsyningssikkerhet, inntekter og gode priser. Heller ikke i Norge er vi selvforsynte året rundt. Den åpenbare ulempen er at vi mister kontroll over billig strøm som et særnorsk gode for folk, bedrifter og industri.

Og der går egentlig skillelinjene mellom dem som tror på frihandel og marked og dem som vil «sette Norge først», som Frps energipolitiker Frank Sve uttalte. På vegne av partiet sitt angrer han på at de støttet Norge inn i Acer.

Dette vil settes på spissen når det nå skal bygges ut havvind i stor skala. I Hurdalsplattformen sier Ap og Sp nei til nye utenlandskabler i perioden, men gjelder det også for såkalte hybridkabler fra havvind?

Sps Marit Arnstad har sagt at det ikke er aktuelt, mens Aps mer uerfarne olje- og energiminister Marte Mjøs Persen mener det motsatte.

Hvis debatten var en konkurranse, ville jeg sagt at dem som mener det er strukturene det er noe galt med som «leder». Selv om regjeringen har kommet opp med en strømstøttepakke, har de hverken lyktes med å forklare eller berolige folk. Mange vil nok bli skuffet når de oppdager størrelsen på støttebeløpet. Kravet om å gjøre noe vil nok vokse om ikke dette finner en løsning.

Det er lett å skjønne at mange synes dette er sårbart og frykter at det store sluket «utlandet» vil påføre oss evig høye strømpriser.

Samtidig er det verdt å dvele ved naiviteten i debatten.

Det har vært så lett, så lett å snakke om elektrifisering som veien ut av klimakrisen. Alt skal på strøm, om det er biler, båter, oljeplattformer eller fly. Som eier av en halvgammel dieselbil har man følt seg uglesett. Det har i stor grad handlet om å sette en sluttdato for å fase ut fossile energikilder.

Mens prisene har vært lave, har viljen til å bygge ut ny kraft forvitret. Naiviteten har vært grenseløs. Det er lett å observere at tilbøyeligheten til å mene at elektrifisering skal løse alle problemer, er omvendt proporsjonal med viljen til å akseptere ulempene som følger med. Her kan jeg legge til viljen til å bruke pengene vi tjener på kraftsalg.

I mange år har vind og sol vært det som skulle redde oss. Vindkraft var den nye oljen. Nå er vindmøller på land bannlyst. Men når prisene stiger til himmels, snuses det plutselig på både vernede vassdrag og kjernekraft. Mange av oss hadde nok akseptert et aldri så lite gasskraftverk i bakgården hvis det var alternativet til dagens strømpriser.

Det er også det grønne skiftets dilemma. Det er lett å støtte når det er vagt og uforpliktende. Verre blir det når det krever noe av vår egen lommebok og hverdag. Spørsmålet er om dette bare er en hump i veien, eller vil sette det grønne skiftet tilbake.

For den nye regjeringen hviler mange av deres nye prestisjeprosjekt på kraft. For nå er det plutselig batterifabrikker og hydrogen som er den nye oljen.

Det finnes ingen enkel vei ut av krisen. På kort sikt er det vanskelig å se at løsningen er noe annet enn mer penger il. Vi kan ikke kutte kablene til utlandet i morgen, selv om det slett ikke er så problemfritt som det høres ut. Det tar også mange år å bygge ut ny kraft, for eksempel fra havvind.

Noe godt kan komme ut av vinterens strømkrise. Mange har godt å bli påminnet om at også elektrisitet har en kostnad. Og ungdommen har slett ikke vondt av å dusje litt kortere.

Det sier litt om denne vinteren at den eneste løsningen på både koronasmitte og høye strømpriser er varmere vær.

Våren kan ikke komme fort nok.

