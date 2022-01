VAKSINENE ER VEIEN UT: – Både historien, vitenskapen og ulike risikoanalyser tilsier at vaksinasjon er den enkleste, raskeste og mest smertefrie veien ut av pandemier, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser Oslos helsebyråd Robert Steen da han fikk sin dose med Moderna-vaksinen i fjor sommer.

Debatt

Vaksiner hjelper – vaksiner deg!

Pandemier er ikke noe nytt. Vi har gjennom århundrene erfart flere slike og er det noe historien har lært oss, så er det at pandemier kan stoppes. Vi må likevel spørre oss selv hvordan vi ønsker å stoppe dem.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ALEXANDER NICODEMUSSEN DJUVIK, masterstudent i Samfunnssikkerhet

En pandemi holdes i live gjennom kontinuerlig smitte. Når en pandemi ikke lenger kan smitte nye mennesker, så vil den på sikt forsvinne. La oss se på noen historiske eksempler:

Den første pandemien vi kjenner til var den justinianske pesten som herjet mellom 541 og 767. Gjennom 200 år tok pandemien livet av mellom 30 og 50 prosent av verdens befolkning. Man hadde ingen vaksiner da, så en ledende teori er at pesten simpelthen fortsatte å ta liv helt til det bare var de som hadde gjennomgått sykdommen og utviklet immunitet som gjensto. Etter dette begynte pandemien å avta som følge av naturlig flokkimmunitet.

Likevel var ikke pesten borte for godt. Som vi kjenner igjen fra corona, så er ikke immunitet noen garanti mot mutasjoner som utvikler seg. Den justinianske pesten kom tilbake i form av svartedauden og tok mange nye liv. Heller ikke da hadde man vaksiner, men man hadde opparbeidet seg så mye erfaring med epidemier og pandemier at man forsto at nærkontakt var en viktig faktor.

Dermed ble institusjonalisert karantene tatt i bruk for første gang. Selve ordet «karantene» kommer faktisk fra det italienske ordet «quaranta» som betyr 40, som var lengden på den påtvungne karantenen mulige smittede måtte gjennom.

Karanteneordningen ble etter hvert videreutviklet til å også ta å bruke offisielle helsekort, grunnleggende det samme som dagens coronapass, for å kunne bevise at man ikke skulle tvinges inn i en slik karantene. Dette var et viktig og verdifullt dokument, for havnet man først i en karantene så var døden ofte ikke langt unna: De færreste våget seg inn i karanteneområder, så tilgang til både leger og mat var ofte svært begrenset.

Uansett hvor dramatisk disse tiltakene kan sies å være, så hadde de effekt: Svartedauden forsvant til slutt, selv om vi fortsatt ser enkelttilfeller av sykdommen den dag i dag.

FORSVANT TIL SLUTT: Svartedauden – her i Theodor Kitttelsens berømte strek.

En annen kjent pandemi (noen vil si flere epidemier) som herjet verden i lang tid var kopper. Kopper var, som corona, en svært smittsom sykdom forårsaket av et virus spredd gjennom dråpesmitte. Gjennom årene sykdommen eksisterte rakk den å spre seg til alle kontinenter og ta livet av utallige millioner: Bare i det 20. århundre er det estimert at 300 millioner døde som følge av kopper. Likevel så har man ikke sett noen dødsfall siden 1978. Så hva endret seg?

Svaret er at man hadde oppdaget en vaksine, den første av sitt slag, og fått vaksinert nok personer til at man oppnådde flokkimmunitet. Dette er første og eneste gang man har klart å utrydde en menneskesykdom, og æren for dette må ene og alene tilskrives spredningen av vaksinen. Denne kunstige flokkimmuniteten hadde også en klar fordel over den naturlige: Man var ikke lenger nødt til å utsette seg selv for en farlig sykdom for å utvikle immunitet!

Effektiv pandemihåndtering krever altså at man begrenser smitten, noe man kan gjøre på flere ulike måter. De historiske eksemplene vi har sett nærmere på illustrerer tre av dem:

Naturlig flokkimmunitet Karantene og isolasjon Vaksinasjon

De fleste av oss vil raskt avskrive det første alternativet. At en nasjon overlagt eksponerer sin befolkning for en dødelig sykdom er moralsk uforsvarlig og klart i strid med den mest grunnleggende samfunnskontrakten. Det er ikke uten grunn at WHO beskriver strategier for naturlig flokkimmunitet som uetisk.

Dette blir enda klarere når vi tenker på hvor usikker en slik immunitet faktisk er: Akkurat som ved den justinianske pesten så kan corona komme tilbake i en ny form på et senere tidspunkt, og da er veien kort til at man må gjennom en ny runde med dødsfall.

Det andre alternativet med isolasjon og karantene kjenner vi igjen fra dagens situasjon. Vi er alle lei av det hele, men hvis alternativet er overbelastede sykehus og overfylte likhus, så er dette et offer de fleste av oss er villige til å ta.

Men dette er likevel ingen fullgod løsning i seg selv: Viruset er så smittsomt at selv en liten andel karantenebrytere kan holde pandemien gående i lang tid, så den eneste måten å lykkes med denne strategien er ved makt og tvang. Siden det er utenkelig at man vil kunne enes om et globalt portforbud så vil man før eller senere, akkurat som ved svartedauden, se nye tilfeller dukke opp igjen. Og uten moderne medisiner er veien kort til at man må gjennom en ny runde med dødsfall.

Det siste alternativet, flokkimmunitet gjennom vaksinasjon, kan også problematiseres, men er likevel det beste alternativet. Både historien, vitenskapen og ulike risikoanalyser tilsier at vaksinasjon er den enkleste, raskeste og mest smertefrie veien ut av pandemien, så vel som å være mindre risikofylt enn corona i seg selv. Møtt med dette er det vanskelig å overbevisende argumentere for at man bør gå for et av de andre alternativene.

Dagens omikron-variant ser heldigvis ut til å lede til en mildere sykdom enn tidligere varianter. Dette bør ikke tolkes som et tegn på at man kan senke skuldrene og være fornøyd med at man unnslapp en vaksine. Neste mutasjon er kanskje ikke like mild, og som historien har vist oss så kan det fort bli katastrofalt når pandemier kommer tilbake.

Vaksiner hjelper. Vaksiner deg.