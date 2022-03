Kommentar

Krigen bekymrer Kina

Av Per Olav Ødegård

DIGITALT TOPPMØTE: Presidentene Joe Biden og Xi Jinping snakket sammen i nesten to timer. Bildet er fra et møte i november 2021.

Uten å kritisere Vladimir Putin uttryker Kinas president Xi Jinping dyp uro.

– Ukraina-krisen er noe vi ikke ønsket å se, sa han til USAs president Joe Biden. Ifølge kinesiske statsmedier uttrykte Xi et ønske om å «styre kinesisk-amerikanske forbindelser inn på rett spor».

Xi trår varsomt. Han vil ikke falle Putin i ryggen, men ønsker heller ingen ny konflikt med USA. Det er en krevende balansegang.

I den nesten to timer lange samtalen fredag med Biden sa Xi at både Kina og USA har et ansvar for å arbeide for fred. Xis bidrag bør være å sende Putin en tydelig melding om å stanse krigen i Ukraina. Putin tar ikke hensyn til vestlige statsledere som ber ham å stanse krigen.

Men han må lytte til Xi, fordi alliansen med Kina er så viktig for ham.

Til nå har Kina anklaget USA for å ha bygget opp spenningen i Europa, og for ikke tatt hensyn til Russlands sikkerhetsbehov. Som om ikke det var Ukraina som ble truet av en massiv russisk styrkeoppbygging. Og som om ikke ukrainske byer deretter er blitt lagt i ruiner på grunn av russiske artilleri- og rakettangrep.

En interessant utvikling er imidlertid at Kinas statskontrollerte medier den siste uken har avveket fra Kremls sterkt sensurerte versjon av krigen. Kinesiske medier viser Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og rapporterer om krigens sivile ofre. På det kinesiske sosiale mediene Weibo var Zelenskyjs tale til den amerikanske Kongressen torsdag den mest sett av saker som hadde med krigen å gjøre. Det kinesiske regimet kunne valgt å blokkere dette, hvis de ville. Slik de alltid gjør med innhold som er i strid med kommunistpartiets linje.

FEIRET KRIM: Vladimir Putin talte for flere tusen tilhengere i Moskva på åtte års dagen for Russlands anneksjon av Krim.

Telefonsamtalen mellom Biden og Xi skjedde på et kritisk tidspunkt i krigen i Ukraina.

Det pågår forhandlinger mellom russiske og ukrainske representanter. Tyrkia har åpnet døren for fredsforhandlinger med de to lands ledere. Men samtidig fortsetter Russland angrepene mot ukrainske byer med uforminsket styrke. Og for hver dag som går øker tapstallene og de siviles lidelser.

Et avgjørende viktig spørsmål for Biden er om Xi i denne situasjonen har til hensikt å gi Putin militær støtte til hans krigføring, eller økonomiske overføringer for å dempe virkningen av de vestlige sanksjonene mot Russland. Hvis det skjer vil det prege både USA og Europas forhold til Kina i mange år fremover.

BOMBE: Ukrainske brannmannskaper driver slukking etter et bombeangrep mot en lagerbygning i Kyiv torsdag.

USA har sagt at aktiv kinesisk støtte til Putins invasjonskrig vil få konsekvenser, uten å gå i detalj om hva det innebærer. Kina er bekymret for økonomiske sanksjoner fra sine viktigste handelspartnere i Europa og USA. Kina og USA er verdens to største økonomiske supermakter.

–Kina må stå på riktig side i historien, sa viseutenriksminister Wendy Sherman til CNN før samtalen mellom Xi og Biden startet. Men en talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Hua Chunying, mener det er USA som er få feil side i historien.

Biden ønsker at Xi skal bruke sin store innflytelse over Putin for å stanse krigen. Det er ikke noe som tyder på at Xi har lagt press på Putin og Kina er sterkt imot de sanksjonene som vestlige land har innført.

På møtet skal Xi ha sagt til Biden at ingen har interesse av konflikt og konfrontasjon. Forholdet mellom nasjoner kan ikke utvikle seg til en militær konfrontasjon, sa Xi ifølge kinesiske CCTV.

En naturlig konsekvens av et slikt syn vil være at Kina tar tydelig avstand fra Putins invasjonskrig. De har de ikke gjort. De stemte blankt da FNs sikkerhetsråd tok stilling til en resolusjon som fordømte invasjonen.

USAs allierte i Asia følger også spent med. Land som Japan og Australia sluttet seg raskt til sanksjonene mot Russland etter invasjonen i Ukraina. Det er ikke bare forholdet mellom USA og Europa som er blitt styrket på grunn av Russlands aggresjon, det samme har skjedd i forhold til USAs allierte i Asia. Det har sikkert Beijing merket seg.

Særlig utsatt er Taiwan, som Beijing insisterer på skal bli en del av Kina. Med makt, om nødvendig.

Like før samtalen mellom Xi og Biden passerte et kinesisk hangarskip Taiwanstredet. Som en påminnelse om at Kina ikke vil bøye av for amerikansk press.