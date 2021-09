– Det er ikkje godt nok at så mange mennesker døyr kvart år. Det går ikkje lenger, skriver Vignes i dag.

Kom ut av skodda

Me brølar mot klimaendringar, kanskje me kunne gjort det same mot alle sjølvmorda i Noreg? Brøla slik at politikarar og helsemyndigheiter forstår at dette ikkje går lenger. Brøla så høgt at dei som har gått seg vill i si eiga skodde, forstår at dei ikkje treng å ta livet sitt.

ODDVAR VIGNES, dagleg leiar og foredragshalder i Vignes grav Å spreng.

Det er aldri lett å beskrive hendingar der ein ikkje sjølv var tilstades. På ein måndag for tolv år sidan, låg eg i trygg visshet om at eg ikkje skulle vakna att frå den djupe søvnen eg var i.

Men heime, heime var verda slik dei kjente den i ferd med å eksplodere. Dei visste ikkje korleis dagen ville ende, men ein ting visste dei, ingenting ville verte det same. Eg lar bror min sine ord beskrive stemninga frå 21.09.2009:

«Ein novemberdag i 2008 fekk eg telefon medan eg hadde engelsktime. Nummeret var ukjent. Eg gjekk ut på gangen og svara. Ein mann presenterte seg som sjefen til bror min.

Han hadde ikkje kome på arbeid, og dei var bekymra for han. Det var ikkje likt han å ikkje møte på jobb utan å gi beskjed. Eg slapp alt eg hadde i hendene.

Eg fekk fekk tak i søskenbarnet mitt i Oslo, og han sette avgarde til leiligheten til bror min. Eg ga beskjed om at eg måtte reise heim. Noko sa meg at noko var alvorleg gale. Eg var overtydd om at bror min var død.

I bilen på veg heimover kjempa eg med å halda tankane vekke. Noko hadde sikkert skjedd som gjorde at han ikkje var på jobb. Likevel. Denne gnagande kjensla av at noko var alvorleg gale.

Eit snaut år seinare skjedde det igjen.

Oddvar sin sjef ringte meg og sa at nå var han ikkje å få fatt i. Sidan sist hadde han vore sjukmeldt, vore heime ei stund, for å så å reise tilbake til Oslo og starte opp på jobb igjen. Han hadde gått på ein smell. Slikt skjer. Folk går på smellar, og reiser seg att. Men no fekk dei ikkje tak i han.

Denne gongen var eg heilt sikker på at eg aldri kom til å sjå bror min att. Brikkene fall på plass for meg. Han hadde teke livet sitt»

Med alt som skjedde på denne datoen, samansmeltinga av himmel og helvete, er det umogleg å ikkje ha eit forhold til den. Kjensla av å sovna inn med tankar om å setje menneskene rundt deg fri, sitt sterkt i meg.

Kjensla av å sakte, dag for dag, vakne til liv att - og oppdage at det var du sjølv som var djevelen i ditt eige liv, sitt kanskje sterkast i. For dess sterkare dei gode opplevingane har vore, dess vondare er kjensla av dette haldt eg på å øydelegge.

Det er ikkje tankar som eg vanlegvis har, men på dagar som den 21.09, då kjem dei snikande. Det er umogleg å stogge dei. Tankane på kva eg hadde frarøva meg sjølv og dei rundt meg er vanskelege å forhalde seg til.

Heldigvis lærte eg meg, gjennom utallige timar hjå fastlegen, å sjå på desse tankane som skodde. Ei skodde som kjem sigande inn og dekker over landskapet eg er så glad i. Der eg for 12 år sidan trudde at skodda var mitt nye landskap, ein kvelande masse utan farge og liv, veit eg no at det ikkje er slik det er. Landskapet ligg nett som det var før skodda tok over sikten.

Likevel, sjølv om eg veit korleis skodda fungerer, vert eg like overraska kvart år når Facebook minnar meg på kva dagen kunne vore. Eit punktum. Korkje meir eller mindre. Og skodda, den kjem sigande.

Med minner om dansande nieser på kjøkenbordet og ei smilande kone i bilen i dag morges. Minne som eg aldri skulle fått oppleve hadde eg fått det eg ønska meg så sterkt for 13 år sidan, å få sleppe alt.

I september 2009 planla Oddvar Vignes å ta sitt eget liv. Slik ble det ikke. I dag holder han foredrag og skriver om psykisk uhelse.

Det triste er at det er så mange kvart einaste år som aldri får oppleve at skodda lettar. Dei rekk det ikkje. Mange rekk ikkje eingong å fortelje det til nokon. Dei sviv rundt i si eiga skodde og trur at det er slik det skal vere. Det hjelp ikkje at resten av verda står på bakken og skrik at her nede er sikta fri. For skodda er så tjukk.

På kveldar med skodde, legg eg meg i takknemlighet for mitt bakkemannskap. I takknemligheit til alle dei som stod der og skreik på bakken. Ropa var forskjellige, rasande, fortvilte, oppmuntrande og formanande, men saman fekk dei meg til å tru på det dei ropte.

At det var ei framtid, til og med for djevlar som meg. Eg har gjort mykje aleine, men ingenting utan at nokon fyrst har sett meg i ein posisjon der gode ting kunne hende.

Min familie er rare og langt frå perfekte, men dei ofra alt for meg då eg trengte det. Mine vener gjorde meg merksam på at det var det dei var, mine vener, sjølv om eg ikkje følte eg fortente dei.

Mitt lokale NAV kryssa av på skjema for meg då eg ikkje klarte det, sjølv om systemet sa at dette var noko eg måtte løyse sjølv på internett. Andre ga meg jobb då eg trudde eg aldri kunne jobbe igjen. Dette er laget mitt. Dei og mange, mange fleire. Eg er eit produkt av deira velgjeringar.

Eg ser folk skrik mot klimaendringar og ei usikker framtid for kloden vår. Det er bra. For eg er ein av dei som trur at brøling hjelp. Men kanskje skulle me kosta på oss på eit brøl om alle sjølvmorda som hender kvart einaste år her i landet.

Me skulle brølt til menneske i politikken og byråkratar i helseforetaka. Brølt at no er det nok med fagre ord. Det er ikkje godt nok at så mange mennesker døyr kvart år. Det går ikkje lenger.

Men me skulle og stilt oss opp og brølt inn i den skodda som ligg og slørar til sinnet til så mange av oss. At det er trygt her nede, at dei må komme ned før dei forsvinn der oppe i skoddeheimen. Så kunne me kanskje stått her nede og tatt i mot dei som steig ned. Og vorte overraska over kor mange av dei som me kjende frå før.

