Fjernet fotografier av damelaget: Et bilde på idioti

Av Leif Welhaven

TIL FINALEN: Sandviken-kvinnene jubler etter cupfinaleplassen etter søndagens semifinaleseier over LSK Kvinner.

Det hadde vært fristende å tro at trenerne til Sandvikens herrelag prøvde seg med humor. Men det er dessverre veldig lenge til 1. april.

Av og til dukker det opp saker det er vanskelig å tro helt på, rett og slett fordi de er så rare.

Men dessverre er virkeligheten tidvis mer absurd enn man skulle tro var mulig.

I Bergens-klubben Sandviken er det nå klein stemning mellom herrelaget og damelaget. Det skyldes et garderobestunt av det spesielle slaget. Trenerteamet til herrene mente visst at det var forstyrrende for spillerne at det var hengt opp bilder av klubbens kvinnelige spillere på veggen i garderoben.

Og da snakker vi altså om vanlige spillerportretter.

For å slippe den nevnte forstyrrelsen ble fotografiene rett og slett ble tatt ned fra garderobeveggene før guttene skulle spille kamp.

Bildene ble funnet igjen på et lager der det normalt er førstehjelpsutstyr, skriver Bergens Tidende.

Hallo?

Her kan det passe med litt informasjon om hva som er det sterke og hva som er det svake kjønnet i klubben, sånn rent sportslig sett.

Damelaget til Sandviken leder Toppserien klart, og har tatt seg til cupfinalen etter semifinaleseier mot LSK Kvinner. Herrelaget til Bergens-klubben ligger på niendeplass i 3. divisjon, på nivå fire.

Det hadde vært nærliggende tro at herrene hadde latt seg inspirere av hvilken jubelsesong Sandviken-kvinnene opplever, også visuelt.

At det hadde vært motiverende at det gulljagende laget kunne henge der for å fronte klubbens stolthet. Eller at det i det minste ikke ble sett på som et problem for et tredjedivisjonslags forberedelser.

I stedet ble løsningen at kvinnene valgte å flytte til den minste garderoben på Stemmemyren, slik at de sikret at bildene kunne få henge.

Reaksjonene har selvsagt ikke latt vente på seg etter at Bergens Tidende omtalte saken. Mens flere av spillerne hos serielederen misliker det som skjedde, ser utrolig nok herretrener Magne Hesmyr Nilsen ikke ut til å forstå reaksjonene. Han kaller det en storm i et vannglass.

Selvsagt har han rett i at dette isolert sett ikke er verdens største sak.

Men dersom det var herrelaget til Sandviken som var best, hadde bilder på veggen garantert fått henge i fred.

Når trenerne til et middelmådig herrelag tar ned fotografier av klubbens gulljagende kvinner, er det et bilde på at vi har en vei å gå for likeverd i norsk fotball.