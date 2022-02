UKRAINA-FLYKTNINGER: – Vi må gå foran i Europa med å signalisere at vi er villig til å ta imot et stort antall flyktninger. Nå er ikke tiden for å sitte på gjerdet og avvente. Nå er tiden for handling, skriver KrF-lederen.

Norge må tilby seg å ta imot 20.000 ukrainske flyktninger

Vi må gå i bresjen for å hjelpe, slik Norge tidligere har gjort, og det må skje nå. Det skulle faktisk bare mangle.

OLAUG BOLLESTAD, partileder i KrF

Krigen i Ukraina har påført den ukrainske befolkningen enorme lidelser og tallet på ukrainske flyktninger øker raskt, ifølge FN er 500 000 mennesker nå på flukt. KrF mener at Norge må stille opp for ukrainere, og tilby oss til å ta imot minst 20.000 ukrainske flyktninger.

Uskyldige mennesker står akkurat nå i en krise vi ikke kan forestille oss. Kvinner, barn og eldre mennesker har lagt på flukt fra sine hjem. De har reist fra ektefeller, brødre og sønner som er blitt kalt inn til å kjempe for Ukrainas selvstendighet, frihet og demokrati. Frykten er altoppslukende og lidelsen enorm for de som står midt i det. Jeg vet at jeg ikke er alene om å kjenne på at det knyter seg i magen mens jeg stadig får inn ny informasjon fra mediene.

Mange så i helgen klippet som har florert på sosiale medier og i nyhetene av en russisk stridsvogn som tilsynelatende helt uten grunn kjørte over og smadret en personbil med en eldre mann i. Da jeg så det begynte jeg å grine. Den fem kilometer lange konvoien med russisk militærkjøretøy som i skrivende stund er på vei mot Kyiv er skremmende. Det samme er Russlands rasling med atomvåpen. Europa er i endring. 24. februar 2022 representerte avslutningen av en epoke i europeisk historie som startet med Berlinmurens fall, og starten på en mer usikker tid.

FN og UNHRC rapporterer om at tallet på ukrainske flyktninger har kommet opp i 500 000. 7 millioner mennesker er fordrevet. Tallene øker time for time, og stadig flere mennesker forsøker å ta seg over grensene til sine naboland. Derfor mener KrF at Norge må gjøre seg klar til å ta imot en stor andel mennesker på flukt. Norske kommuner har gjennom helgen signalisert at de ønsker å stille opp så snart det blir mulig. Det norske folk har både husrom og hjerterom. Regjeringen må sikre at vi er forberedt til å ta imot, og vi må gå foran i Europa med å signalisere at vi er villig til å ta imot et stort antall flyktninger. Nå er ikke tiden for å sitte på gjerdet og avvente. Nå er tiden for handling.

Under Bosnia-krigen 1993 stilte hele Norge opp. Et flertall av norske kommuner bidro med å ta imot de 14 000 bosniske flyktningene, og på få uker var det kommet nye elever i norske klasserom over hele landet. Det samme så vi under flyktningkrisen i 2015. Vi har et stort apparat og beredskap for å ta imot flyktninger når katastrofer inntreffer.

Vi mener også at vi bør gi alle ukrainere som kommer til Norge kollektivt midlertidig vern slik vi gjorde under krigene på Balkan på 1990-tallet. De ukrainske flyktningene må få være i Norge til det er trygt å reise hjem.

Norge er et lite, men ressurssterkt land. Det er avgjørende med en byrdefordeling i Europa. Polen og Romania kan ikke stå igjen alene med i dette arbeidet.

Derfor mener KrF at vi må tilby oss å ta imot minst 20 000 ukrainske flyktninger. Vi må gå i bresjen for å hjelpe, slik Norge tidligere har gjort, og det må skje nå. Det skulle faktisk bare mangle.

I dag blir det meldt om minusgrader i vest-Ukraina, det blåser og snør. Kvinner med spedbarn på armen må gå syv-åtte kilometer ute i kulden for å komme til grensen før de må stå i lange køer for å få hjelp. Eldre som er dårlige til beins må gå den samme etappen. Mange fryser fryktelig og må stå ute og vente i timevis uten varme nok klær. Vi er redde for at folk kommer til å fryse i hjel på vei for å få hjelp.

Vi må bistå med ressurser, mat og helsehjelp til å hjelpe folk i trygghet ved grensene, vi må følge opp løftene om humanitær hjelp og vi må ta imot flyktninger fra Ukraina også her i landet. Vi må ikke bli paralyserte. Vi må kaste oss rundt og ta ukrainerne imot med åpne armer.

De trenger hjelp nå.