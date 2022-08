Kommentar

Karpe er historien om Norge

Shazia Majid

SENSASJONELT: Den norske rap-duoen Karpe satte seg et hårete mål i 2019. De skulle fylle Oslo Spektrum ti ganger. Det har de klart, og vel så det. Nå jaktes det etter billetter til de utsolgte konsertene.

Å samle over 100.000 nordmenn på konsert sier noe om sensasjonen Karpe. Men den sier også noe om Norge.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Her i Norge gjelder janteloven. Du skal ikke tro at du er noe. Du skal ikke tro du duger til noe.

Da jeg var på Karpe-konsert med 11.000 andre sist lørdag var det det jeg tenkte på. At vi er for strenge mot oss selv. Ikke bare vi som er barn av innvandrere. Men alle vi nordmenn. Og hva godt kommer ut av det?

Annet enn tapte år, om ikke tiår med feiring av at vi har lykkes. Vi har lykkes med integreringen.

Ikke av alle, alltid og hele tiden. Men av de fleste, ofte og mesteparten av tiden.

Veien frem har vært brolagt med smerte og tap, redsler og lengsler. Men den har også vært brolagt med mestring og gjenkjennelse, søsterskap og gleder.

Rap-duoen Karpes musikk er et eksempel på det. Hva den fører til er et vitnesbyrd.

På at vi har kommet langt. Norge har kommet langt. Landet som knapt hadde brune «utlendinger» for 50 år siden.

Og som nå danser til «Allah, Allah», som om det ikke har gjort annet.

Fenomenalt

Det er kraften i musikken. Den ultimate forener. Det er genialiteten til rapgruppen Karpe, som har blitt så voksne og trygge at de kan bære hele seg, sin bakgrunn og bagasje med rak rygg.

Og som får innvandrerungdommen i Groruddalen til å bære hele seg med rak rygg.

Chirag Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid er barn av innvandrere. Patel har innvandrerforeldre fra India. Ytreeide Abdelmaguid har far fra Egypt og mor fra Norge. Sammen er de mer enn musikk. De er blitt et fenomen.

Karpe finner språk for de språkløse. I årevis har de forsøkt å forklare – ved å møte nordmenn der de er.

Men nå krever de noe tilbake. De krever å bli gått i møte.

De synger om kulturelle referanser ingen etniske nordmenn kjenner til. De bruker ord på arabisk og gujarati i sine låter. Og de snakker om Shilpa Shetty. Og folket, store deler av den, løper dem i møte. De kaster seg over Google og søker svar.

VUNNET PUBLIKUM: Karpe, her representert ved halvdelen, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, har vært banebrytende siden gruppen så dagens lys i 2000. De har vunnet et kobbel av musikkpriser. Men den største prisen må sies å være publikumets reaksjoner på konsertene.

Gåsehud og gråt

Og det er derfor et fullsatt Spektrum holder pusten, når de synger om «Brune føtter rett i baraf». Og nær sagt alle til stede vet hva baraf betyr. At det betyr snø på urdu.

Det var kilometervis av gåsehud da Harprett Bansal’s fiolin presset gråten ytterligere frem under fremføringen av denne milepælen av en låt. Koreografien var lavmælt, som en myk hånd på ansiktet. Og den trengte vi, der ordene dirret vegg imellom.

Vi som var godt mørnet allerede i forkant. Fordi den myke stemmen til journalisten og forfatteren Yohan Shanmugaratnam innledet «Baraf».

Med kornete familiebilder fra et innvandrerhjem flimrende over skjermen hørte vi budskapet:

«Vi, barna deres, er troende og troløse, skamfulle og skamløse, rotfestede og rotløse.»

Det var ikke et tørt øye.

Og hvorfor? Fordi Karpe deler det mest såre med å være innvandrer. Å være barn av innvandrere. Det er musikken, men mer enn det er det historien.

Noe av den samme historien venstrepolitikeren Abid Raja har fortalt i sin kritikerroste og bestselgende bok «Min skyld». Og som mange andre har fortalt før dem – og vil fortsette å fortelle.

Oppgjørets time

Om janteloven som gjør deg liten og redd i en stor verden. Om du kom til Norge som voksen, eller om du er den brune guttungen som foreldrene tror er et fyrtårn, men som bare har diskolys på.

«Hvorfor går du og får diabetes

Hvorfor går du og får nyresvikt

Hvorfor går du ikke på treningssenter».

Er spørsmål de fleste barn av innvandrere har tenkt, om enn ikke stilt sine nå gamle foreldre. Den første generasjonen mørkhudede innvandrere som kom til Norge tidlig på 70-tallet. Og, som sakte, men sikkert er i ferd med å dø fra oss.

Vi er blitt modne for Karpe, og Karpe er modne for oss.

Det er på et vis oppgjørets time. Det er nå etter 50 år at innvandrere og deres etterkommere gjør opp regnskap. Hva gikk tapt, og hva ble vunnet gjennom et langt liv i Norge?

OMFAVNELSEN: Slik åpner konserten. Inderligheten er til stede gjennom de to timer konsertene varer. Det fører til en helt unik musikkopplevelse.

Kommet dem i møte

Men det er ikke bare oss, en gang kalt utlendinger, som har modnet. Også Norge har modnet. Og ut av denne prosessen har det reist seg et folk som fyller Oslo Spektrum ti ganger. Til stede med alle sine sanser – for å gråte til innvandrernes erfaringer.

«Hvorfor går du ikke tur i skogen

Hvorfor går du og får enda en svulst»

Historiene bærer vi med oss, også etter at konserten er over. Sosiale medier er fylt med dypt personlige og dypt rørende refleksjoner fra barn av innvandrere som har kommet hjem og stilt seg eksistensielle spørsmål.

Karpe er tegn i tiden.

De er ikke alene, de leder et helt batteri av etterkommere som utvider rommet. Som den norske dansegruppen Quickstyle, som har gått viralt på sosiale medier i sommer. Ikke bare i Norge.

Til sammen har denne fargerike gjengen, med en blanding av noen få profesjonelle og mange amatør-dansere, tatt hele verden med storm. Deres dans på kompisens pakistanske bryllup i Oslo er blitt sett hundrevis av millioner av ganger.

En triumf

Så, når to voksne menn starter sin konsert med en inderlig omfavnelse av hverandre – omfavner de alle nordmenn. Brune og hvite.

De holder oss i sitt grep og tvinger oss til å lytte: La janteloven ligge og finn det gjenkjennelige i våre felles menneskelige erfaringer.

Og det er dette vi skal feire. Ikke bare at innvandrer-erfaringene deles, med innsikt, omsorg og eleganse. Men også hvem de deles med. Og hvordan de blir mottatt. Det er her triumfen ligger.