Kommentar

«Borgerkrig» i Ski-Norge: Umulig å forstå

Av Leif Welhaven

Alexander Stöckl gir sin uforbeholdne støtte til sportssjef Clas Brede Bråthen, som skyves ut av Norges Skiforbund etter 17 år.

Det er vanskelig å se hvordan det kan tjene norsk hoppsport at Norges Skiforbund kvitter seg med Clas Brede Bråthen. Sportssjefens betydning for grenen kan knapt overvurderes.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det brygger opp til borgerkrigslignende tilstander i Ski-Norge. Etter en personkonflikt mellom Bråthen og den sentrale ledelsen i skiforbundet, får førstnevnte ikke forlenget kontrakten etter 17 år.

Den resolutte reaksjonen fra hoppmiljøet - om hvor gjerne de vil beholde sportssjefen sin - sier mye om posisjonen hans hos dem som har hoppskiene på.

les også Skal møte Skiforbundet: Vil ikke diskutere Bråthen-konflikten

Saken gir grunn til å stille et helt grunnleggende spørsmål:

Hvem er den sentrale ledelsen i Norges Skiforbund til for?

Skal de serve miljøet? Eller straffe en leder de selv sliter med å samarbeide med?

Etter at nyheten om at Bråthen ikke får ny kontrakt sprakk, er det regelrett sprengstoff landslagstrener Alexander Stöckl har levert på vegne av hoppleiren.

De vil slett ikke bytte sportssjef.

I et åpent brev blir Bråthens brennende engasjement og lederegenskaper fullrost.

Det bør nå være relevant for forbundstoppene å se hvem som offentlig og offensivt tar til orde for at vrakingen er et feilsteg.

les også Ut mot Skiforbundets behandling av Bråthen: – Veldig uforståelig

Maren Lundby har signert oppropet om å beholde Bråthen.

Alexander Stöckl vurderer visstnok egen stilling dersom sportssjefen slutter.

Robert Johansson, Line Jahr, Christian Meyer og Kenneth Gangnes er også blant de 17 som har signert brevet.

Der understrekes det at «det er mulig å ta til fornuft».

Spørsmålet er da om det er klokt av skiforbundets ledelse å kjøre på med å skifte ut Bråthen.

Clas Brede Bråthen har fremstått ærlig, modig og opptatt av å kjempe for saker som står ham nær.

les også Skiforbundet vil ikke forlenge med hoppsjefen – ledere og utøvere reagerer skarpt

Bråthen har spesielt utmerket seg med et brennende engasjement for jentenes rett til like muligheter i hoppbakken. De følelsesmessige reaksjonene hans da Maren Lundby vant OL-gull i Pyeongchang, sier alt om hva denne reisen har betydd for ham.

Med et skiforbund som rommer mange grener, vil det automatisk kunne oppstå interessemotsetninger. Det såkalte Hildrum-utvalget har tidligere problematisert hvordan organisasjonen er utformet. Uansett tilsier modellen at det bør være bøttevis med rom for uenighet.

Bråthen har vært en tydelig talsperson for hoppsportens sak. Et spørsmål er om en såpass markant stemme er blitt for mye å takle for toppen i NSF.

Det har vært en konflikt her over tid, som nå altså kulminerer med at Bråthen ikke får ny kontrakt. Hoppkomiteen har tidligere gått for å gi ham en ny kontrakt, men har visst snudd.

les også Østberg mister OL-oppkjøring: – Helsesituasjonen er ikke bra nok

Etter det VG kjenner til fikk Bråthen en advarsel i fjor av skiforbundet sentralt.

Da skal et tema ha vært misnøye med hans offentlige uttalelser om likestillingspolitikk og smittevern, knyttet til avlysning av renn.

Det er vanskelig å se annet enn at en sportssjef i hopp må være i full rett til å uttale seg om betente saker sett fra sitt ståsted. Så for andre eventuelt målbære et avvikende standpunkt.

Det er vel litt av poenget med et demokrati?

Enhver konflikt har jo sin egenart, og utenforstående må alltid ta forbehold om at man ikke kjenner alle detaljer. Derfor skal vi ikke være altfor bastante.

Men det er i skrivende stund umulig å forstå at det ikke skal være ønske om å beholde en leder av Bråthens kaliber.

Uenighet er jo ikke farlig.

Ledere som er trygge tåler at meninger brytes.

les også Jansrud mener Kina ikke skulle fått OL: – Det er problematisk

Det bør heller ikke være skummelt om det blåser litt i det offentlige rom mellom ulike deler av organisasjonen.

I sak etter sak har det imidlertid vist seg å være grunn til å spørre om det er tilstrekkelig åpenhet og takhøyde i skiforbundet.

Mens brysomme ledere har en tendens til å forsvinne ut, sitter presidenten trygt i posisjon. Tidligere har vi sett ledelsen i alpinkomiteen trekke seg etter en intens maktkamp. Påstander om manglende åpenhet i organisasjonen var et stikkord den gangen.

Året etter tok nestlederen i langrennskomiteen, Nils-Kristian Nakstad, et nådeløst oppgjør med skipresident Erik Røste, før han selv avsluttet vervet.

les også Håkonsen om Norge og 2022-OL: – Det er trist at så mange ser vekk

Nakstad beskrev det han kalte en ukultur sentralt i forbundet. På spørsmål om hva som burde endres, ordla han seg slik.

– Det er den manglende åpenheten og ryddigheten, jeg vil si ukulturen i skiforbundet sentralt, som jeg har opplevd i løpet av alle mine seks år i langrennskomiteen.

Nakstad hevdet også at «sentrale personer» i skiforbundet er mer opptatt av posisjon enn kompetanse og utvikling.

Medlajene har rent inn på Erik Røstes vakt som skipresident. Men samtidig har konfliktene stått i kø.

Nå blåser det enda en gang. Det er sikkert flere parter som har skyld i at samarbeidsforholdene mellom sportssjefen i hopp og forbundstoppene har vært vanskelige.

Men hvorfor hoppmiljøet skal overkjøres om hvem de skal ha som sportssjef, er inntil videre et spørsmål som ikke har fått et godt svar.