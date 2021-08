Kommentar

Strid foran landskampene: Må være plass til flere!

Av Leif Welhaven

Publikum har enormt å si for trykket på tribunen når det er landskamp.

Med coronapass og bedre beskyttelse har Norges Fotballforbund en sterkere sak enn før i kampen for frislipp. Det burde være mulig å få inn flere enn 7000 tilskuere på Ullevaal stadion.

Samarbeidsklimaet mellom fotballtoppene og myndighetene kunne åpenbart være bedre. I tidligere faser av pandemien er det noe NFF langt på vei kunne skylde seg selv for. Graden av selvsentrert mas om var tidvis utidig, i en situasjon der et helt samfunn befant seg i en helsekrise. Det var ikke så rart at fotballens ønsker ikke kunne innfris på autopilot.

Selv om kampen mot coronaen ikke er over, er det mye som er annerledes nå.

Sårbarheten er betydelig redusert.

Hjemmebanefordelen er ikke den samme med lite publikum. Her fra Norge-Serbia i fjor.

Svake grupper er beskyttet, vaksineringsgraden tiltar og utstedelsen av coronapass øker muligheten for kontroll av hvem som har fått hva.

Med dette bakteppet er det større grunn enn det var til å forstå fotballens kamp for så normale tilstander som mulig. Ikke minst når det skal spilles landskamper.

Foran høstens VM-kvalifiseringsoppgjør er det igjen frustrasjon på forbundskontorene.

Denne gangen reagerer NFF på det som oppleves som mangel på forutsigbarhet og avklaringer innen rimelig tid.

Temaet er flere forhold rundt kampene mot Nederland og Gibraltar, som spilles på Ullevaal stadion henholdsvis 1. og 7. september.

Ståle Solbakken forbereder landslaget til viktige kvalifseringskamper i høst.

Noe dreier seg om at det har drøyd med å få formelt avklart innreise for Nederland. Dessuten er det et spørsmål hva som skjer dersom det skulle bli smitte i troppen. Kan testing få erstatte karantene?

Det er forståelig at arrangøren av et såpass stort arrangement ønsker seg avklaringer i god tid rundt relevante spørsmål. Det er vanskelig å vite hvorfor det har dratt ut.

NFF kan ikke regne med at myndighetene inviterer til kollokviegruppe foran hver avgjørelse. Samtidig hadde det vært ønskelig med mer toveiskommunikasjon enn vi har sett.

Det viktigste temaet handler om hvor mange som skal slippe inn på stadion.

Her er forutsetningene for striden litt annerledes enn for punktene over.

Reglene som gjelder er at utendørsarrangemenger åpner for 7000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.

Her har fotballen en regel å forholde seg til.

Kulturdepartementet har i et brev tidligere i måneden avslått søknaden om å utvide taket på for landskampene. Dette begrunnes i den gjeldende covid 19-forskriften, som omfatter landskamper i fotball på linje med andre arrangementer.

Dette punktet er det mulig å tilnærme seg fra to innfallsvinkler.

Den surmagede går på hvordan NFF igjen har forsøkt seg på å få en særregel. Ved å opprette en «ekstraomgang før søknaden», med kopi til blant andre Statsministerens kontor, er det mulig å problematisere enda et forsøk på spesialbehandling.

Den velvillige handler om å se det store bildet fra fotballens perspektiv. Med den logistikken som foreligger på Ullevaal, er det vanskelig å se den store risikoen ved å utvide taket i kamper som betyr mye for landslaget. Det er hevet over tvil at publikum er et konkurransefortrinn.

Om vi for et øyeblikk glemmer det uetiske ved VM i Qatar, og bare legger til grunn ønsket å om kvalifisere seg, oppleves det naturligvis vondt at motstanderne gis en fordel ved at Norge har de strengeste reglene. Hvordan andre land håndterer publikumstak er ikke avgjørende for våre myndigheters valg. Men når der så enkelt kan åpnes for flere, i et arrangement der det er laget et grundig opplegg for kontroll og sikkerhet, er det grunn til å spørre om tiden burde være kommet for en oppmykning.

I tilfelle burde dette gjøres ved at forskriften i større grad åpner for individuelle søknader for arrangementer over en viss størrelse. Da kunne forhold rundt hvert enkelt arrangement blitt vurdert, og vi hadde unngått at det bare blir en «fotballregel», med den politiske vanskeligheten slikt ville medført. Så mange varianter vil det neppe være snakk om, og dermed er ideen neppe helt urealistisk.

Det har ikke alltid vært så lett å ha sympati med NFF de siste månedene. Men legger man alle relevante forhold i potten, og veier nytte mot kost og risiko, taler gode grunn for at publikumstallet på burde vært økt Ullevaal. Det er ikke ut til å skje, men diskusjonen bør absolutt tas.

Om det er 50 eller 75 prosent kan man vurdere ulikt. Men flere enn 7000 burde fått oppleve Norge mot Nederland der fotball er aller best.

På stadion.