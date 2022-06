REAGERER: – Hva er det Sps Jenny Klinge (t.h.) er redd for? Å bedre levekårene til en allerede utsatt gruppe i samfunnet? Mer kunnskap? Like rettigheter, og mer takhøyde, spør Kristin Øhrn Fredwall.

Hva er det Klinge er redd for?

Kjære Jenny Klinge – selv om voksne mennesker kan føle seg forvirret når de møter ukjent kunnskap, anbefales det ikke å videreføre denne forvirringen før man har satt seg godt inn i konsekvensene.

KRISTIN EVINA ØHRN FREDWALL, pedagog og leder i Foreldre til trans-ungdom i Sør

Mennesker kan jobbe i fjøs, men de er ikke dyrene som bor i fjøset. Mennesker anerkjennes nå som både i stand til å snakke, og å være i stand til å beskrive med ord hvilket kjønn de har.

Når språkrådet tar «hen» inn i ordbøkene, er det fordi det er et ord som er såpass mye brukt, såpass kjent, og såpass dekkende at det ville være rart å utelate det.

Høner og haner kan ikke sette ord på hva de tenker. Siden dette er en egenskap mennesker har, synes jeg vi skal lytte. Gjerne til de som snakker om fjøs. Men også til de som nevner at de er mer enn sine reproduktive organer.

Det er ingen som benekter at det må en sædcelle og en eggcelle til for å få til fertilisering. Det har stått skrevet, og står fremdeles i skolebøkene.

I læreplanen for samfunnsfag i 2. klasse, står det at et av målene for undervisningen er at eleven skal kunne samtale om følelser, kropp, kjønn og seksualitet og hvordan egne og andres grenser kan uttrykkes og respekteres.

Nye læreplaner ble innført høsten 2020, ligger tilgjengelig hos Utdanningsdirektoratet, og det er litt rart at innholdet i dem tilsynelatende kommer som en bombe på visse stortingsrepresentanter i 2022.

Det er heller ingen som vil fjerne begrepene «mann» og «kvinne». Om noen nekter å bruke ordet «hen» der det bør brukes, blir det litt som å nekte å si «nettbrett» (et ord inkludert av språkrådet i 2010), og insistere på å fortsatt kalle et nettbrett for en «surfetavle».

Det er ingen som vil hate deg, men de synes kanskje du henger litt igjen i fortiden. Det er kanskje tydelig at du ikke har fulgt så godt med, men ingen vil anmelde deg for det.

I barnehagen har barna rett til å få sin familie speilet, og barnehagen skal synliggjøre mangfold i familieformer. Det står i barnehagens verdigrunnlag, i avsnittet som heter «mangfold og gjensidig respekt». Og det er vel heller den tematikken vi bør vie litt oppmerksomhet.

Det å være tolerant er ikke det samme som å ha gjensidig respekt, og akkurat det er viktig å lære på skolen.

Det å møte læreplaner og ansatte som inkluderer alle barn og deres familier, er et godt redskap i arbeidet med å forhindre utenforskap, mobbing og hatprat. Å møte læreplaner som tar opp aktuell tematikk i forhold til både mangfold og kjønnsmangfold, vil ikke skade kjønnsnormative, heterofile barn, eller kjønnsnormative heterofile familier.

Det å ta bort slik undervisning, vil derimot kunne skade både barn og unge som bryter normer for kjønn. De som har en annen form for familie, og de som har søsken eller venner som bryter normer for kjønn eller seksualitet. Faktisk vil det kunne skade de heterofile, kjønnsnormative også, fordi det å lære om hverandre, med hverandre, også betyr å lære for hverandre.

Gjensidig læring, altså, for å sikre en bedre og mer nestekjærlig framtid. Med litt bedre plass under taket i fjøset. For inkludering, for nye vennskap, for mindre utenforskap, for gjensidig respekt. Kanskje til og med en følelse av at mennesker er vidunderlig ulike, selv om vi innerst inne er mest like.

Jeg mener – ønsker vi ikke alle å bli elsket og verdsatt for akkurat den vi er?

Kunnskap er ikke noe vi burde holde unna skolen. I Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024, «trygghet, mangfold, åpenhet», anbefales Fri som kilde til kunnskap i arbeidet med kompetanseheving på kjønnsmangfold. Rosa kompetanse tilbyr kurs til voksne yrkesgrupper, ikke til barn.

Det er vanlig at norske skoler og barnehager henter kompetanse fra aktører som har kunnskap de trenger. Læringsverkstedet har for eksempel utviklet konseptet «Et godt måltid» i samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag, for å tilby barn «et pedagogisk måltid der barnet blir tilbudt et allsidig kosthold med mange ulike smaksopplevelser».

Når det skal undervises om seksuelle overgrep, kropp og grenser, brukes gjerne «Kroppen min eier jeg», et resultat av samarbeid mellom NRK Super og Redd Barna.

Det ligger jo litt i kortene, når landets lærere og barnehagelærere får i oppdrag av regjeringen å øke sin kompetanse på kjønns- og seksuelt mangfold, at kompetansen bør komme fra de som har kunnskap om det temaet, for eksempel Fri.

Hva er det Klinge er redd for? Å bedre levekårene til en allerede utsatt gruppe i samfunnet? Mer kunnskap? Like rettigheter, og mer takhøyde?

Kunnskap er vel best kjent for å være en nøkkel.

Ikke til fjøset, men til en bedre verden.