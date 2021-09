Kommentar

Tysklands rødgrønne favoritter

Av Per Olav Ødegård

Olaf Scholz vant også den siste TV-debatten før det tyske valget på søndag. Sosialdemokratene har et glimrende utgangspunkt til å vinne valget og danne en regjeringskoalisjon med De Grønne. Men hvem blir den tredje partner?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Olaf Scholz og sosialdemokratene ser ut til å få om lag samme oppslutning som Jonas Gahr Støre og Ap. De er enige med de Grønne i mange viktige spørsmål. For å danne en flertallsregjering trenger de enten støtte fra et liberalt eller et venstreradikalt parti. Begge alternativer er problematiske.

Kristeligdemokratene er avhengige av en sterk sluttspurt hvis de skal ha håp om å fortsette i Angela Merkels fotspor.

Men mens 42 prosent av de spurte syntes Scholz var best i den siste TV-debatten ga bare 27 prosent seieren til kristeligdemokratenes kanslerkandidat Armin Laschet. 25 prosent syntes Annalena Baerbock fra De Grønne var best.

TV-DEBATT: SPDs statsministerkandidat Olaf Scholz, De Grønnes kandidat Annalena Baerbock og CDUs kandidat Armin Laschet under søndagens TV-debatt.

Snart kan fire nordiske land og Tyskland ha sosialdemokratiske statsministre. For noen år siden var det populært å hevde at sosialdemokratiet i Europa hadde utspilt sin rolle. Flere valg viste at store velgerskarer forlot de gamle arbeiderpartiene.

I Tyskland gikk mange unge velgere til partiet De Grønne. Sosialdemokratene (SPD) mistet samtidig mange tradisjonelle arbeiderklassevelgere til populistiske partier på ytre høyre. Noen valgte også den radikale venstresiden.

Men ryktene om sosialdemokratiets død var betydelig overdrevet, både i Tyskland og i Norden. Tiden da arbeiderpartiene kunne samle opp mot 40 prosent av stemmene er riktignok historie.

I Willy Brandts tid som kansler oppnådde SPD rekordhøye 45,8 prosent ved valget i 1972. Aps beste valgresultat er 48,3 prosent i 1957. Den tid er forbi.

I et historisk perspektiv har begge de to styringspartiene, CDU/CSU og SPD, tapt oppslutning over tid. Tysk samfunn og politikk er blitt mer fragmentert og uforutsigbar.

Tysklands neste regjering vil etter alt å dømme bli en trepartiregjering, for første gang i etterkrigstiden. Det er ikke lenger tilstrekkelig med to partier for å danne en flertallsregjering.

Sosialdemokratene kan imidlertid utgjøre den ledende kraft på rødgrønn side, i spissen for en bredere koalisjon. Som i Norge.

Olaf Scholz har klart å samle en bevegelse som var nederlagsdømt og gitt landets eldste parti håp om seier. Tidligere hentet andre arbeiderpartier inspirasjon fra det tyske søsterpartiet. Nå er tyske sosialdemokrater blitt inspirert av meningsfeller i Norden.

les også Tre kjemper om Merkels jobb

Støre har en krevende oppgave når han forsøker å danne en flertallsregjering sammen med Sp og SV. Hvis sosialdemokratene blir største parti står Olaf Scholz overfor en enda vanskeligere utfordring.

I Norge kan Støre velge å danne en mindretallsregjering. Den muligheten har ikke Scholz. Alle tyske regjeringer i etterkrigstiden har vært flertallsregjeringer.

Støre skal finne en felles plattform med et sentrumsparti og et parti til venstre for Ap. Scholz må forsøke å bygge bro mellom sosialdemokratene, et grønt og et liberalistisk parti. Eller søke en annen løsning som virker enda mindre sannsynlig.

I et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene oppnår kristeligdemokratene (CDU/CSU) 21 prosent og sosialdemokratene (SPD) 26 prosent. De Grønne måles til 17 prosent og de liberale Fridemokratene (FDP) får 11. Også det høyreradikale populistpartiet Alternativ for Tyskland (AfD) har 11 prosent.

FREMGANG: Sosialdemokratenes kanslerkandidat Olaf Scholz har sett at mange velgere kommer tilbake til det gamle partiet.

les også Snart skal Europa klare seg uten «mor»

En vesentlig forskjell fra Norge er De Grønnes suksess. I Norge klarte ikke MDG å nå sperregrensen på fire prosent. I Tyskland ligger De Grønne an til å fordoble stemmetallene fra 2017. Det tyske partiet har en lengre historie enn det norske.

De Grønne har tidligere sittet i regjering med sosialdemokratene. På delstatsnivå har de vist at de kan samarbeide både med høyre- og venstresiden. Den pragmatiske fløy, som er mer opptatt av politiske resultater enn paroler, har forlengst vunnet frem.

Da Annalena Baerbock tidligere i år ble utpekt til kanslerkandidat var De Grønne en kort stund det største partiet i meningsmålingene. I løpet av sommeren har oppslutning falt, men alt tyder på at De Grønne i høst tar plass i den neste regjeringen.

Kristeligdemokratene er på vei mot det dårligste valgresultat noensinne. Det er en høyst uvant situasjon for et parti som har styrt Tyskland i 50 av de siste 70 årene. De siste 16 årene med Angela Merkel som forbundskansler.

Merkelig nok ligner Olaf Scholz mer på Merkel enn hennes utpekte etterfølger, Armin Laschet. Scholz er visekansler og finansminister i Merkels regjering, som er en storkoalisjon mellom kristeligdemokrater og sosialdemokrater. Han tilbyr fornyelse og sosiale reformer, men også stabilitet og trygghet.

GRØNN BØLGE: Annalena Baerbock er De Grønnes kanslerkandidat. Robert Habeck leder partiet sammen med Baerbock.

Hvis meningsmålingene slår til vil sosialdemokratene anse det som et strålende resultat. For bare noen måneder siden lå ti prosent lavere i målingene. Knapt noen hadde tro på at deres toppkandidat, Olaf Scholz, kunne bli Tysklands neste regjeringssjef. Nå er dette det mest sannsynlige utfall.

Både høyre- og venstresiden trenger De Grønne som regjeringspartner. I tillegg må et tredje parti bli med. Hvis Olaf Scholz får sjansen vil han trolig forsøke å danne regjering med De Grønne og Fridemokratene. Alternativet er det radikale venstrepartiet Die Linke, som har om lag seks prosent oppslutning. Scholz har ikke utelukket denne mulighet, men det mest problematiske er Die Linkes Nato-motstand.

Fridemokratene kan, som De Grønne, samarbeide både til høyre og venstre. Det eneste partiet ingen vil samarbeide med er Alternativ for Tyskland.

Problemet for Scholz er at den politiske avstanden er stor mellom de mulige regjeringspartnerne. Både sosialdemokratene og De Grønne vil øke skattene for de rike og utvide statens oppgaver. Begge ønsker å øke minstelønnen. FDPs hjertesaker er lave skatter og mindre statlig styring.

Klimatiltak sto sentralt i den siste TV-debatten. De Grønne er en pådriver, men både SPD og CDU/CSU vil vise at de tar klimautfordringene på største alvor.

Den minste på laget, FDP, kan spenne ben for en koalisjonsregjering. Merkel forhandlet med FDP og De Grønne om å danne regjering i 2017, inntil Fridemokratene avbrøt samtalene.

En ny storkoalisjon mellom kristeligdemokrater og sosialdemokrater sto igjen som eneste mulighet. Hverken CDU/CSU eller SPD ønsker at deres regjeringssamarbeid skal fortsette.

Angela Merkel må forberede seg på å bli sittende som kansler en god stund. Regjeringsforhandlingene kan ta uker og måneder.