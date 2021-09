Kommentar

Støres kjærlighetsbarn

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

HURDALSSJØEN (VG) Skal Støres drømmeregjering se dagens lys, må han rydde opp i hva som er reelle politiske forskjeller og hva som mest er symboler og føleri. Den vanskeligste jobben blir uansett å innfri de skyhøye forventningene de har skapt.

Da de tre partilederne møtte pressen på Hurdalssjøen hotell torsdag, ble det en av de dagene da presseoppbudet langt overgikk det som var mulig å melde derfra. Den eneste blanke nyheten var at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble til der.

De øvrige detaljene ble heldigvis overlatt til fantasien, men det overtydelige spørsmålet som ble hengende igjen er om Jonas Gahr Støre vil lykkes med å unnfange sin drømmeregjering her.

SV-leder Audun Lysbakken stiller i alle fall med «nysgjerrighet og et åpent sinn», og det har funnes dårligere utgangspunkt for et forpliktende forhold.

Utover det handlet alt om Sp-lederen, som i valgkampen har gått så langt man kan gå i å skape inntrykk av at regjeringssamarbeid med SV er utenkelig, uten å lukke døren helt.

Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum møtte pressen før soneringene startet på Hurdalssjøen hotell. Den eneste blanke nyheten var knyttet til Sp-lederens herkomst.

Det første hinderet i veien for Vedum blir i så fall å begrunne for sine egne hvorfor kamelen SV plutselig kan slukes. Han har om ikke annet aldri lagt skjul på at han foretrekker animalsk kost.

Det er heller ikke vanskelig å finne saker der det er avgrunn mellom SV og Sp. Hvis man vil lete.

Samme dag som Sp åpnet for å gå inn i sonderinger med SV, kom det eksempelvis krav fra SV om å sikre eggdonasjon for transmenn og ikke-binære. En trenger ikke velutviklet fantasi for å se for seg trauste Sp-ordførere vri seg i stolen ved tanken på å måtte stille seg bak dette.

Men i den rødgrønne regjeringen var det slett ikke slik at Sp og SV var erkefiender. Da var det vel så mye Ap som ble oppfattet som vanskelig og en bremsekloss. Men det var før Ap ble skeptisk til reformer og slo fast at de store forlikenes tid var forbi. Nå er både styrkeforholdet og det politiske landskapet endret.

På flere politikkområder har Vedums Sp og Lysbakkens SV sklidd fra hverandre. I verdipolitikken er dette blitt svært synlig de siste årene. Sp vil blant annet slå ting rundt dagens abortlov, frede kontantstøtten, er skeptisk til liberalisering av bioteknologiloven og sier nei til tredje kjønn. Her vil SV det stikk motsatte. Men selv om dette er politikkområder hvor de ikke liker hverandre, er det tvilsomt om noen av dem vil brenne kruttet her.

Da er avstanden i klimapolitikken mer problematisk. Et av valgkampens mest eksplosive øyeblikk var da Trygve Slagsvold Vedum beskyldte Audun Lysbakken for «moralisme og bedrevitenhet» under den første partilederdebatten i Arendal.

– Dette er bare symbolpolitikk som straffer de med dårlig råd. Det må du slutte med, sa en tydelig opprørt Vedum. Lysbakken slo tilbake med at «Vedum sier nei til det meste. Slik kan vi ikke holde på».

Sist de styrte sammen var det Stoltenberg og Ap som ble oppfattet som den store klimasinken. Etter den tid har Sp tatt en annen retning. Særlig er partiet skeptisk til klimaavgifter som «straffer» folk og som rammer distriktene.

Bensin- og dieselprisen er blitt en viktig sak fordi den så åpenbart svir i lommeboken for dem som er avhengig av å kjøre mye bil.

Spørsmålet er om man kan finne løsninger som både får ned klimautslippene, reduserer biltrafikken i byene samtidig som folk på bygda skånes. Pendlerfradrag er et åpenbart eksempel, men er neppe nok. Sp kan sikkert få gjennomslag for sine bygdevekstavtaler, men neppe på bekostning av bymiljøpakkene.

Et annet problem er knyttet til naturforvaltning og den klassiske vekst/vern-aksen. Konflikten har dype historiske røtter. Sp er et grunneierparti som har all interesse av å bruke naturressursene. De har alltid ment at det beste vernet har gått gjennom bruk.

For SV har det klassiske naturvernet stått høyt i kurs, og deres verktøy har vært nettopp vern. Her står kampen om aktiviteter som tømmerhogst, jakt, oppdrett, hyttebygging, snøskuter- og ATV-kjøring i utmark.

Blant Sp-ordførere går det fortsatt skrekkblandede gjetord om SVs mektige statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen, med bakgrunn fra Naturvernforbundet.

Rovdyr blir regnet som et av de vanskeligste områdene å komme til enighet om. Her spriker synet fra om rovdyr skal «beskytes» eller «beskyttes», som det ble sagt på et Høyre-møte i gamle Nord-Trøndelag.

Men rovdyr trenger slett ikke bli så vanskelig som alle har sagt. Her har Ap nærmet seg Sp, men også SV regnes å ha blitt mer pragmatisk og fått mer forståelse for distriktenes behov.

Samtidig blir det ansett som langt mer handlingsrom i det eksisterende rovdyrforliket enn det som blir praktisert. En bjørn som har herjet i saueflokkene, og avisspaltene, i Namdalen i sommer, kan tjene som et eksempel. Bjørnen rev sau i et område som er prioritert for beiting og alt lå i utgangspunktet til rette for at den skulle felles.

Men ettersom bjørnen var en binne, ble det plutselig problematisk. For politikerne har også vedtatt at vi skal ha levedyktige bestander. Derfor ble fellingstillatelsen avvist inntil alt annet var prøvd. Som å sette opp rovdyravvisende gjerder, bevilge penger til tilsyn og ta sauene tidligere ned fra beite.

Enden på historien ble at fylkesmannen tilslutt ga fellingstillatelse, men ble av frustrerte bønder og ilske politikere beskyldt for trenering. Var det på ett område Senterpartiet ville kunne omfavne SVs tredje kjønnskategori, måtte det være for hunnbjørner i rovdyrutsatte områder.

Kompromisser finnes på de mest betente områder, og problemer dukker opp der man minst venter det.

Uavhengig av om Støre klarer å forene SV og Sp, vil han snart møte langt større utfordringer. De forventningene som er skapt om en ny kurs for distrikter, klima og vanlige folk, er skyhøye. De vil møte sterke motkrefter og tunge strukturer som er krevende å snu. Strengt tatt har en ny regjering verken tid eller råd til å rote seg bort i symbolpolitikk.

En kan si mye om vanlige folk, men endeløs tålmodighet har de neppe.

