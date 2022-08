TRENING: – Det virker opplagt at leger burde kunne skrive blå resept på fysisk aktivitet. Hvorfor er det ikke sånn?, spør kronikkforfatteren.

Debatt

Trening på blå resept?

I en verden som forlanger raske, målbare resultater, er det mer interessant å behandle symptomer enn å forebygge sykdom. Det er et dyrt problem for folkehelsen.

MEE ELINE ERIKSSON, bransjedirektør Aktiv helse, Virke.

Nærmere 3,7 millioner nordmenn benytter reseptpliktige legemidler. Det er over halve Norge.

Det er mange forskjellige grunner til at en person må benytte disse medisinene. De som skrives ut mest er tilknyttet høyt kolesterol, diabetes og høyt blodtrykk.

Hjerte- og karsykdommer er den nest vanligste dødsårsaken i Norge, kun forbigått av kreft siden 2016. Skiftet har trolig en sammenheng med at nordmenn lever stadig lenger.

Vi må sørge for at et langt liv også er et godt liv.

Her er fysisk aktivitet viktig. Det kan senke medisinbruken. Forskning viser at aktivitet har en forebyggende effekt på hjerte- og karsykdom. Inaktivitet og overvekt er også årsaken til 25 prosent av alle nye krefttilfeller på verdensbasis.

Økt fysisk aktivitet er, ifølge Helsedirektoratet, et av de tiltakene som vil ha størst positiv effekt på folkehelsen. Det er godt dokumentert at bruk av fysisk aktivitet er svært effektivt i behandling av en rekke sykdommer og tilstander. I noen tilfeller kan fysisk aktivitet erstatte legemidler helt.

Likevel er hele 70 prosent av befolkningen inaktive og beveger seg mindre enn Helsedirektoratets anbefalinger.

De fleste vet at de bør bevege seg mer og skulle gjerne gjort det. Det er bare den dørstokkmila ... Samtidig har vi over 1300 treningssentre i Norge som lever for og av å motivere folk til å være i aktivitet.

En utdannet personlig trener kan være den dulten man trenger for å komme seg over dørstokkmila. Så hva med en resept på PT-time? Treningssentrene kan avlaste helsevesenet!

Det virker opplagt at leger burde kunne skrive blå resept på fysisk aktivitet. Hvorfor er det ikke sånn?

Mennesker, ikke minst forskere, liker å sette tall på ting. Vi liker å vise til resultater. Vi liker å si om noe ble bedre eller verre. Spesielt politikere i posisjon liker å si at noe har blitt bedre. Det er sakens kjerne.

Om færre blir syke, hvordan skal vi da vise det? Om flere har det bedre uten å bruke medisiner, hvordan skal vi vite det?

Det er lettere å telle de som står i behandlingskø, tabletter og innleggelser. Det er tall som går opp og ned.

24. juli uttalte Legeforeningen i Dagsrevyen at “Dokumentasjonen vi har, klarer ikke å danke ut den legemiddelfirmaene bringer til torgs”. Det er opplagt. Det er som å be om dokumentasjon på antall unngåtte bilulykker før man iverksetter sikkerhetstiltak på vei.

Helsen din er nemlig uviktig så lenge den er god, og friske mennesker er usynlige i statistikken.

Vi trenger politikere som tør å ta tak i de usynlige effektene i samfunnet og et fysisk klasseskille. Vi trenger politikere som tar en sak som ikke kan summeres opp i morgen eller regnes hjem på årets statsbudsjett.

Vi vet at fysisk aktivitet virker. Vi vet at det er bra for folkehelsen og livskvaliteten til alle grupper i befolkningen.