NORWAY CUP: – Voksne kan ødelegge fotballopplevelsen for alle barna på banen, også sine egne, mener kronikkforfatterne. Avbildet er en kamp mellom det nordkoreanske laget Pyongyang og Lille Tøyen under Norway Cup i 2017.

Debatt

Fotballeventyret må ikke ødelegges!

Sommerens vakreste eventyr avholdes denne uken. Det må ikke ødelegges av rasistiske, sexistiske eller homofobiske tilrop fra sidelinjen.

HATEM BEN MANSOUR, fungerende daglig leder Antirasistisk Senter

JANE-VICTORIUS G. BONSAKSEN, leder Skeiv Ungdom

Sommerens vakreste eventyr for mange fotballglade barn og ungdom, Norway Cup, står nå endelig for dør etter to år med pandemi.

Vi gleder oss til å se unge fotballspillere fra hele landet, og verden, samles på Ekebergsletta for en drøy uke med seire og tap, nye vennskap og kanskje forelskelser på tvers av landet og landegrenser.

Antirasistisk Senter og Skeiv ungdom vil si tydelig fra at dette fotballeventyret ikke må ødelegges av rasistiske, sexistiske eller homofobiske tilrop fra sidelinjen!

Det kan ikke skyves under teppet at både rasisme, homofobi og sexisme er et særlig stort problem i fotballen. I år igjen, etter litt ro under pandemien, har vi kunnet lese at barn og unge utsettes for rasisme og homohets på fotballbanen nå som publikum er tilbake.

Vi vet at det ødelegger den enkelte kampen. Det kan også ødelegge hele fotballgleden for mange.

Spillere, ledere og trenere i barne- og ungdomsfotballen forteller oss at det ikke er fra motspillere de hører de fleste eller verste utsagnene, men fra voksenpersoner på sidelinjen.

Foreldre, trenere og andre voksne publikum ødelegger på den måten fotballopplevelsen for alle barna på banene, også sine egne barn. De voksne bruker fotballarenaen til å videreføre sine egne, rasistiske holdninger.

At rasestereotypier og fordommer lever i beste velgående i idretten, ser vi i artikler der det trekkes frem at Jakob Ingebrigtsen er den første som er født utenfor Afrika til å vinne VM-gull på 5000 meter siden 1983. Her aner vi en skygge av raseteoriene som lå bak Tysklands beskyldninger om juks i OL i 1936. Disse beskyldningene var rettet mot USA, som stilte med Jesse Owens, en svart mann.

De samme tendensene ser vi i fotballen: afrikanskættede barn roses for sin fysikk og hurtighet, uavhengig av om de er sterkest og raskest, eller om de egentlig er taktisk og teknisk gode.

Guttunger blir – av godt voksne menn – spurt om de har lånt skoene til søstera si.

Den profesjonelle fotballen er vel også den eneste arbeidsplassen man kan få apelyder ropt etter seg og bananer kastet. Åpenlys homohets foregår også foran tusener av mennesker og på direktesendt TV for langt hår eller rosa sko. Dette får ikke særlig etterspill eller oppfølging.

Når noen voksne tar disse holdningene med seg ned i barne- og ungdomsfotballen forpester de en arena som skal være et fristed for de unge.

Dette må alle vi voksne rundt fotballen bidra til at ikke skjer under Norway Cup!

Vi oppfordrer alle voksne til å si fra til de som kommer med rasistiske, homofobiske eller sexistisk tilrop. Dette hører ikke hjemme på Norway Cup, eller noen annen fotballarena.