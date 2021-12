Leder

Store forventninger til ny forsvarskommisjon

UTNEVNT: Statsforvalter og tidligere justisminister Knut Storberget skal lede den nye forsvarskommisjonen.

Den nye forsvarskommisjonen må forholde seg til et annet trusselbilde og en helt annen virkelighet enn de foregående.

Statsforvalter og tidligere justisminister Knut Storberget skal lede kommisjonen. Den forrige ble utnevnt for snart 32 år siden. Den første i 1836. Dette blir den åttende på 185 år. Forsvarskommisjoner er ikke noe som nedsettes i utide.

Derfor knyttes det store forventninger til kommisjonens sammensetning, medlemmenes kompetanse og, naturligvis, den endelige innstilling og tilhørende anbefalinger.

En historisk gjennomgang av hvem som har ledet kommisjonen og hvilke medlemmer den har hatt, sier noe om arbeidets prestisje. Interessant nok har den også gitt noen karrieremessige frempek.

Både Trygve Bratteli (Ap), Odvar Nordli (Ap), Jens Stoltenberg (AP) og Erna Solberg (H) satt i respektive forsvarskommisjoner før de ble regjeringssjefer. Andre ble statsråder. Som Johan Jørgen Holst (Ap), medlem i kommisjonen av 1974, var forsvarsminister 1986-89 og 1990-93 og deretter utenriksminister.

Mens rammene for Willoch-kommisjonen i 1990 var Sovjetunionens sammenbrudd, Warszawapaktens opphør og strukturendringer som følge av økonomiske utfordringer, må Storbergets mannskap svare på syv spørsmål som i mindre grad tar utgangspunkt i konvensjonell maktbruk og forutsigbare posisjoner.

Dagens utfordringer handler om hybride strategier, indirekte destabilisering, cyberkriminalitet, teknologiske trusler og økonomiske maktmidler. Et sammensatt trusselbilde som krever en sammensatt tilnærming og som antakelig også har sammensatte løsninger. Da er det naturlig at den nye forsvarskommisjonen også skal jobbe tett med en ny totalberedskapskommisjon, som oppnevnes om kort tid.

I mandatet heter det at flere stater, «men særlig Russland og Kina, anvender et bredt spekter av virkemidler mot Norge og norske interesser på mange måter som direkte og indirekte utfordrer våre nasjonale sikkerhetsinteresser.»

At disse to utpekes som særlig utfordrende for Norge, er opplagt. Begge er identifisert som aktører i hyppige cyberangrep mot andre land. I sommer sa daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at innbruddet i Stortingets e-postsystemer i mars ble gjennomført fra Kina.

Tidligere har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) slått fast at en russisk hackergruppe utsatte Stortinget for et annet datainnbrudd. Hackingen er så avansert at det må stå statlige aktører bak. I det ene tilfellet har PST pekt på en gruppe som kaller seg Fancy Bear. Den er et underbruk av den russiske militære etterretningstjenesten GRU.

Knut Storberget sier til NRK at han vil utfordre «etablerte sannheter» og at arbeidet skal foregå i åpent lende, med mål om å skape debatt. Det er et godt utgangspunkt. Han er også opptatt av at diskusjonen skal handle om noe mer enn hvor mye penger Norge bruker på forsvar.

Forsvarskommisjonen skal vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet 10-20 år fram i tid. Arbeidet vil legge et grunnlag for neste langtidsplan for Forsvaret, for årene 2025-2028.