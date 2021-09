Kommentar

Nå blir det svenske tilstander

Av Astrid Meland

I vinter er det gode sjanser for at ungene blir smittet av corona.

Smitten har tatt av i høst. Norge har til og med passert Sverige. Veksten har ligget på toppen i Europa med en smittekurve som ligner mer på en flaggstang.

Myndighetene har sagt smitten er for høy, og oppfordret til tiltak i skolene, noe som sikkert har bidratt til utflatingen vi har sett de siste dagene.

Men samtidig mener FHI at vi ikke skal snakke så mye om smitte. Vaksinene beskytter de fleste av oss mot alvorlig sykdom. Derfor skal vi styre etter innleggelser, ikke smittetall.

OPPFORDRET TIL Å FLATE UT KURVEN: Statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige.

Fremover skal smitten ikke «slås ned». Vi skal flate ut kurven. Det blir tiltak om kapasiteten i helsevesenet trues. Ellers trengs det ikke.

Dette blir altså mer som i Sverige, hvor de gjennom hele pandemien har vist frem en plansje som sier at målet er å «plana ut kurvan».

Den samme plansjen hadde vi også i Norge. Men den ble raskt lagt på mørkeloftet. Nå er den aktuell igjen. For samfunnet skal gjenåpnes når de fleste voksne er vaksinert.

Det betyr at veldig mange flere kommer til å smittes.

TRAVELT OGSÅ I BERGEN: Lange køer utenfor testsenteret i Bergen sentrum.

For eksempel gjelder det alle de barna det ikke finnes godkjent vaksine til. Danske eksperter regner med at opp til halvparten av dem kommer til å bli smittet før jul.

I Norge har vi nær 800 000 barn er under 12 år. Om vi teller likt her, ligger det dermed an til 400 000 smittede i år bare i denne gruppen.

Tallet er selvsagt svært usikkert. Det kommer an på hvor smittsomt viruset egentlig er. Og om vi innfører tiltak.

I FHI forbereder man seg nok også på at mange vil bli smittet. Men de mener antakelig at tiltak for barna bare vil bety en utsettelse. For de under 12 har ingen vaksine, og er fortsatt mottagelige når tiltakene lettes igjen.

VIL SNAKKE MINDRE OM SMITTE: Smitten skal ned, er beskjeden fra myndighetene som samtidig synes vi ikke skal se for mye på smittetallene. Her fra fredagens pressekonferanse om corona hvor gjenåpningen ble utsatt.

Om FHI får bestemme høstens strategi, bør kanskje foreldre forberedes på at barna blir smittet og at mange må være hjemme med syke barn.

Det som lenge har vært dagligdags i Sverige, er nok fortsatt ganske skremmende i Norge.

Barna bør vel også få en forklaring. Det må være passe kjipt å ha fått beskjed om å passe seg i et og et halvt år, og så kommer en gjeng fullvaksinerte og vil dytte deg halvveis ned i smittebassenget.

Norske kritikere av helsemyndighetene mener barna ikke skal i det bassenget. De vil ha strengere tiltak til de over 12 år er vaksinert, eller kanskje helt til en vaksine for småbarn er her.

De ser på viruset som farligere for barn enn det norske myndigheter gjør. Helseministeren på sin side, sammenligner det nå med influensa.

I tillegg minner de om faren for at smitten kan lekke over i eldre aldersgrupper, hvor mange kan bli smittet på nytt selv om de er vaksinert.

Norske myndigheter mener derimot at sykdommen ikke lenger er alvorlig nok til å forsvare harde tiltak for alle.

Men de vet det kan komme mye smitte. I FHIs modeller når vi toppen på vinterbølgen rundt nyttår. De beregner – med stor usikkerhet – at mellom 300 og 3000 vil dø av corona frem mot sommeren.

Her er det ikke snakk om barn, selv om de smittes i stort monn. De hardest rammede vil fortsatt være eldre, og da enten uvaksinerte eller folk som ikke lenger beskyttes godt nok av vaksinen.

For dem kan det bli aktuelt med en tredje dose. Utviklingen avhenger i det store og hele av hvor god immuniteten er. Ingen vet helt hva som skjer.

Men det er altså fres igjen i coronaen, selv om folk flest er vaksinert.

Om vi når opp i 3000 døde, et høyst usikkert tall, så er det mange flere enn antallet døde til nå. Og det er verre enn en årlig influensa.

Men er det for mye?

Det er vel først og fremst et politisk spørsmål.

Å flate ut kurven var det FHI ville gjøre da coronaviruset kom i 2020. De så for seg en influensa som skulle bre seg til store deler av folket.

Men så var det et annet virus som kom. Og det viruset var for farlig til å bare flate ut kurven, mente norske politikerne.

I Sverige gjorde de derimot det. Og i Norge har vi hatt vel 800 døde. Sverige har straks 14700.

Men akkurat nå går det på sett og vis bedre i Sverige enn i Norge. De har langt flere immune enn oss, smitten er lavere og på toppen av det hele kan det virke som corona-sykdom gir bedre beskyttelse enn vaksine.

Det er bra de får en pause nå. Men samtidig har den svenske regjeringen satt i gang en ny utredning blant annet for å se på effekten av portforbud. De ønsker å være bedre forberedt på neste pandemi.

For det var ikke så lurt å bare flate ut kurven i mars 2020.

Når Norge gjør det nå, er det etter at folk flest er vaksinert. Det er en stor forskjell. For det svenske eksperimentet fra i fjor vil neppe noen gjenta. Det kostet altfor mange liv.