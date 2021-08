KRANGLER: – Ingen andre enn Sylo Taraku (t.h.) deler Sylo Tarakus analyse, skriver Frps Jon Helgheim.

Sylo Taraku villeder om stengte grenser

Myten om et stengt Europa er viktig å opprettholde om du ikke vil at folk skal ta migranttrusselen på alvor.

JON HELGHEIM, stortingsrepresentant (Frp)

Sylo Taraku forsøker å skape inntrykket at Europa er stengt som en festning. Dette er ikke bare uriktig, det er en direkte løgn. I pandemiåret 2020 kom det over en halv million migranter ulovlig til Europa. Det er 100.000-200.000 flere enn et gjennomsnittlig normalår før flyktningkrisen i 2015.

Hovedargumentet for hvorfor det ikke vil komme Afghanere, er ifølge Taraku at Tyrkia vil fungere som en buffer. Tyrkia bygger en mur mot Iran som til og med har piggtråd på toppen. Dette vil hindre en migrantstrøm, mener Taraku.

Men vent nå litt. Er Erdogan en forutsigbar og trygg leder som holder ord? For islamiststyret i Tyrkia har flere ganger har brukt asylsøkere som et pressmiddel i politiske spørsmål, og Erdogan kan når som helst åpne grensene til Europa. Dermed er Tarakus løsning på migrantspørsmålet å stole på Erdogan og leve på hans nåde. Men Erdogan selv uttale nylig, oversatt til engelsk: «Turkey has no duty, responsibility or obligation to be Europe’s refugee warehouse».

Videre mener Taraku at Hellas vil stanse migrantstrømmen fordi de nå plutselig har blitt strenge. Dette er i beste fall ønsketenkning. Schengens yttergrenser lekker som en sil. Beviset på dette er at det fremdeles kom inn over en halv million ulovlige migranter, tross pandemien. Vi har fremdeles et utall såkalte «redningsskip», hvor ulike NGOer fungerer som menneskesmuglernes forlengede arm.

Hellas har bevist de verken har evne eller vilje til å fungere som en effektiv beskytter EUs yttergrense. Ei heller evner de å organisere registrering og returer av migranter, eller å overholde Dublin-avtalen. Allikevel mener Taraku at Hellas er en del av løsningen, til tross for at landet er ett av hovedproblemene når det kommer til innstrømmingen av illegale migranter.

Taraku har rett i at Norge er et mindre attraktivt land å søke asyl i nå, enn for bare få år siden. Årsaken til det er at Frp fikk med seg flertallet i Stortinget på å gjennomføre historiens strengeste innstramminger på asyl- og integreringspolitikken i 2016. Taraku har også rett i at signalene som sendes av politikere er av stor betydning, som da Jonas Gahr Støre i 2015 inviterte 10.000 syrere. Resultatet den gang var livsfarlig kaos på grensene og over 30.000 asylsøkere kom.

Konklusjonen til Taraku lyder «Det er ingen grunn til å frykte en gjentakelse av migrasjonskrisen fra 2015.» Her må Taraku sitte på etterretning ingen andre Europeiske land innehar, for ingen deler hans selvsikkerhet.

Frankrikes president Emmanuel Macron uttalte nylig, oversatt til engelsk: «We must anticipate and protect ourselves against significant irregular flows of migration that would endanger those who use them and fuel trafficking of all kinds». Ifølge den tyske innenriksministeren Horst Seehofer kan Talibans maktovertakelse: «prompt anywhere between 300,000 and 5 million Afghans to take flight». EUs Ylva Johanson sa forrige uke at Europa «should not wait until people stand at our external border».

Slik fortsetter listen. Det er ingen av EUs land eller ledere som ikke tar høyde for en enorm flyktningkrise ut av Afghanistan og forbereder seg på den. Med andre ord: Ingen andre enn Sylo Taraku deler Sylo Tarakus analyse.