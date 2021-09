Kommentar

Det store skillet: Enklest å være tøff på avstand

Av Leif Welhaven

Ståle Solbakken og Clas Brede Bråthen har, hver på sin kant, tatt kampen for muligheten til å drive idrett under pandemien.

Både Ståle Solbakken og Clas Brede Bråthen sang ut om det de oppfattet som urettferdighet under pandemien. Men det er visst stor forskjell på takhøyden avhengig av hvor kritikken rettes.

Å være en frittalende leder i norsk idrett kan bli møtt på svært ulikt vis. Det forteller historien om Solbakken og Bråthen mye om.

Så lenge roperten rettes utad, er det tydeligvis lett å applaudere en leder som kompromissløst fronter noe vedkommende tror på.

Men om det er forhold innad i en organisasjon lederen stiller spørsmål ved, kan det visst være illojalt å stå opp for en fanesak.

Ståle Solbakken er ansatt for å trene landslaget, men har vært vel så viktig som «idrettspolitiker» de siste månedene. Det skal forbundet være takknemlig for

Omdømmeskaden for NFF etter en grumsete Qatar-debatt hadde vært enda verre om det ikke hadde vært for Solbakkens inntreden.

Men nå har landslagssjefen gjort noe svært oppsiktsvekkende. Han blander inn partipolitikk.

Det er en betydelig forskjell på å kjempe for idrettens rammer under en pandemi, og å ta offentlig stilling til hvem som bør styre landet vårt.

Det er flere spørsmål idrettsledere kunne ha stilt om dette:

Bør en landslagssjef ta på seg en partipolitisk hatt knyttet til en betent sak?

Har vi et landslag i både rødt, hvitt og blått dersom sjefen går i krigen for den eller eller den fargekoden i regjeringskontorene?

Denne debatten har vi sett relativt lite til.

På idrettskonferansen «NIPA» på Ørland fikk NFF-visepresident Jon Mørland spørsmål om temaet.

Svaret sentrerte rundt behovet for takhøyde i norsk idrett. Den verdien er usedvanlig viktig.

Her skal NFF ha for at det har vært rom for at Solbakken også har vært tydelig overfor egen arbeidsgiver.

Det er jo avgjørende at ytringsrommet ikke bare gjelder når det er myndighetene som er mottager av kritikken. Her fremstår dessverre takhøyden ulik i forskjellige organisasjonsledd.

Kjernen i Solbakkens kritikk har handlet om rammebetingelser under covidkrisen. Han har irritert seg over publikumstak på Ullevaal, kamper som måtte flyttes utenlands og det han opplever som konkurransevridning som et resultat av politikk.

Også konflikten mellom Clas Brede Bråthen og toppene i Norges Skiforbund handler om en idrettstopp som uttrykte frustrasjon om konsekvenser av pandemien for muligheten til å utøve idrett. Det var ikke så populært.

Et intervju i Dagbladet 15. desember er sentralt i forbundets sak mot ham.

Der uttaler Bråthen seg kritisk til hvor hardt jentene rammes. Et spørsmål han stiller er hva kulturdepartementet har foretatt seg, men han problematiserer også om Norges Skiforbund har gjort nok i et likestillingsperspektiv.

Intervjuet fant sted etter avlysningen på Lillehammer. Forbundstoppene reagerer på at noe annet enn kun smittevern trekkes inn.

Kritikken har falt NSF-ledelsen så tungt for brystet at de bruker intervjuet aktivt i det formelle grunnlaget for å kvitte seg med Bråthen etter sesongen.

Selvsagt kan vi ha ulike meninger om innholdet i sportssjefens uttalelser. Men hva er så ille i det han uttaler?

At det skal ramme ham personlig at han står opp for det han mener, også om det stilles kritiske spørsmål til egen organisasjon, er det vanskelig å forstå. Leser du hele intervjuet i Dagbladet, er det vanskelig å finne noe annet enn en engasjert ildsjel i teksten.

Kontrasten blir enda større sett i sammenheng med hvordan annen form for frittalenhet - med det mål å kjempe for sitt eget miljø - blir håndtert av et toneangivende forbund i landets største folkebevegelse.

I begge sakene er temaene vanskelige og interessante.

Selv om sakene selvsagt er veldig ulike, er det er noe tankevekkende over hvor ulike reaksjoner disse to har blitt møtt med av sine overordnede.

Det må være rom for å fighte for noe man tror påi norsk idrett, også i det offentlige rom. Da må det være lov til å fyre av en salve både i den ene og den andre retningen.

Men dessverre kan det være enklest å være tøff på avstand.