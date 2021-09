Leder

VG mener: Viktig vern

SUNNMØRSALPANE: Utsikt fra Saksa i det som kan bli en av våre nye nasjonalparker.

I siste valgkampuke tar Regjeringen sats og foreslår ti nye nasjonalparker.

Det er en spenstig plan: Fire helt nye nasjonalparker i Vest-Norge. I tillegg ønsker regjeringen å gi tilsvarende status til seks landskapsvernområder i Trøndelag, Møre og Romsdal, Agder og Vestland fylke.

Dersom forslaget bifalles av det nye Stortinget, kan det få inngripende konsekvenser utover ivaretakelse av vakker natur. Regjeringens initiativ – slik det foreligger – vil slå beina unna en planlagt vindmøllesatsing.

Blant områdene som vurderes er Masfjordfjella i Nordhordland. Hvis dette blir nasjonalpark, kan man skrinlegge eksisterende planer om vindkraftutbygging.

Ifølge Bergens Tidende har selskapet Norsk Vind innlemmet deler av dette arealet i en omfattende utbygging, angivelig det største landbaserte vindkraftprosjekt i hele Europa.

«At eit område blir nasjonalpark betyr at denne staden har heilt spesielle naturverdiar som vi meiner det er særs viktig at Noreg vernar og tar vare på for framtida», skriver klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) på departementets hjemmeside om regjeringens forslag.

De fire nye nasjonalparkene som planlegges er Sunnmørsalpene i Ørsta kommune, Hornelen i Bremanger, Øystesefjella i Kvam, Samnanger og Vaksdal og Masfjordfjella i Alver og Masfjorden kommuner.

I tillegg foreslås det å omregulere landskapsvernområdene Sylan i Trøndelag, Trollheimen i Møre og Romsdal og Trøndelag, Ålfotbreen i Vestland, Oksøy-Ryvingen, som omfatter den ytre skjærgården mellom Mandal og Kristiansand, samt Flekkefjord og Listastrendene til nasjonalparker.

Regjeringen vil også be om utvidelse av 13 nåværende nasjonalparker, herunder Blåfjella-Skjækerfjella i Trøndelag, Femundsmarka, Dovre, Jostedalsbreen og Jotunheimen.

Uten å ta stilling til det aktuelle vindkraftprosjektet, vil vi bifalle regjeringens initiativ. Vern er den beste metoden for å bevare natur og biologisk mangfold. Samtidig er de foreslåtte landskapene viktige friluftsområder. Vi deler Naturvernforbundets oppfatning om at dette er en viktig videreføring av den globale dugnaden om å stanse naturtapet.

Samtidig er Naturvernforbundet kritisk til at hverken Preikestolen i Rogaland eller Østmarka utenfor Oslo er tatt inn i regjeringens plan. Østmarka er et stort skogområde med dokumenterte naturverdier, mens Preikestolen omfatter en unik kombinasjon av fjell, fjord og vassdrag.

Bekymringen er forståelig. Men utelatelsen har en forklaring. Utredningen av Østmarka nasjonalpark er allerede igangsatt, og vil formodentlig føre til fremleggelse av et selvstendig verneforslag på et senere tidspunkt.

Hva Preikestolen angår, ønsker Stranden kommune nye vurderinger av hva en verneplan vil innebære. Kommunen har i dag store inntekter på denne attraksjonen, og vil utrede hvordan bærekraft og utnyttelse av den spektakulære naturressursen kan kombineres. Derfor er vern midlertidig lagt på is.

Mye kan tyde på at Sveinung Rotevatn får avløsning som miljøminister etter mandagens stortingsvalg. Forhåpentlig får han en etterfølger som ser verdien av å videreføre den ambisiøse verneplanen.