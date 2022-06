ETTER SKUDDENE: – Når det gjelder mange muslimer, særlig organisasjonene deres, er jeg ærlig talt lei av de gjentatte, alltid et par døgn forsinkede forsikringer om at «vi tar avstand fra drap». Det skulle da bare mangle. Det som er påkrevet, er øyeblikkelige forsikringer, som må være rotfestet i hver enkelt, om at mennesker har rett til å finne sin egen kjærlighet og sine egne, sanne uttrykk, skriver Anne Holt.

Det er grunn til å grue seg

Viktigere enn markeringer og regnbueflagg blir Den store samtalen. Og den må tas nå.

ANNE HOLT, forfatter

En gang i tiden handlet Pride relativt enkelt om «retten til å elske hvem man vil». Det har vært en lang kamp på mange fronter og langs mange strategiske spor. Bare i noen land er den kronet med et visst hell.

Som i Norge, der – i alle fall tilsynelatende – en stor majoritet har vent seg til dette. Og svært mange omfavner det så selvfølgelig at det har gjort manges liv enormt mye enklere.

Godt er det.

De siste årene har Pride imidlertid i stadig større grad handlet om «retten til å VÆRE den man vil». Til å finne sitt eget uttrykk, både indre og ytre, og om å ta selvsagt plass i det offentlige som nettopp den man ER, slik man opplever det selv.

Parallelt med denne utviklingen ser man skepsisen stige. Ordskiftet hardne. Latterliggjøringen øke. Mens billedbruken i det store, offentlige rom i dagene etter den tragiske hendelsen natt til lørdag viser hav av regnbueflagg og blomster og sørgende mennesker, med andre ord ufarlige, sympatiske illustrasjoner, var det annerledes i ukene som gikk forut for sist helg.

I ytterkanten av offentligheten har vi sett dem lenge. «Rare» transpersoner. «Fjollete» skruller. «Skremmende» homser i lær og med halvnakne stumper, særlig det ene fotografiet av «et par av arten» som sitter på huk og kommuniserer med det uskyldsrene barnet.

Disse bildene spiste seg så innover i offentligheten. De ble spredt videre. Av noen til skrekk og advarsel, av andre som åpenbare forsøk på latterliggjøring.

Av andre igjen som effektive blås i hundefløyten; det smått uheldige bildet av Jonas Gahr Støre som duskedame i en tidligere parade er det kanskje beste eksempelet.

Seriøse, tunge samfunnsdebattanter legger det ut i en forsøksvis «humoristisk» tone, haterne hiver seg på.

Nei. Pride handler ikke bare om noe så ufarlig som retten til å elske hvem man vil. Det er en menneskerett, og det skjønner de fleste her til lands. Heldigvis.

Pride i dag handler om et langt større lerret. Om en langt mer omfattende endring. Det handler om aksept av mennesker som utfordrer oss på nye måter. Som virker langt mer provoserende enn homseparet som bor på vestkanten på fireogtyvende året og er glad i hagestell, tar seg godt av svigermor og er elsket av onkelbarna.

Dette blir ikke lett.

Kampen for den nye aksepten forutsetter at vi tar større diskurser med oss selv. At vi godtar selv det vi ikke helt forstår, men at vi samtidig må få være åpne om våre motforestillinger.

I dagene, ukene, årene som kommer er vi tvingende nødt til å skape arenaer for debatt som kan være fruktbare, ikke gjensidig fordømmende. Vi må sette skarpere grenser for ordbruk. Vi må huske at selv om ytringsfriheten er og skal være absolutt, er ytringskultur noe vi selv skaper og røkter.

Om meningen er å fordømme og skape motsetninger, trenger vi ikke å bry oss om den. Om hensikten er å nå en slags common ground, må vi bruke ordene våre fornuftig. Konstruktivt.

Og vi må, som Unge Høyres leder Ola Svenneby gjør et svært godt poeng av i en kronikk forleden, se at religioner og religionsutøvelse kan være alvorlige hindre for frihet for alle.

Når det gjelder de kristne, ser homsehistorien stygg ut, men holdningene har blitt mye bedre i det store og hele.

Når det gjelder mange muslimer, særlig organisasjonene deres, er jeg ærlig talt lei av de gjentatte, alltid et par døgn forsinkede forsikringer om at «vi tar avstand fra drap». Det skulle da bare mangle.

Det som er påkrevet, er øyeblikkelige forsikringer, som må være rotfestet i hver enkelt, om at mennesker har rett til å finne sin egen kjærlighet og sine egne, sanne uttrykk.

Sanne for dem. Ikke for deg. Du behøver ikke engang like det. Men du må ha troskap til tesen om at de er likeverdige deg.

I over 60 år har jeg levd godt på min fars doktrine: «Du vil møte dumme mennesker gjennom livet. Snu ryggen til dem og gå videre».

Om det nå faktisk er slik at en mann i Allahs navn drepte og skadde fredelige, festglade mennesker på grunnlag av at de var skeive, her i Norge, i min egen by, må jeg revurdere klokskapen i regelen jeg til nå har levd etter.

Viktigere enn markeringer og regnbueflagg blir Den store samtalen. Og den må tas nå.

Det er dessverre grunn til å grue seg. På den annen side; kanskje jeg tar feil i det også.

Det ville i så fall være vidunderlig.

Innlegget ble først publisert på Holts Facebook-side og gjengis her med tillatelse.