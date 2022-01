Kommentar

Den store usikkerheten

Av Per Olav Ødegård

ØVELSE: Ukrainske reservestyrker deltok på en militærøvelse nær Kiev 25. desember. Deres oppgave er å forsvare hovedstaden.

Møtet mellom utenriksministrene fra USA og Russland i Genéve ga ingen svar på det store spørsmålet om krig eller fred.

Budskapet fra Moskva er bevisst tvetydig.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov gjentar at Russland ikke har noen planer om å angripe Ukraina. Samtidig har Russland mobilisert mer enn 100 000 soldater nær Ukrainas grenser.

Da USAs utenriksminister Antony Blinken tidligere i uken besøkte Kiev sa han at det er uklart hva som er Russlands viktigste krav. Det er ikke sikkert at han ble noe klokere av å møte Lavrov i dag.

Det virker som om president Vladimir Putin ser seg tjent med at USA og allierte er i villrede om hva han egentlig ønsker å oppnå. Og om han virkelig har til hensikt å starte en ny invasjonskrig.

President Joe Biden sa på en pressekonferanse onsdag at han ikke er sikker på om Putin vet hva han skal gjøre, men la til:

– Jeg gjetter på at han vil gå inn. Han må gjøre noe.

ADVARTE: På en pressekonferanse i Det hvite hus på onsdag advarte president Joe Biden på nytt president Vladimir Putin mot å angripe Ukraina.

Putin flytter store troppestyrker nær Ukrainas grenser og stiller krav til vestlige land som han vet de hverken kan eller vil innfri.

USA og Nato vil ikke hindre europeiske land i å søke medlemskap i forsvarsalliansen. De vil heller ikke utelukke at Ukraina en gang i fremtiden blir medlem. Og de vil fortsatt bidra til forsvaret av Nato-medlemsland i øst.

Russland har truet med at å avvise kravene vil forverre sikkerhetssituasjonen for alle land i Europa, uten unntak.

– Vi har ingen intensjon om å angripe, starte en offensiv eller invadere Ukraina, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov.

Og likevel mobiliserer Russland militært i grenseområdene. I tillegg deltar russiske styrker i en militærøvelse i Hviterussland. Om Putin vil kan de angripe Ukraina på flere fronter.

Ifølge Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, er det Biden som destabiliserer situasjonen. Det er en oppsiktsvekkende ansvarsfraskrivelse. Putin skaper en krise og anklager deretter Biden for å øke spenningen. Etter møtet i Genéve sa Lavrov at han nå håper «følelsene vil avta». Men det er Russland som har skapt frykten for en invasjon.

TOPPMØTE: Presidentene Joe Biden og Vladimir Putin møttes til toppmøte i Genéve i juni 2021.

Biden har utvilsomt rett når han sier at Putin ønsker å teste USA og Nato. Det vil være en seier for Putin hvis han med militær mobilisering og ufravikelige krav greier å splitte samholdet blant vestlige allierte. Dette er stresstesten for det vestlige samhold.

Onsdag oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron EU til å føre sin egen dialog med Russland. Biden erkjente noen timer senere at det er ulike syn blant allierte, men at det er svært viktig at Nato-landene står sammen. Slik bidro både Macron og Biden til å så tvil. Deretter drev EUs utenrikssjef Josef Borrell brannslukking. Han ringte både Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og utenriksminister Blinken for å understreke behovet for “en sterk, klar og forenet transatlantisk front”.

Etter et møte med sin tyske kollega, Annalena Baerbock, i Berlin sa Antony Blinken at det er bred enighet blant allierte om hvordan de skal svare på en mulig russisk invasjon i Ukraina.

MØTE I KIEV: Utenriksminister Antony Blinken (t.h.) møtte onsdag Ukrainas president Volodymyr Zelenskij.

Putin har to muligheter.

Hvis han gir ordre til en invasjon vil prisen utvilsomt bli svært høy. Først og fremst vil det koste mange menneskeliv. Dernest vil strenge internasjonale sanksjoner ramme Russland hardt.

Et angrep på Ukraina vil også føre til at Nato styrker forsvaret i øst, som er det stikk motsatte av hva Putin ønsker. Det er allerede i ferd med å skje, på grunn av trusselsituasjonen.

Den andre muligheten er at Putin reduserer det russiske militære nærværet i grenseområdene. Slik kan han effektivt demonstrere at frykten for en russisk invasjon er ubegrunnet. Men hva har han da oppnådd med sabelrasling og trusler? Hva er Putins exit-strategi fra en posisjon han selv har valgt?

Lavrov sier at russerne nå avventer et skriftlig svar fra USA på deres «forslag». Det mest rasjonelle og beste utfall av krisen er at Russland og Nato-landene fortsetter den diplomatiske dialogen, slik forsvarsalliansen allerede har foreslått. Det finnes en politisk vei ut av krisen, men da må Putin endre kurs.

Putin oppnår ikke å få Nato til å forlate viktige prinsipper i sikkerhetspolitikken. Men han kan si at han har fått USA og alliertes oppmerksomhet. Dialogen vil være gjenopprettet. Det kan åpne for forhandlinger om rustningskontroll og tillitsskapende tiltak. Det er i alles interesse.

Alternativet er en katastrofe.

