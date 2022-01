Leder

Den skjulte pandemien

I 2019 anslo FN at det på verdensbasis dør minst 700 000 mennesker som følge av antibiotikaresistente bakterier. Hvert år. Nå vet man at anslaget var altfor lavt.

Ifølge en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Lancet denne uken kostet antibiotikaresistens i 2019 om lag 1,3 millioner menneskeliv.

Det betyr at infeksjoner med bakterier som ikke knekkes av antibiotika, tar flere liv enn HIV og malaria.

Resistente bakterier og andre motstandsdyktige mikrober var dessuten en medvirkende årsak til ytterligere 3,7 millioner dødsfall på verdensbasis.

De nye funnene gjør at forskerne frykter de nå må endre fremskrivningen av et skrekkscenario der denne type resistens hvert år tar livet av ti millioner mennesker. FN anslo så sent som i fjor at det kunne skje innen 2050.

Trolig vil denne dystre milepælen bli nådd tidligere, dersom det ikke lykkes å få bedre kontroll – ikke bare med spredningen av disse bakteriene, men også med en ukritisk antibiotikabruk.

Coronapandemien blir i så fall en «flau bris» sammenlignet med den ekstrem-stormen antibiotikaresistens kan blåse opp til, dersom vi får epidemier av bakteriesykdommer som medisiner ikke virker mot.

Det er en trøst, om enn noe mager, at Norge ligger brukbart an i kampen mot resistente bakterier. Men som vi vet: Virus, bakterier og mikrober kjenner ingen grenser.

I et globalt samfunn der persontransport, varehandel og utveksling av tjenester helst skal gå mest mulig sømløst, er det også store utfordringer knyttet til spredning av sykdommer.

Resistente bakterier forårsaker sykdomsutbrudd på tvers av landegrensene, slik at ingen er helt trygge før det enkelte land får bedre kontroll med antibiotikabruken.

Norsk landbruk har lenge gått foran, og kan vise til forbilledlige resultater sammenlignet med andre land når det gjelder bruk av antibiotika til matproduserende landdyr. Den årlige NORM-VET-rapporten fra Veterinærinstituttet viser at dette forbruket nå er godt under regjeringens mål.

Før jul ble det kjent at Helsedirektoratet strammer inn legerådene for bruk av antibiotika også innen humanmedisinen. De nye retningslinjene i primærhelsetjenesten vil være veiledende blant annet for fastleger.

Studier viser at lavest mulig dose i kortest mulig tid gir tilstrekkelig effekt, samtidig som man unngår å «fôre opp» bakterier til å tåle stadig høyere nivåer av medisin.

Det er dette høye forbruket, blant annet fordi antibiotika i mange land ikke er reseptbelagt, som har gjort det vanskelig å behandle selv de mildeste og mest vanlige betennelser.

I dag skiller Norden og Nederland seg positivt ut fordi det bare er her vanlig penicillin fortsatt virker. Overforbruket i store deler av verden for øvrig har medført at dette legemiddelet ikke lenger har noen virkning.

Verdens helseorganisasjon er svært bekymret. En skjult pandemi kan være under oppseiling. Det er all mulig grunn til å ta faresignalene på største alvor.