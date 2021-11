ADVARER: Hvis klesindustrien fortsetter slik som den gjør i dag vil utslippene øke med 50 prosent frem til 2030, skriver Kornelia Minsaas.

Debatt

Nå MÅ moteinfluenserne ta ansvar!

Vi kan ikke lenger sitte og nikke, glise, like og bestille. Mens FN varsler klimakrise, spyr klesindustrien ut ti prosent av verdens samlede CO₂-gasser.

KORNELIA MINSAAS, innholdsprodusent og SoMe-konsulent

Instagram drukner av rykende ferske antrekk og TikTok-fans elsker å «get ready with» moteinfluensere som kler på seg.

For å holde tritt med trendene lanserer «ultra fast fashion»-kjeder med over 6000 nye varer hver eneste dag, som krever at ansatte jobber tredoble skift for å lage billige klær ... til oss.

Vi må stoppe det som kalles fast fashion. Måten mange moteinfluensere tjener penger på i dag er dessverre langt fra bærekraftig. Selv om mange er bra mennesker, er ikke nødvendigvis bedriften deres det. Vær så snill, ta ansvar!

Hvite menn i 50-åra gjorde før narr av rosabloggerne som poserte på gaten, men lo ikke like høyt da skjønte hvilke summer det var snakk om. Mange influensere lever av antrekkene sine, og kan lett tjene 50.000 kroner på et bilde ikledd rosa kjole med grønn smoothie i hånden. Bransjen er imponerende mektig, men dessverre er mye av påvirkningskraften og reklameinntektene som følger med ekstremt forurensende.

Instagram-feeden drukner i nye antrekk og fargepaletter hver eneste dag. Menneskene på bildene kan sikkert ha gode kvaliteter og verdier, og det kan hende plaggene er valgt ut med omhu. Kanskje promoterer de en eksklusiv kolleksjon av slitesterk ull og silke, eller viser frem «grønnere» plagg i 40 prosent resirkulert polyester fra en rimelig kleskjede. Kanskje leverer de tilbake plaggene etter samarbeidet for å redusere eget forbruk.

Men dessverre spiller disse detaljene ingen rolle, for skaden er allerede gjort ... Behovet hos følgerne har oppstått og fast fashion-fabrikkene er godt i gang med produksjonen. Problemet ligger nemlig i frekvensen av antall nye antrekk som frontes, ikke i hva klærne består av eller hvor de kommer fra.

Det er ikke normalt å fornye seg hver uke!

Influensere skaper behov som fører til økt etterspørsel. Den amerikanske modellen Bella Hadid kan på et bilde rocke en unik, rosa bøttehatt i alpakka fra 60-tallet kjøpt fra UFF, som på noen få dager vil kopieres av en «ultra fast fashion»-kjede. I en sleip annonse kan bøttehatten bli vår til en billig penge på noen få klikk, spesielt hvis vi shopper med penger vi ikke har (en annen sak vi må snakke mer om!).

Plutselig har vi mottatt en rosa bøttehatt i elendig kvalitet, og fyrer løs et bilde på Instagram. Hva skjer så med bøttehatten, etter noen likes..?

Folk er ikke villige til å betale store summer for ting influensere mottar gratis, og havner raskt i «fast fashion»-fellen på et lavt budsjett. Billige klær i dårlig kvalitet blir fort nuppete, krøllete og «oppbrukte», som er vanskelig å selge videre.

Derfor donerer vi til Fretex for god samvittighet, selv om mottakene oversvømmes av klær. «Bruk og kast» fører til at 87 prosent av fibrene som brukes i klesproduksjon ender i flammer eller på søppeldyngen. Plaggenes livsløp er ikke så sirkulært som vi liker å tro. Hvis klesindustrien fortsetter slik som den gjør i dag vil utslippene øke med 50 prosent frem til 2030.

Mange mener at det er følgernes feil som «velger» å bli påvirket, men det blir for enkelt. Det er ikke slik det fungerer. En god huskeregel for følgere er at influensere bygger business på innhold som engasjerer oss mest. Vi må tørre å stille krav og forventninger til det vi ser i feeden vår, og vise med likerknappen hva vi vil se mer av. Samtidig må moteinfluensere ta samfunnsansvar, slutte å normalisere en konstant fornyelse av klesskapet, og bruke makten sin til å inngå bærekraftige samarbeid som både gir inntekt og påvirker verden positivt.

Bruk antrekk om og om igjen – det kan bidra til å redusere etterspørsel og produksjon av fast fashion! Mindre kjøpepress og trender, mer gjenbruk, vær så snill!