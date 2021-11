Kommentar

Kina leker med ilden

Av Per Olav Ødegård

DIGITALT MØTE: President Joe Biden snakket med sin kinesiske kollega Xi Jinping da det var sent kveld i Washington, D.C og morgen i Beijing.

I tre og en halv time snakket presidentene Joe Biden og Xi Jinping om alt som skiller USA og Kina. Men også om at de må unngå at konkurranse utarter i konflikt og krig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Dette første toppmøtet ga ingen konkrete resultater. Det er ikke grunnlag for å si at ett møte endrer noe vesentlig i et meget anstrengt forhold.

Men i det minste snakker de sammen.

Xi kalte Biden for «min gamle venn» i begynnelsen av samtalen. De to lederne kjenner hverandre godt fra flere møter da Biden var visepresident.

Men forholdet har kjølnet. Kina har i harde ordelag angrepet Biden-administrasjon for å være aggressive og preget av en “kald-krigs-mentalitet”.

les også Taiwan og menneskerettigheter var tema mellom Biden og Xi

Forholdet ble ikke bedre av at Donald Trump flyttet ut og Biden inn i Det hvite hus.

Det ble bare mer anstrengt da Biden kritiserte kinesiske menneskerettighetsbrudd, noe han gjentok i natt. Det ble ytterligere forverret da Kina økte det militære presset mot Taiwan. I natt advarte Xi imidlertid Biden mot å leke med ilden, men det er Kina som til stadighet sender krigsfly inn mot Taiwan.

Det er første gang de to lederne ser hverandre i øynene etter at Biden ble president i januar. Det skjedde riktignok via videolink, som var den beste alternativet ettersom Xi i coronatiden ikke reiser utenlands. Biden tok initiativ til møtet.

Biden vil at USA skal konkurrere intenst med Kina, men han ønsker også et intenst diplomati. Det handler om å holde kommunikasjonslinjer åpne, unngå at misforståelser fører til konflikt og opprette det han kaller “fornuftige rekkverk” for å unngå alvorlige kriser.

Xi sier at han ønsker å bidra til et bedre samarbeid USA, basert på gjensidig respekt. Det siste betyr at USA ikke skal blande seg inn i det kineserne definerer som deres affærer.

les også Falsk trygghet i en farlig verden

STORSKJERM: Toppmøtet ble overført til verden, her følger noen med fra en restaurant i Beijing.

USA og Kina er i en global kappestrid, økonomisk, politisk og strategisk. Striden er uunngåelig fordi Kina utfordrer USAs rolle som ledende supermakt i det 21. århundre.

Daværende visepresident Biden skal i et møte med Xi i Beijing for ti år siden ha fortalt at faren pleide å si at det eneste som er verre enn en krig er en utilsiktet krig. Det er i det minste noe den nye og den gamle supermakten kan være enig om.

Bidens største utenrikspolitiske utfordring er å håndtere det særdeles kompliserte forholdet til Kina. Han ønsker å gjøre det på en måte som ikke ender i væpnet konflikt.

Hvis det likevel skulle gå galt er sjansen stor for at det skjer på Taiwan. Det ble også et sentralt tema da Biden og Xi snakket sammen. Ifølge statlige kinesiske medier advarte Xi amerikanerne mot å “leke med ilden” på Taiwan.

– De som leker med ild brenner seg, skal Xi ha sagt.

les også Frykt for invasjon

Fra et amerikansk synspunkt er det imidlertid Beijing som leker med ilden ved militær oppbygging i Sør-Kinahavet og forsøk på å undergrave stabilitet og fred i Taiwanstredet. Biden advarer Kina mot å forsøke å endre Taiwans status.

I flere tiår har kommunistpartiets ledere snakket om at øya må innlemmes i Folkerepublikken Kina, men Xi er den første som rår over tilstrekkelig militær styrke til å gjør en erobring mulig.

I motsetning til i Kina velger folket på Taiwan sine ledere i demokratiske valg. Folket har gitt tydelig beskjed om at de ikke vi ha noen gjenforening. De ønsker selvsagt ikke å miste personlig frihet og demokrati.

Denne overbevisningen er bare blitt sterkere når de ser hvordan Kina opptrer i Hongkong. Kina kan heller ikke lokke med økonomisk gevinst ettersom levestandarden er høyere på Taiwan.

les også Taiwan-saken tilspisses: – Kina er villig til å gå til krig

Kina har trappet opp ordbruken, men også Biden har skjerpet tonen. Da Biden på et folkemøte nylig ble spurt om USA ville beskytte Taiwan svarte han bekreftende: – Vi er forpliktet til å gjøre det. To ganger etter Bidens spissformuleringer har det vært nødvendig for Det hvite hus å presisere at USAs Taiwan-politikk ikke er endret.

I over 40 år har USAs holdning til Taiwan vært kalt strategisk tvetydighet. USA støtter Taiwan politisk og militært, dog uten å gi noen sikkerhetsgaranti. Det er en bevisst linje at det skal være uklart hvordan USA vil reagere på et angrep mot Taiwan.

Så lenge USA hadde et klart militært overtak på Kina fungerte tvetydighet som tilstrekkelig avskrekking. For Kina ville det være både risikabelt og kostbart å utfordre USA. Men maktbalansen i disse farvann er i ferd med å endres i Kinas favør og i det siste har kineserne økt det militære presset mot Taiwan.

les også Kina blir mektigere: Dette er konsekvensene

USAs budskap til Beijing er at de ikke bør gjøre noe som endrer Taiwans status. Samtidig forteller USA myndighetene på Taiwan at de ikke kan basere seg på amerikansk beskyttelse hvis de erklærer uavhengighet.

USA og Kina skiller lag når det gjelder Taiwan, menneskerettigheter, handelspolitikk, cybersikkerhet og mange andre områder. Men på andre felt har de en felles interesse av å samarbeide.

Kina og USA lanserte overraskende et klimasamarbeid på toppmøtet i Glasgow i forrige uke. Det kan være mulig å samarbeide diplomatisk samarbeid i forhold til Nord-Korea, Myanmar og kanskje Iran.

Men den grunnleggende trenden er at USA og Kina er intense konkurrenter og vil være det i tiårene som kommer. Spørsmålet er om det vil skje i fredelige former. Om dette krevende forholdet kan håndteres, slik Biden sier.