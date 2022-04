VIL HA KARAKTERER: Vivianné Bach og Kristin Ervik Snortheim.

Debatt

«25 under 25»: Ikke fjern karakterene i skolen!

Vi er to elever fra to forskjellige skoler, går på to forskjellige linjer og to forskjellige trinn. Én ting vi har til felles er at vi ikke i like stor grad får karakterer lengre. Det er problematisk.

Publisert:

VIVIANNÈ BACH, 2.nestleder i Aker Unge Høyre og VG1-elev ved Vika videregående skole

KRISTIN ERIK SNORTHEIM, Arbeidsutvalgsmedlem i Akershus Unge Høyre og VG3-elev ved Nannestad videregående skole

Mappevurdering er en vurderingsform hvor man leverer inn oppgaver i løpet av en periode og på slutten av halvåret kan forbedre innleveringene sine som en siste sjanse for å få en bedre karakter.

Problemet med mappevurdering er at tilbakemeldingene ved hver innlevering ofte er med en vag oversikt om man er på lav, middels eller høy måloppnåelse.

Vurderingsformen gir oss elever dårlig forutsigbarhet, fordi det er vanskelig å tolke en tilbakemelding uten tallkarakter.

Det har også kommet ny vurderingsforskrift. Den vektlegger underveisvurdering i mye større grad enn tidligere.

Mange skoler tolker den ved at elevene skal få veiledende tilbakemeldinger, men ikke karakterer.

Det ender opp med at en elev som allerede ikke vet hvor de ligger an, er nødt til å gjette seg frem til en karakter de ikke får før på slutten av året. Det er å leke med fremtiden vår.

Karakterpress er og har vært et stort problem. Men å skjerme elever fra å vite hvor de ligger an, hindrer ikke presset - tvert imot, det skaper bare mer stress.

Hvilket forhold vi har til karakterer, baserer seg sterkt på hvordan lærere bestemmer seg for å undervise og kommunisere med oss elever. Det kommer alltid til å stå tall på vitnemålene våres.

Det er viktig med tilbakemelding, men karakterer kan også gi oss elever mer stabilitet og forutsigbarhet. Motivasjonen synker drastisk når man alltid er usikker på hvor læreren din synes du ligger an i et fag.

For eksempel, kan man få en tilbakemelding som høres kjempebra ut, men egentlig er karakteren man forventet verre enn det som ble sagt.

Tanken er god, men det funker ikke i praksis.

Når man søker på høyere utdanning, blir man vurdert ut ifra karakterer som blir satt på vitnemålet. Om du skal studere i utlandet får du karakterer. Om du skal dra på utveksling eller søke jobb i utlandet, vil det også blitt lagt vekt på karakterer. I tillegg til at et par stipender krever karakter i utlandet. I arbeidslivet kommer vi uansett til å bli stilt krav til.

Videregående skole skal forberede oss til høyere utdanning, spesielt når vi begge går studiespesialiserende linjer. Det var også derfor vi valgte å gå studiespesialiserende linjer, nettopp fordi vi ville bli forberedt til studielivet.

Når vi blir satt inn i et system med mindre krav og mer sjonglering av karakterer, fører det til det motsatte.

Eksamen er avlyst. Fraværsgrensen er fjernet. 4-er kravet på lærerutdanningen er fjernet. På toppen av dette, blir vi heller ikke gitt karakterer.

Det norske skolesystemet setter færre og færre krav til oss elever og skader mer enn det hjelper. Med den nye regjeringen er vi redde for at vi som elever blir satt i en virkelighetsfjern boble. La oss i det minste beholde karakterene våre.