NÅR IKKE MÅLET? – Det er ikke fysisk mulig å redusere energibruken så mye som det er nødvendig for å nå dette, uten dramatiske kutt i grunnleggende menneskelig velferd over hele verden, mener Øystein Sjølie.

Debatt

1,5-gradersmålet blir ikke nådd

Klimamålet er umulig å nå, men vi kan leve fint med det.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ØYSTEIN SJØLIE, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet

Anne Karin Sæther i Footprint skriver i VG lørdag 2. april at vi trenger ekstreme klimatiltak for å klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Dessverre er det neppe mulig å redusere utslippene så raskt som er nødvendig for å holde temperaturøkningen under 1,5 grader. For å holde oppvarmingen under 1,5 grader må hele verdens utslipp halveres innen 2030.

Utslipp av klimagasser skyldes at maskiner og bygg bruker fossil energi. Fossile energikilder er billige, og kull og olje er enkle å lagre og transportere. Samtidig er energitettheten høy. En liter diesel koster 10 kroner før avgifter, og kan lagres på en billig plastflaske. Energiinnholdet tilsvarer 10 kWh, noe som er nok til å drive et kjøleskap i ti dager.

Maskinene, særlig i rike land, blir stadig mer effektive, og stadig flere bruker ikke-fossile energikilder. Disse tendensene blir imidlertid mer enn oppveiet av at det stadig blir flere maskiner, særlig i fattige land og mellominntektsland som Kina, India og Russland. Det er ikke så rart.

Bruken av maskiner er nært knyttet til velstandsutvikling. Med en traktor kan en bonde sende barna på skolen. Kullkraftverk gir strøm til sykehus. Siden de fleste maskinene har lang levetid, og siden nesten alle store maskiner som selges bruker fossil energi, vil utslippene fortsette å øke.

Sæther skriver at oppvarmingen blir i størrelsesorden 2 grader hvis alle land kutter slik de har lovt. Hvor alvorlig er en slik temperaturøkning for menneskelig velferd?

Det korte svaret er: Ikke særlig alvorlig. Selv om konsekvensene er negative, betyr de mindre enn andre drivkrefter. For eksempel anslår FNs organisasjon for mat og landbruk at en oppvarming på 2 grader vil føre til at matproduksjon noen steder blir 10 prosent lavere enn den ellers ville blitt. Men maskiner, kunstgjødsel, bedre kornsorter og utdannede bønder vil samtidig øke matproduksjonen med mellom 20 og 60 prosent, og mest i fattige landene.

Mer ekstremvær som orkaner er utvilsomt en trussel. Men samtidig har dødsratene fra ekstremvær falt med 95 prosent de siste 100 årene. Ikke på grunn av endringer i været, men fordi værmeldingene er blitt mye bedre, blant annet takket være fly og satellitter. Samtidig tåler hus og byer uvær bedre enn før, takket være stål, sement og asfalt. Og når avlingene svikter ett sted, kan mat komme med lastebiler og skip fra andre steder.

En tredje klimatrussel er flere hetebølger. Når et land blir rikt blir innbyggere mye bedre i stand til å beskytte seg mot dette også. I USA er dødeligheten ved hetebølger falt med 75 prosent siden 1960. Ikke på grunn av været, men fordi air-condition er blitt vanlig.

Det er på høy tid å innrømme at 1,5-gradersmålet ikke blir nådd. Det er ikke fysisk mulig å redusere energibruken så mye som det er nødvendig for å nå dette, uten dramatiske kutt i grunnleggende menneskelig velferd over hele verden. Norge bør fortsette å kutte våre utslipp, men det er ingen grunn til å overdrive truslene ved klimaendringene.