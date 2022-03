Leder

Nei til medie-sensur

SENSUR: 2. mars ble Russian Today og Sputnik stengt i EU. Nå sier Jonas Gahr Støre (Ap) «at det er naturlig at Norge slutter seg til det».

Den norske regjeringen vurderer å blokkere russiske nettaviser i Norge. Det er en helt feil vei å gå.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Sensur er ikke en norsk verdi. Norske verdier er viktige i fredstid – de er enda viktigere i krigstid.

Vi skal stå for ytrings- og pressefrihet.

Det er derfor urovekkende at Støre-regjeringen vurderer om de skal blokkere nordmenns tilgang til de engelskspråklige statseide russiske mediehusene Russia Today (RT) og Sputnik.

EU har allerede gått til dette skrittet. Formannskapet i EU vedtok i forrige uke å blokkere de to mediehusene fra å kringkaste i sine medlemsland.

Årsaken er at RT og Sputnik blir beskyldt for å drive krigspropaganda for Putin-regimet. Det innebærer spredning av løgn, falske nyheter og desinformasjon for å forsvare Ukraina-krigen.

Vi kan forstå behovet for å hindre løgn i å spre seg og true liv og helse i en pågående brutal konflikt. Men vi kan ikke akseptere at demokratiske land som er tuftet på grunnleggende menneskerettigheter går på akkord med disse.

Det er i Russland regimet ser seg tjent med å frarøve egen befolkning all tilgang til fri og uhildet informasjon. Det er her myndighetene ikke tåler å bli motsagt, kritisert og utfordret.

Derfor må de stenge ned regimekritiske medier, blokkere Facebook, og forby pressen å bruke ordene «krig» og «invasjon» om Ukraina-krigen. Det er i Russland spredning av «falsk informasjon» nå straffes med 15 år. Med den konsekvens at internasjonale medier må forlate landet.

Russland blir stadig mer lukket for informasjon utenfra. Jo mer vi sensurer russerne, dess mer vil de sensurere oss. Det vil gå ut over den russiske befolkningens muligheter til å få tilgang til nyheter fra utlandet.

Det vil gjøre det lettere for Putin å manipulere befolkningen til å tro på løgnene om en «militæroperasjon» mot «nazister» og «nasjonalister» i Ukraina.

VI har et våpen mot dette. Og det er mer åpenhet, ikke mindre. Det er å møte løgn og falske nyheter med etterrettelig, redelig og gjennomsiktig journalistikk.

Propaganda er farlig. Men det er også sensur. Vi kan ikke møte sensur med sensur.