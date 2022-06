LANDBRUK OG KLIMA: – I møtet med en usikker klimafremtid vil bærebjelken i det norske landbruket, husdyrproduksjonen, fortsette å være viktig. Vi må sikre den en plass i fremtidens landbruk gjennom systembasert tenkning der vi unngår å sette råvarer opp mot hverandre, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Husdyra sikrer norsk klimatilpasning

Det er heldigvis ingen motsetning mellom å opprettholde produksjonen av kjøtt, egg og melk og samtidig redusere klimagassutslippene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KATRINE LEKANG, seniorrådgiver bærekraft (MatPrat)

MARTIN HAASKJOLD INDERHAUG, seniorrådgiver bærekraft (Animalia)

Den siste rapporten fra FNs klimapanel er krystallklar: det haster å gjøre noe med klimaendringene og politikken som føres nå er ikke tilstrekkelig for å nå klimamålene.

Samtidig legges det også større vekt på at vi må tilpasse oss endringene vi har i vente.

For landbruket betyr dette at klimaproblemene må angripes fra to hold. Arbeidet med å redusere klimagassutslippene må intensiveres, og i tillegg blir det enda viktigere å ta vare på ressursgrunnlaget og å styrke matsikkerheten gjennom økt norsk matproduksjon.

Klimaet legger grunnlaget for hva som kan dyrkes hvor og til hvilken tid. Det påvirker mengden vann man har til rådighet og avgjør lengden på vekstsesongene. De siste ti tusen årene har klimaet vært relativt stabilt.

Det har gjort det mulig for oss mennesker å bygge opp store samfunn og en avansert sivilisasjon.

Vi har etablert oss der det er mulig å dyrke mat ut ifra temperatur, ferskvann og fare for flom. Og vi har dyrket vekster som passer inn i forhold til jordsmonn, næringstilgang og potensielle skadedyr.

Les også N​​orge – en leder eller en klimasinke? Norge har usedvanlig gode forutsetninger for å bane vei for en verdensomspennende energiomstilling.

Nå er klimaet i endring, og vi står ovenfor en situasjon der forutsetningene for å dyrke mat endres over hele verden. Det blir tørrere, våtere og villere. Tilgangen på næringsrik jord blir dårligere, og erosjon har blitt et utbredt problem mange steder.

FNs klimapanel advarer mot at opptil ti prosent av områdene der det i dag dyrkes mat eller holdes husdyr kan bli ubrukelige innen midten av århundret. I den samme perioden er det ventet at verdens befolkning vil øke til ti milliarder.

I Norge vil vi også merke klimaendringene. Faren for både tørke og heftig nedbør vil øke. Det vil bli flere skogbranner og hyppigere flom. Men vi vil også få lengre vekstsesonger og den generelle tilgangen på vann vil fortsette å være god.

Mens man i andre deler av verden vil få hetebølger som legger begrensninger for både utendørsarbeid og dyrevelferd, vil perioden der dyrene kan sendes ut på beite bare bli lengre i Norge.

Kort oppsummert; i fremtidens klima bør vi produsere mer av maten vår selv.

Med kun tre prosent dyrkbart areal, og der bare en tredjedel av dette igjen er godt egnet til å dyrke mat direkte til oss mennesker, betyr det at vi også i fremtiden vil være avhengig av husdyrene for å opprettholde selvforsyningsgraden på egne ressurser.

En løpende produksjon av mat er avgjørende å oppnå dette, for uten et levende landbruk over hele landet går både ressurser, kunnskap og matsikkerhet tapt.

De siste tiårene har antallet norske storfe blitt kraftig redusert. Samtidig har produksjonen av storfekjøtt og melk økt. Vi produserer altså mer mat for mindre utslipp.

Med målrettet avl jobbes det i tillegg mot en mer utslippsvennlig storfeproduksjon, og det er ambisiøse mål for å produsere mer norsk fôr og ingredienser som bidrar til mindre metanproduksjon fra fordøyelsen.

Bøndenes løsning er altså ikke å legge ned produksjon, men i likhet med industrien, å se på løsninger for hvordan man kan øke bærekraften og redusere klimagassutslippene.

Å jobbe med å forbedre det vi allerede har er som regel mer effektivt og gjennomførbart enn store strukturelle endringer. Og er det noe vi trenger nå er det effektive tiltak som lar seg gjennomføre i praksis.

I møtet med en usikker klimafremtid vil bærebjelken i det norske landbruket, husdyrproduksjonen, fortsette å være viktig. Vi må sikre den en plass i fremtidens landbruk gjennom systembasert tenkning der vi unngår å sette råvarer opp mot hverandre.

Å motivere til å skifte ut enkeltråvarer fra det norske kostholdet uten en helhetlig vurdering av konsekvenser for ernæring, økonomi, import, miljøpåvirkning eller landbruk, er ikke bærekraftig.

Og: Det å legge til rette for reduksjon av en produksjon som tar utgangspunkt i de norske ressursene, er ikke god klimatilpasning.