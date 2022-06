Leder

Bistand uten kontroll

Flere titalls bistandsmillioner er forsvunnet. På vei fra Norge til det hardt prøvede libanesiske folket. At UD ikke vet hvor mye det er snakk om, er urovekkende.

Norske bistandsmidler som skulle hjelpe fattige i Libanon, har i stedet havnet i det libanesiske bankvesenet, avslørte VG onsdag.

Det har skjedd ved at landets banker har vekslet bistandsmillionene til en langt dårligere kurs enn markedskurs på libanesiske pund.

Dermed har bankene beholdt mye av hjelpen.

VGs utregninger viser at det gjelder minst 32 millioner norske skattekroner for året 2020.

Det betyr at nær halvparten av bistanden som har gått gjennom de to største mottagerne, UNHCR og Verdens matvareprogram, dermed har gått tapt.

Norge er et av verdens mest sjenerøse land. Vi er blant landene som gir desidert mest bistand per innbygger. Det skulle bare mangle.

Men det er bare halve jobben. Vi må også påse at pengene brukes effektivt – og på det som nytter mest. Og ikke minst, at pengene faktisk kommer frem.

Det ser ikke ut til å ha skjedd her.

Myndighetene må ha kontroll. Har de kontroll, har de tillit. Forsvinner tilliten, forsvinner også nordmenns vilje til bistand.

Mange av verdens fattigste er avhengig av norsk bistand. Derfor er det alvorlig om vi ikke kan stole på at Utenriksdepartementet gjør jobben sin.

Og det må sies å være tilfellet når de ikke kan fortelle VG hvor mange millioner som er forduftet grunnet dårlige vekslingskurs.

Når VG spør om valutatapet på 32 millioner stemmer, svarer UD at de ikke har regnet på mulig valutatap og dermed ikke vet om penger er forsvunnet.

Samtidig innrømmer UD at det er knyttet utfordringer til vekslingskurser i landet som i 2019 så en av de verste økonomiske kollaps i moderne tid.

Når den finansielle og økonomiske infrastrukturen forvitrer, er det vanskelig å drive bistand. Det betyr ikke at vi dermed skal slutte å hjelpe folk.

Det betyr at vi må følge ekstra nøye med. Stille krav til organisasjoner som FN og Verdens matvareprogram, følge opp bankene og pengestrømmen. Det har ikke UD gjort.

Selv om de internt er blitt varslet om at dersom de enorme valutatapene blir kjent, vil det føre til «omdømmerisiko».

Det er den norske ambassaden i Beirut som slo alarm, og de skriver i et internt notat at situasjonen er: «uakseptabel for støttemottagere, givere og skattebetalere».

Det har de helt rett i.

Derfor må UD gjenopprette tilliten. De må skjerpe kontrollen.